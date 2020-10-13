Іспанія - Україна онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Іспанія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: 2025/2026 .
Дата проведення матчу: 06.06.2025
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь між клубами Іспанія та командою Україна:
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Іспанія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Іспанія у попередньому футбольному матчі 13.10.2020 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте
Минулий матч команди Іспанія був зіграний проти Франція - 05.06.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Іспанія.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Минулий матч команди Україна був зіграний проти Бельгія - 23.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Бельгія.
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