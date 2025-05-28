ФК Кудрівка - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Кудрівка - Ворскла 29.05.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Кудрівка (Кудровка) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 29.05.2025

Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Кудрівка (Кудровка)

Рік заснування ФК Кудрівка (Кудровка): 1982

Країна: Украина



Попередній поєдинок команди ФК Кудрівка був зіграний проти Епіцентр - 24.05.2025, у рамках чемпіонату Перша ліга України 2025/2026 та закінчився перемогою команди Епіцентр.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Інгулець - 23.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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