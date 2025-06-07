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Канада - Україна онлайн трансляція матчу

Міжнародні товариські матчі - 07 червня 2025, 22:30 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Канада
До початку
00 : 00 : 00
Україна
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Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Канада
16%
Нічия
18%
Україна
67%
Цікаві факти
  • Ukraine have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Canada wins 1st half in 28% of their matches, Ukraine in 33% of their matches.
  • Canada wins 28% of halftimes, Ukraine wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Canada leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Ukraine leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Canada is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Canada's performance of the last 5 matches is better than Ukraine's.
  • Canada scores 1.29 goals when playing at home and Ukraine scores 1.57 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Канада
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Україна
Збірна України 2009/2010
07.09.2010 - 21:00 Україна 2 - 2 Завершено Канада
Останні матчі - Канада
Міжнародні товариські матчі 2024
16.10.2024 - 02:30 Канада 2 - 1 Завершено Panama В
Міжнародні товариські матчі 2024
11.09.2024 - 04:00 Канада 0 - 0 Завершено Мексика Н
Міжнародні товариські матчі 2024
07.09.2024 - 23:00 США 1 - 2 Завершено Канада В
Копа Америка 2024
14.07.2024 - 03:00 Канада 2 - 2 Завершено Уругвай Н
Копа Америка 2024
10.07.2024 - 03:00 Аргентина 2 - 0 Завершено Канада П
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Останні матчі - Україна
2025/2026
06.06.2025 - 21:30 Іспанія 0 - 1 Завершено Україна В
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Бельгія 3 - 0 Завершено Україна П
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Україна 3 - 1 Завершено Бельгія В
Ліга Націй 24-26
19.11.2024 - 21:45 Албанія 1 - 2 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 24-26
19.11.2024 - 19:15 Італія 2 - 2 Завершено Україна Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Канада
16%
Нічия
18%
Україна
67%
LIVE
Трансляція матчу Канада - Україна
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Анонс матчу Канада - Україна 07.06.2025, Міжнародні товариські матчі

Протистояння між командою Канада та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Міжнародні товариські матчі 2025 .

Дата проведення матчу: 07.06.2025
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Канада та командою Україна:

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Україна та Канада у попередньому футбольному матчі 07.09.2010 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Канада
Країна: Канада
Тренер: Джон Хердман

Минулий поєдинок команди Канада був зіграний проти - 16.10.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Канада.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Попередній поєдинок команди Україна був зіграний проти Іспанія - 06.06.2025, у рамках турніру 2025/2026 та закінчився перемогою команди Україна.

Слідкуйте за результатами матчу Канада - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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