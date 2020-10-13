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Іспанія - Україна онлайн трансляція матчу

- 06 червня 2025, 21:30 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Іспанія
0 - 0
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61'
Україна
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Хід матчу
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
31%
Нічия
25%
Україна
44%
П1: 1 Х: x П2: 2
Особисті зустрічі
Іспанія
4
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Україна
Ліга Націй 2021
13.10.2020 - 21:45 Україна 1 - 0 Завершено Іспанія
Ліга Націй 2021
06.09.2020 - 21:45 Іспанія 4 - 0 Завершено Україна
Евро 2014/2015
12.10.2015 - 21:45 Україна 0 - 1 Завершено Іспанія
Евро 2014/2015
27.03.2015 - 21:45 Іспанія 1 - 0 Завершено Україна
Останні матчі - Іспанія
Ліга Націй 24-26
05.06.2025 - 22:00 Іспанія 5 - 4 Завершено Франція В
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Іспанія 4 - 3 Завершено Нідерланди В
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Іспанія Н
Ліга Націй 24-26
18.11.2024 - 21:45 Іспанія 3 - 2 Завершено Швейцарія В
Ліга Націй 24-26
15.11.2024 - 21:45 Данія 1 - 2 Завершено Іспанія В
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Останні матчі - Україна
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Бельгія 3 - 0 Завершено Україна П
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Україна 3 - 1 Завершено Бельгія В
Ліга Націй 24-26
19.11.2024 - 21:45 Албанія 1 - 2 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 24-26
19.11.2024 - 19:15 Італія 2 - 2 Завершено Україна Н
Ліга Націй 24-26
16.11.2024 - 19:00 Грузія 1 - 1 Завершено Україна Н
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Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
31%
Нічия
25%
Україна
44%
П1: 1 Х: x П2: 2
LIVE
Трансляція матчу Іспанія - Україна
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
55'
Небезпечний момент
Молейро завдав прямого удару зі стандарту з лінії штрафного, але м'яч полетів над воротами
54'
Атака господарів закінчилася падінням Хесуса Родрігеса після боротьби з Михавко на лінії штрафного і, відповідно, свистком арбітра
50'
Небезпечний момент
Мерін пробив з меж штрафного, але Єрмаков встиг зреагувати та парирував удар
49'
Другий поспіль корнер господарів вийшов невдалим і після навісу суперники вибили м'яч
49'
Кутовий
Кутовий виконала Фурія Роха і після розіграшу та простріл Нещерет перевів м'яч за межі поля
48'
Непогану атаку створили господарі з кількома закиданням та спробами удару, але суперники вибили м'яч за межі поля
47'
Кутовий
Кутовий виконали українці і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч
46'
Свисток
Свен Вольфенсбергер дав свисток про старт другого тайму. Гості розвели м'яч з центра поля
Заміна
В свою чергу Унаї Мельгоса по перерві змінив голкіпера випустивши Єрмакова замість Нещерета
Заміна
Сантьяго Денія у перерві змінив увесь склад своєї команди. Другий тайм розпочне абсолютно інша збірна Іспанії
Гравці обох команд повертаються на поле
Непоганий матч демонструють команди. Першу половину тайму господарі намагалися грати першим номером, але українці не давали цього зробити. Потім гості увімкнулися у гру і почали активніше атакувати створюючи небезпечні моменти. Статистично перевага на боці нашої збірної і шанси відкрити рахунок були тільки в нас. Проте на табло нулі і все може змінитися у другій половині зустрічі
45+1'
Свисток
Свен Вольфенсбергер не компенсовував час у першому таймі і дав свисток про його завершення
45'
Рубчинський виконав закидання з правого флангу, проте надто сильно і м'яч перелетів всіх гравців перед воротами
44'
Михавко пробив з-за меж штрафного, але суперники заблокували удар
44'
Кутовий
Кутовий виконали українці і після навісу на ближню стійку Ітурбе вибив м'яч, хоча й доволі невпевнено
43'
Ванат виконав простріл з правого флангу, але в боротьбі перед воротами виграли господарі та вибили м'яч
40'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали гості і після навісу арбітр зафіксував порушення правил в атаці з боку Волошина
39'
Жовта картка
Волошин, під час підготовки до корнеру, почав штовхатися у чужому штрафному, за що був покараний попередженням
38'
Небезпечний момент
Волошин отримав м'яч на лінії штрафного та пробив з-під суперника, але Ітурбе встиг зреагувати та перевів м'яч за межі поля
34'
Роман виконав закидання з правого флангу, проте надто сильно і м'яч полетів за межі поля
31'
Стандарт на чужій половині поля виконали господарі і Торре завдав прямого удару метрів з 20, але м'яч полетів дуже високо, майже вилетівши за межі стадіону
28'
Лопес виконав простріл з правого флангу, проте Нещерет впевнено зіграв на виході та забрав м'яч у руки
24'
Ванат отримав м'яч на лінії штрафного, але одразу ж був повалений на газон та втратив м'яч. Свисток арбітра мовчить
21'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробила Фурія Роха і після навісу на дальню стійку Пубіль виграв верхову боротьбу та пробив головою, але відправив м'яч прямо у Нещерета, який впевнено зупинив м'яч у своїх руках
20'
Тепер офсайдом завершилася атака господарів. Джозеф забіг за лінію останнього захисника
19'
Офсайд
Ще одна атака нашої збірної завершилася положенням поза грою. Цього разу в Романа
17'
Офсайд
Спроба атаки українців завершилася положенням поза грою в Ваната після передачі Волошина
14'
Атака Фурії Роха завершилася ударом з меж штрафного, але м'яч влучив у Джозефа
10'
Поки без змін на полі. Доволі спокійну та обережну гру демонструють команди
7'
Лопес виконав простріл з правого флангу, проте відправив м'яч за межі поля
5'
Поки команди почергово контролюють м'яч без загострень
2'
Колективи обмінялися першими атаками, але в обох випадках втрачали м'яч на підступах до чужого штрафного
1'
Свисток
Свен Вольфенсбергер дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу зі Швейцарії: Свен Вольфенсбергер
Головний тренер збірної України U-21: Унаї Мельгоса
На лаві запасних: Єрмаков, Крапивцов, Крупський, Квасниця, В'юнник, Салюк, Батагов, Яцик, Велетень, Царенко
Інфо
Стартовий склад збірної України U-21: Нещерет, Вівчаренко, Михакво, Козик, Роман, Бражко, Рубчинський, Очеретько, Брагару, Волошин, Ванат
Головний тренер збірної Іспанії U-21: Сантьяго Денія
Інфо
Стартовий склад збірної Іспанії U-21: Ітурбе, Пубіль, Таррега, Москера, Мартін, Хаурехісар, Герра, Торре, Лопез, Єремай, Джозеф
Збірні Іспанії U-21 та України U-21 п'ять разів зустрічалися у своїй історії. Два поєдинки завершилися внічию (0:0 та 2:2), а в трьох інших перемогла Фурія Роха з загальним рахунком 10:1
Даний поєдинок стане останнім для збірних Іспанії U-21 та України U-21 перед Чемпіонатом Європи, який стартує вже 11 червня
Поєдинок пройде у Алькорконі на Естадіо Мунісіпаль де Санто Домінго та розпочнеться о 21:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції товариського матчу між збірними Іспанії U-21 та України U-21
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Останні матчі
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Анонс матчу Іспанія - Україна 06.06.2025,

Протистояння між командою Іспанія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 06.06.2025
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Іспанія та командою Україна:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Іспанія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Іспанія у попередньому футбольному матчі 13.10.2020 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Україна можна подивитися 06.06.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір . Текстову трансляцію матчу Іспанія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Минулий матч команди Іспанія був зіграний проти Франція - 05.06.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий матч команди Україна був зіграний проти Бельгія - 23.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Бельгія.

Слідкуйте за результатами матчу Іспанія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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