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Німеччина - Франція онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 08 червня 2025, 16:00 - Мерседес-Бенц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Иван Крузляк
Німеччина
0 - 1
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перерыв
Франція
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Хід матчу
12' Люка Дінь 29' Raum, David 35' Adeyemi, Karim 45' Кіліан Мбаппе
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
29%
Нічия
24%
Франція
47%
П1: 2.52 Х: 3.91 П2: 2.65
Цікаві факти
  • Germany have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • When Germany leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • During the last 5 meetings with Germany playing at home, Germany have won 1 times, there have been 2 draws while France have won 2 times. The goal difference is 8-5 in favour of France.
  • During the last 13 meetings, Germany have won 4 times, there have been 3 draws while France have won 6 times. The goal difference is 16-11 in favour of France.
  • France's last away win against Germany was in 2012.
  • Germany wins 1st half in 50% of their matches, France in 25% of their matches.
  • Germany wins 50% of halftimes, France wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Germany.
  • On their last meeting Germany won by 2 goals.
  • When France leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When France is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Germany has better performance than France.
  • Germany's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • In the last 5 meetings Germany won 2, France won 2, 1 draws.
  • Germany scores 1 goals in a match against France and France scores 0.8 goals against Germany (on average).
  • Average number of goals in meetings between Germany and France is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Germany and France is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
  • Both teams lost their last match.
  • Germany scores 3.25 goals when playing at home and France scores 1.67 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Німеччина
4
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
Франція
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 22:00 Франція 0 - 2 Завершено Німеччина
Міжнародні товариські матчі 2023
12.09.2023 - 22:00 Німеччина 2 - 1 Завершено Франція
Євро 2024 2021
15.06.2021 - 22:00 Франція 1 - 0 Завершено Німеччина
Ліга Націй 2018/2019
16.10.2018 - 21:45 Франція 2 - 1 Завершено Німеччина
Останні матчі - Німеччина
Останні матчі - Франція
Ліга Націй 24-26
05.06.2025 - 22:00 Іспанія 5 - 4 Завершено Франція П
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Хорватія В
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Хорватія 2 - 0 Завершено Франція П
Ліга Націй 24-26
17.11.2024 - 21:45 Італія 1 - 3 Завершено Франція В
Ліга Націй 24-26
14.11.2024 - 21:45 Франція 0 - 0 Завершено Ізраїль Н
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Новини команд
Головні події
45'
Кіліан Мбаппе ГООЛ!
Adeyemi, Karim
35'
Raum, David
29'
12'
Люка Дінь
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
29%
Нічия
24%
Франція
47%
П1: 2.52 Х: 3.91 П2: 2.65
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
22
Raum, David
4
Робін Кох
4
Tah, Jonathan
6
Kimmich, Joshua
8
Леон Горецка
13
Паскаль Гросс
27
Adeyemi, Karim
10
Wirtz, Florian
11
Woltemade, Nick
11
Fullkrug, Niclas
16
Maignan, Mike
27
Gusto, Malo
22
Bade, Loic
21
Hernandez, Lucas
12
Люка Дінь
14
Tchouameni, Aurelien
25
Адріен Рабіо
20
Kolo Muani, Randal
18
Cherki, Rayan
9
Thuram, Marcus
9
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 11
    Fullkrug, Niclas
    Форвард
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
    35
  • 10
    Wirtz, Florian
    Півзахисник
  • 11
    Woltemade, Nick
    Форвард
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 22
    Raum, David
    29
  • 4
    Робін Кох
    Захисник
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    45
  • 20
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
  • 18
    Cherki, Rayan
    Форвард
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 22
    Bade, Loic
    Захисник
  • 21
    Hernandez, Lucas
    Захисник
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
    12
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юлиан Нагельсманн
  • Дидье Дешам
Статистика матчу
47%
Володіння м'ячем
53%
Блоковано ударів
4
8
Штрафні
4
3
Кутові
5
4
Сейви
2
4
Фоли
8
1
ЖК
2
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Німеччина - Франція
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Німці були кращими у першому таймі, створили більше моментів, але... Але забили французи - Мбаппе наприкінці тайму ідеально розібрався 1:0 на користь Франції до перерви.
45+5'
Свисток
Ну, і все, свисток на перерву! 1:0 на користь Франції після першого тайму!
45+1'
Інфо
Ну а до першого тайму додано 3 хвилини
45'
Гоооол!!!
А забиває Франція! Так ось! Мбаппе! Чудово розібрався! На кутку воротарського отримав м'яч, хитнув захисника і дав під штангу! 1:0!
43'
Небезпечний момент
Ух, і момент у Німеччини! Вольтемаде знову пробив, але знову в Меньяна!
42'
Цікаво, що у Німеччини зараз лише три польові гравці не пробили по воротах суперника... Цікава статистика
39'
Небезпечний момент
Чистий вихід віч-на-віч у Мбаппе у швидкій атаці, але Кіліан пробив кудись на трибуни... Ну як так? Найкращий момент французів поки що!
38'
Знову зараз Німеччина активізувалась, а xG у німців зараз уже 0.82
37'
Небезпечний момент
Ой ой, класна атака німців, і Вірц дуже легко пробив, але м'яч знущально стукнувся об штангу! Але дуже красивий епізод!
35'
Жовта картка
Ха, не буде пенальті, а Адеємі ще й жовта за симуляцію!
34'
А Меньян то не чіпав Адейемі, але ніби підштовхували його ще й ззаду...
32'
Інфо
Хм, суддя досить довго перевірив епізод на ВАР – хвилини дві слухав, і сам пішов дивитись
31'
Небезпечний момент
Пенальті для Німеччини - Адейемі вивалився на кіпера французів, після чого прокинув м'яч і був збитий Меньяном!
29'
Жовта картка
Рауму жовта, і знову через те, що руками тримав Муані. Тут суддя послідовний
27'
Трохи застрягла зараз гра у центрі поля. Німці більше контролюють м'яч
24'
Хороший штрафний для німців - метрів 25-27 до воріт, майже по центру, але Вірц дав у стінку
22'
Небезпечний момент
А ось Шеркі послу кутового пробив метрів із 15-ти! Майже під штангу, але знову тер Штеген тягне!
21'
Ось Шеркі вирішив пробити з досить гострого кута – тер Штегена таким не проймеш. Проте французи почали доводити атаки до ударів.
19'
Дальній закид на Адейємі, але Карім не зміг нормально обробити м'яч. А офсайду не було, міг бути дуже небезпечний момент.
16'
Ух, після навісу з флангу захист німців мало не наварила з тер Штегеном - самі привезли метушню, але все-таки винесли м'яч із воротарського майданчика
14'
Зараз вже підрівнялася гра - французи також почали іноді виходити в атаку
12'
Жовта картка
Перша жовта у нас - Дінь дуже вже активно руками прихоплював суперника
11'
Мбаппе задумав класний діагональний пас, але не виконав... Буве і таке...
10'
А ось випад французів, Шеркі пробив, але після рикошету м'яч знизив швидкість і прикотився до тер Штегена
9'
Ну а Францію ми поки що не бачили в атаці на цю хвилину
7'
А у німців уже 5 ударів за 6 хвилин, щоб ви розуміли...
6'
Небезпечний момент
Ось Адейємі трохи змістився і добре пробив – знову Меньян тягне!
6'
Так, щось дивує на старті матчу оборона французів...
5'
Небезпечний момент
І знову розкішний пас від Горецьки, пішла зворотна скадка, але Лукас пробив у голову Діню
3'
Активно німці розпочали матч, забрали м'яч та грають в атаку
2'
Небезпечний момент
І який момент одразу! Вольдемаде у штрафному знайшов шикарним пасом Горецка, той вивалився на воротаря, але пробив у Меньяна, який встиг скоротити кут!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Команди виходять на поле
Інфо
Стартовий склад Франції: Меньян, Дінь, Баде, Чуамені, Тюрам, Мбаппе, Коло-Муані, Рабйо, Гюсто, Л. Ернандес, Шеркі
Інфо
Стартовий склад Німеччини: тер Стеген, Кох, Та, Гросс, Кімміх, Горецка, Фюлькруг, Вольтемаде, Адейємі, Вірц, Раум
Зазначимо, що Німеччина у півфіналі програла Португалії 1:2, а Франція у неймовірному поєдинку з рахунком 4:5 поступилася Іспанії
Інфо
Матч пройде у Штутгарті та розпочнеться о 16:00. Судити гру буде судити словак Іван Кружляк
Всім добрий день! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матч за 3-е місце Ліги націй, в яких Німеччина зіграє з Францією
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Анонс матчу Німеччина - Франція 08.06.2025, Ліга Націй

Матч між командою Німеччина та командою Франція проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Мерседес-Бенц Арена.

Дата проведення матчу: 08.06.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Німеччина та командою Франція:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Німеччина, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Німеччина у попередньому футбольному матчі 23.03.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Німеччина - Франція можна подивитися 08.06.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Німеччина - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Попередній поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Португалія - 04.06.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Попередній поєдинок команди Франція був зіграний проти Іспанія - 05.06.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Німеччина - Франція онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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