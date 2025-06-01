Металіст 1925 - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - Лівий Берег 01.06.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 , матч почнеться на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 01.06.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст 1925, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 29.05.2025 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Попередній матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Лівий Берег - 29.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Металіст 1925 - 29.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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