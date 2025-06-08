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Португалія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 08 червня 2025, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сандро Шарер
Португалія
0 - 0
Оновити
9'
Іспанія
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
33%
Нічия
22%
Іспанія
44%
П1: 3.86 Х: 3.99 П2: 2.03
Цікаві факти
  • Portugal have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • When Portugal leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Portugal is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • The most common result of matches between Portugal and Spain is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings, Portugal have won 2 times, there have been 6 draws while Spain have won 3 times.
  • Spain haven't lost in their last 19 games.
  • Spain have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Spain have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Portugal wins 1st half in 40% of their matches, Spain in 58% of their matches.
  • Portugal wins 40% of halftimes, Spain wins 58%.
  • The winner of their last meeting was Spain.
  • On their last meeting Spain won by 1 goals.
  • When Spain leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Spain has better performance than Portugal.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than Portugal's.
  • Spain have lost just 0 of their last 5 games against Portugal (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Portugal won 0, Spain won 1, 4 draws.
  • Portugal scores 0.8 goals in a match against Spain and Spain scores 1 goals against Portugal (on average).
  • Average number of goals in meetings between Portugal and Spain is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Portugal and Spain is 0.8.
  • Portugal scores 2.38 goals when playing at home and Spain scores 1.8 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Португалія
0
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Іспанія
Ліга Націй 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Португалія 0 - 1 Завершено Іспанія
Ліга Націй 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 1 Завершено Португалія
Міжнародні товариські матчі 2021
04.06.2021 - 20:30 Іспанія 0 - 0 Завершено Португалія
Міжнародні товариські матчі 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалія 0 - 0 Завершено Іспанія
Останні матчі - Португалія
Ліга Націй 24-26
04.06.2025 - 22:10 Німеччина 1 - 2 Завершено Португалія В
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Португалія 5 - 2 Завершено Данія В
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Данія 1 - 0 Завершено Португалія П
Ліга Націй 24-26
18.11.2024 - 21:45 Хорватія 1 - 1 Завершено Португалія Н
Ліга Націй 24-26
15.11.2024 - 21:45 Португалія 5 - 1 Завершено Польща В
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Останні матчі - Іспанія
2025/2026
06.06.2025 - 21:30 Іспанія 0 - 1 Завершено Україна П
Ліга Націй 24-26
05.06.2025 - 22:00 Іспанія 5 - 4 Завершено Франція В
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Іспанія 4 - 3 Завершено Нідерланди В
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Іспанія Н
Ліга Націй 24-26
18.11.2024 - 21:45 Іспанія 3 - 2 Завершено Швейцарія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
33%
Нічия
22%
Іспанія
44%
П1: 3.86 Х: 3.99 П2: 2.03
Склади команд
99
Costa, Diogo
25
Mendes, Nuno
25
Goncalo Inacio
3
Рубен Діаш
87
Neves, Joao
17
Vitinha
20
Silva, Bernardo
7
Conceicao, Francisco
8
Fernandes, Bruno
7
Neto, Pedro
7
Крiштiану Роналду
1
Simon, Unai
3
Mingueza, Oscar
24
Le Normand, Robin
12
Huijsen, Dean
3
Cucurella, Marc
8
Pedri
4
Zubimendi, Martin
8
Ruiz, Fabian
19
Yamal, Lamine
10
Oyarzabal, Mikel
10
Williams, Nico
Стартовий склад
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 7
    Conceicao, Francisco
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 7
    Neto, Pedro
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 25
    Goncalo Inacio
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 87
    Neves, Joao
    Півзахисник
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 10
    Williams, Nico
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 3
    Mingueza, Oscar
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 12
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Мартинес
  • De La Fuente, Luis
Статистика матчу
52%
Володіння м'ячем
48%
2
Штрафні
1
Кутові
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу Португалія - Іспанія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
5'
Небезпечний момент
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія).
Інфо
Стартовий склад Португалії: Кошта — Мендеш, Інасіу, Діаш, Жуан Невеш — Вітінья, Сілва — Нету, Фернандеш, Консейсау — Роналду (к). Головний тренер — Роберто Мартінес.
Інфо
Стартовий склад Іспанії: Сімон (к) — Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Мінгеса — Руїс, Субіменді, Педрі — Вільямс, Оярсабаль, Ямаль. Головний тренер — Луїс Де ла Фуенте.
Хтось сьогодні забере свій другий трофей Ліги націй. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція фіналу Ліги націй Португалія – Іспанія.
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Анонс матчу Португалія - Іспанія 08.06.2025, Ліга Націй

Протистояння між командою Португалія та командою Іспанія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 08.06.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Португалія та командою Іспанія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Іспанія, тоді як команда Португалія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Іспанія у попередньому футбольному матчі 27.09.2022 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Мартинес и De La Fuente, Luis розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Португалія - Іспанія можна подивитися 08.06.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Португалія - Іспанія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Попередній поєдинок команди Португалія був зіграний проти Німеччина - 04.06.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Минулий поєдинок команди Іспанія був зіграний проти Україна - 06.06.2025, у рамках чемпіонату 2025/2026 та закінчився перемогою команди Україна.

Слідкуйте за результатами матчу Португалія - Іспанія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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