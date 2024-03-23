Німеччина - Франція онлайн трансляція матчу

Матч між командою Німеччина та командою Франція проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Мерседес-Бенц Арена.
Дата проведення матчу: 08.06.2025
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між клубами Німеччина та командою Франція:
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Німеччина, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Німеччина у попередньому футбольному матчі 23.03.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Попередній поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Португалія - 04.06.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Португалія.
Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Попередній поєдинок команди Франція був зіграний проти Іспанія - 05.06.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Іспанія.
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