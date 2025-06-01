Ворскла - ФК Кудрівка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - ФК Кудрівка 01.06.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Кудрівка (Кудровка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 01.06.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою ФК Кудрівка (Кудровка):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда ФК Кудрівка залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Кудрівка та Ворскла у попередньому футбольному матчі 29.05.2025 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Кудрівка - 29.05.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: ФК Кудрівка (Кудровка)

Рік заснування ФК Кудровка (Кудровка): 1982

Країна: Украина



Минулий матч команди ФК Кудрівка був зіграний проти Ворскла - 29.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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