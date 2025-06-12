Україна - Данія онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Україна виходить уперед! Одразу кілька гравців вдало відкрилися за спини захисникам, Очеретько це відчув і виконав чудову передачу. Ванат уже був готовий святкувати гол, але в останній момент Волошин зробив свій дотик, щоб переконатися, що м’яч опиниться в сітці. Одразу ж вибачився перед партнером — усе гаразд, усі щасливі.