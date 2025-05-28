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Лівий Берег - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 травня 2025, 18:00 - Stadium Livyi Bereh . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Лівий Берег
Киев
0 - 0
Оновити
35'
Металіст 1925
Харьков
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Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
37%
Нічия
26%
Металіст 1925
37%
П1: 2.75 Х: 2.90 П2: 2.85
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лівий Берег
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.07.2024 - 15:30 Лівий Берег 2 - 1 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.05.2025 - 15:55 Оболонь 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.05.2025 - 15:30 Інгулець 2 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2025/2026
07.05.2025 - 13:00 Кривбас 4 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 2 - 3 Завершено Карпати П
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Останні матчі - Металіст 1925
Перша ліга України 2024/2025
24.05.2025 - 12:00 Агробізнес 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Перша ліга України 2024/2025
17.05.2025 - 15:00 Металіст 1925 1 - 3 Завершено Епіцентр П
Перша ліга України 2024/2025
10.05.2025 - 16:00 Буковина 1 - 2 Завершено Металіст 1925 В
Перша ліга України 2024/2025
04.05.2025 - 15:00 Металіст 1925 2 - 2 Завершено Металіст Н
Перша ліга України 2024/2025
26.04.2025 - 15:00 Металіст 1925 4 - 0 Завершено Агробізнес В
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
37%
Нічия
26%
Металіст 1925
37%
П1: 2.75 Х: 2.90 П2: 2.85
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 6
    Sydney, Silva
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 25
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 7
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 8
    Souza da Silva, Diego Henrique
    Півзахисник
  • 10
    Andrei Riznik
  • 30
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 3
    Василь Кравець
    Захисник
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 13
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 45
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 7
    Moura, Ari
    Півзахисник
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 6
    Mafwenta, Golden
    Півзахисник
  • 19
    Rashica, Ermir
    Форвард
  • 80
    Mba, Christian
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Виталий Первак
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
32%
Володіння м'ячем
68%
1
Кутові
2
5
Штрафні
2
2
Фоли
5
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Лівий Берег - Металіст 1925
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
34'
Навіс від Соколова з правого флангу на кутовий блокував Кравець.
31'
Різник налетів на Салюка на чужій половині.
27'
Кравець помилився із закиданням на лівий фланг атаки.
24'
Небезпечний момент
Мба в центрі штрафного зупинив подачу Арі з правого флангу, після чого пробив другим дотиком над ближньою дев'яткою.
22'
Небезпечний момент
Механів розібрався з пострілом Рашиці здалеку з лівого флангу під поперечину.
20'
Команда Первака намагається підтримувати атакувальний темп.
17'
Небезпечний момент
Шастал другим темпом перевів відскок від Салюка, який до цього на ближній перехопив простріл Соколова з правого флангу, на Різника, а той схибив у ближній.
14'
Подача від Калітвінцева з лівого флангу опустилась до рук Механіву на ближній.
12'
Завалився на газон Когут у боротьбі на правому фланзі штрафного проти Кравця, але без натяків на фол.
10'
Небезпечний момент
Навіс від Соколова з правого флангу на дальньому боці поля зупинив Шастал, після чого скинув під удар Дієго в центр, але той у дотик пробив на трибуни.
7'
Юрченко запустив подачу з правого флангу над усіма в штрафному.
4'
Небезпечний момент
Рикошет від захисника супроводжував удар носком від Когута в пів колі перед штрафним, після чого м'яч полетів поруч із правою стійкою.
1'
Позиційно атакують харків'яни на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Мозіль, Коваленко, Чорноморець, Імереков, Артур, Обіная, Чурко, Литвиненко, Гаджиєв, Стень, Панченко, Бугай.
Металіст 1925: Варакута — Капінус, Салюк, Снурніцин, Кравець — Юрченко, Мафвента, Калітвінцев — Арі, Мба, Рашиця.
Запасні: Сташків, Караващенко, Самар, Шаповал, І. Когут, Приходько, Галас, Войцеховський, Синиця, Сухоручко, Гереш.
Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Сіднней — Дедух, Косовський — Шастал, Дієго, М. Когут — Різник.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Металіст 1925 фінішував у Першій лізі третім із 10 перемогами, 6 нічиїми та 6 поразками — 36 очок.
Інфо
Лівий Берег фінішував в УПЛ чотирнадцятим із 7 перемогами, 5 нічиїми та 18 поразками — 26 очок.
Віктор Копієвський (Кропивницький, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Лівий Берег (Київ, Україна) зіграють київський Лівий Берег та харківський Металіст 1925.
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Анонс матчу Лівий Берег - Металіст 1925 29.05.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Лівий Берег (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 29.05.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Лівий Берег (Киев) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Лівий Берег, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 26.07.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Металіст 1925 можна подивитися 29.05.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Оболонь - 23.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Попередній поєдинок команди Металіст 1925 був зіграний проти Агробізнес - 24.05.2025, у рамках чемпіонату Перша ліга України 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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