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Металіст 1925 - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 червня 2025, 15:30 - Металлист . Трансляція: MEGOGO
Металіст 1925
Харьков
До початку
00 : 00 : 00
Лівий Берег
Киев
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Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
31%
Нічия
38%
Лівий Берег
31%
П1: 2.71 Х: 3.25 П2: 2.75
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2025/2026
29.05.2025 - 18:00 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.07.2024 - 15:30 Лівий Берег 2 - 1 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2025/2026
29.05.2025 - 18:00 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Металіст 1925 В
Перша ліга України 2024/2025
24.05.2025 - 12:00 Агробізнес 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Перша ліга України 2024/2025
17.05.2025 - 15:00 Металіст 1925 1 - 3 Завершено Епіцентр П
Перша ліга України 2024/2025
10.05.2025 - 16:00 Буковина 1 - 2 Завершено Металіст 1925 В
Перша ліга України 2024/2025
04.05.2025 - 15:00 Металіст 1925 2 - 2 Завершено Металіст Н
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2025/2026
29.05.2025 - 18:00 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.05.2025 - 15:55 Оболонь 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.05.2025 - 15:30 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.05.2025 - 15:30 Інгулець 2 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2025/2026
07.05.2025 - 13:00 Кривбас 4 - 0 Завершено Лівий Берег П
Показати більше
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
31%
Нічия
38%
Лівий Берег
31%
П1: 2.71 Х: 3.25 П2: 2.75
LIVE
Трансляція матчу Металіст 1925 - Лівий Берег
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Запасні Лівого Берега: Караващенко, Семенов, Банада, Сідней, Косовський, Дієго, Когут Іван, Когут Миколай, Гереш, Галас, Різник, Кобзар
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів, Шаповал, Самар, Якимів, Соколов, Дедух, Приходько, Синиця, Шастал, Войцехівський, Сухоручко
Інфо
Запасні Металіста 1925: Мозіль, Коваленко, Чорноморець, Імереков, Гусєв, Бітенкоурт, Обінайя, Гаджиєв, Стень, Калітвінцев, Бугай, Панченко
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Варакута, Капінус, Салюк, Снурніцин, Кравець, Мафвента, Арі Моура, Литвиненко, Юрченко, Рашиця, Мба
У першому матчі Металіст 1925 року мінімально обіграв Лівий Берег з рахунком 1:0, тож киянам сьогодні потрібно перемагати
Також варто зазначити, що матч хоч і вважається номінально домашнім для харків'ян, але проходитиме на стадіоні Лівого Берега.
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Віталій Романов
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу-відповіді плей-офф за право участі в УПЛ, в якому Металіст 1925 зіграє з Лівим Берегом.
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Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 1 Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 3 Завершено 03:30 - Сьогодні Даллас Даллас 0 Філадельфія Юніон Філадельфія Юніон 0 Завершено 02:30 - Сьогодні Торонто Торонто 0 Шарлотт Шарлотт 2 Завершено 02:30 - Сьогодні Орландо Сіті Орландо Сіті 1 Чикаґо Файр Чикаґо Файр 3

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Анонс матчу Металіст 1925 - Лівий Берег 01.06.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 , матч почнеться на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 01.06.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст 1925, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 29.05.2025 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Лівий Берег можна подивитися 01.06.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Лівий Берег, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Попередній матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Лівий Берег - 29.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Металіст 1925 - 29.05.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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