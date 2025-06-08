Португалія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Португалія - Іспанія 08.06.2025, Ліга Націй

Протистояння між командою Португалія та командою Іспанія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 08.06.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Португалія та командою Іспанія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Іспанія, тоді як команда Португалія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Іспанія у попередньому футбольному матчі 27.09.2022 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Мартинес и De La Fuente, Luis розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія

Країна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Попередній поєдинок команди Португалія був зіграний проти Німеччина - 04.06.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Іспанія

Країна: Испания

Тренер: Луис де ла Фуэнте



Минулий поєдинок команди Іспанія був зіграний проти Україна - 06.06.2025, у рамках чемпіонату 2025/2026 та закінчився перемогою команди Україна.

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