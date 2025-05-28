Лівий Берег - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Матч між командою Лівий Берег (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.
Дата проведення матчу: 29.05.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Лівий Берег (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Лівий Берег, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 26.07.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Оболонь - 23.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Попередній поєдинок команди Металіст 1925 був зіграний проти Агробізнес - 24.05.2025, у рамках чемпіонату Перша ліга України 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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