Канада - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Канада - Україна 07.06.2025, Міжнародні товариські матчі

Протистояння між командою Канада та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Міжнародні товариські матчі 2025 .

Дата проведення матчу: 07.06.2025

Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Канада та командою Україна:

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Україна та Канада у попередньому футбольному матчі 07.09.2010 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Канада

Країна: Канада

Тренер: Джон Хердман



Минулий поєдинок команди Канада був зіграний проти - 16.10.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Канада.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Попередній поєдинок команди Україна був зіграний проти Іспанія - 06.06.2025, у рамках турніру 2025/2026 та закінчився перемогою команди Україна.

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