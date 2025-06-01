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Ворскла - ФК Кудрівка онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 червня 2025, 13:00 . Трансляція: MEGOGO
Ворскла
Полтава
0 - 1
Оновити
20'
ФК Кудрівка
Кудровка
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
66%
Нічия
13%
ФК Кудрівка
22%
П1: 1.54 Х: 4.20 П2: 6.50
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
ФК Кудрівка
Прем'єр-ліга 2025/2026
29.05.2025 - 15:30 ФК Кудрівка 1 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2025/2026
29.05.2025 - 15:30 ФК Кудрівка 1 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.05.2025 - 15:55 Інгулець 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.05.2025 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.05.2025 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено Ворскла Н
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Останні матчі - ФК Кудрівка
Прем'єр-ліга 2025/2026
29.05.2025 - 15:30 ФК Кудрівка 1 - 2 Завершено Ворскла П
Перша ліга України 2025/2026
24.05.2025 - 12:00 Епіцентр 2 - 1 Завершено ФК Кудрівка П
Перша ліга України 2025/2026
18.05.2025 - 14:00 ФК Кудрівка 2 - 0 Завершено Агробізнес В
Перша ліга України 2025/2026
11.05.2025 - 14:00 Металіст 2 - 0 Завершено ФК Кудрівка П
Перша ліга України 2025/2026
03.05.2025 - 12:30 ФК Кудрівка 2 - 0 Завершено Буковина В
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
66%
Нічия
13%
ФК Кудрівка
22%
П1: 1.54 Х: 4.20 П2: 6.50
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - ФК Кудрівка
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
14'
Небезпечний момент
Ох, як же зараз ледь не поклав Салабай! Пʼятою обробив мʼяч на куті карного, а потім злету спрямував його в дальню девʼятку. Якби не поперечина, ми б побачили шедевральний гол.
9'
Гоооол!!!
Неочікуваний розвиток подій! Ворскла тиснула, а рахунок відкрила Кудрівка. Лєгостаєв зачепився за довгу передачу на правому фланзі і подав до карного, а там Литовченко випередив Малиша та головою перекинув Ісенка, що вийшов з лінії.
4'
Ндукве відгукнувся на закидання з глибини, але не зміг завершити атаку акцентованим ударом. Лише легенько штовхнув мʼяч у напрямку Яшкова.
3'
Салабай хутко прорвався флангом до карного і віддав на Ндукве, але захисник перехопив цю передачу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Перший завершився з рахунком 1-2 на користь Ворскли.
Інфо
Арбітр — Микола Балакін.
Запасні: Зайченко (в), Льопка (в), Андрущенко, Гагун, Мамросенко, Мельниченко, Світюха, Сторчоус, Тепляков, Тузенко, Шершень, Євтушенко.
Інфо
Стартовий склад Кудрівка: Яшков (в) — Мельничук, Сердюк, Потімков, Мачелюк — Думанюк, Вечурко — Рогозинський, Литовченко, Козак — Лєгостаєв. Головний тренер — Василь Баранов.
Запасні: Ющишин (в), Островський, Пасіч, Сердюк.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Бацула, Павлюк, Малиш, Пердута (к) — Челядін, Скляр — Салабай, Кулач, Кане — Ндукве. Головний тренер — Юрій Максимов.
Сьогодні дізнаємось, хто буде виступати в УПЛ в наступному сезоні. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді Ворскла — Кудрівка.
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Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 1 Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 3 Завершено 03:30 - Сьогодні Даллас Даллас 0 Філадельфія Юніон Філадельфія Юніон 0 Завершено 02:30 - Сьогодні Торонто Торонто 0 Шарлотт Шарлотт 2 Завершено 02:30 - Сьогодні Орландо Сіті Орландо Сіті 1 Чикаґо Файр Чикаґо Файр 3

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Анонс матчу Ворскла - ФК Кудрівка 01.06.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Кудрівка (Кудровка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 01.06.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою ФК Кудрівка (Кудровка):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда ФК Кудрівка залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Кудрівка та Ворскла у попередньому футбольному матчі 29.05.2025 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - ФК Кудрівка можна подивитися 01.06.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - ФК Кудрівка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Кудрівка - 29.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: ФК Кудрівка (Кудровка)
Рік заснування ФК Кудровка (Кудровка): 1982
Країна: Украина

Минулий матч команди ФК Кудрівка був зіграний проти Ворскла - 29.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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