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ФК Кудрівка - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 травня 2025, 15:30 . Трансляція: MEGOGO
ФК Кудрівка
Кудровка
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
ФК Кудрівка
32%
Нічия
12%
Ворскла
56%
П1: 4.50 Х: 3.33 П2: 1.86
Прогноз на матч
Останні матчі - ФК Кудрівка
Перша ліга України 2025/2026
24.05.2025 - 12:00 Епіцентр 2 - 1 Завершено ФК Кудрівка П
Перша ліга України 2025/2026
18.05.2025 - 14:00 ФК Кудрівка 2 - 0 Завершено Агробізнес В
Перша ліга України 2025/2026
11.05.2025 - 14:00 Металіст 2 - 0 Завершено ФК Кудрівка П
Перша ліга України 2025/2026
03.05.2025 - 12:30 ФК Кудрівка 2 - 0 Завершено Буковина В
Перша ліга України 2025/2026
27.04.2025 - 13:30 ФК Кудрівка 0 - 1 Завершено Епіцентр П
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.05.2025 - 15:55 Інгулець 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.04.2025 - 13:00 Ворскла 3 - 0 Завершено Верес В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
ФК Кудрівка
32%
Нічия
12%
Ворскла
56%
П1: 4.50 Х: 3.33 П2: 1.86
LIVE
Трансляція матчу ФК Кудрівка - Ворскла
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Дмитро Панчишин.
Інфо
Стартовий склад Кудрівки: Яшков (к) — Мельничук, Шершень, Потімков, Гагун — Думанюк, Матвєєв — Рогозинський, Сторчоус, Козак — Лєгостаєв. Головний тренер — Василь Баранов.
Запасні: Ющишин (в), Малиш, Нестеренко, Островський, Пасіч.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Бацула, Павлюк, Хрипчук, Пердута (к) — Челядін, Скляр — Салабай, Кулач, Кане — Ндукве. Головний тренер — Юрій Максимов.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого матчу за право участі в наступному сезоні УПЛ Кудрівка – Ворскла.
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Кудрівка - Ворскла 29.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Кудрівка (Кудровка) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 29.05.2025
Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Кудрівка - Ворскла можна подивитися 29.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Кудрівка - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Кудрівка (Кудровка)
Рік заснування ФК Кудрівка (Кудровка): 1982
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди ФК Кудрівка був зіграний проти Епіцентр - 24.05.2025, у рамках чемпіонату Перша ліга України 2025/2026 та закінчився перемогою команди Епіцентр.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Інгулець - 23.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Кудрівка - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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