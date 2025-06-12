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Україна - Данія онлайн трансляція матчу

Євро U-21 - 12 червня 2025, 19:00 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Україна
1 - 0
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36'
Данія
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Хід матчу
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Україна
63%
Нічия
19%
Данія
19%
П1: 2.90 Х: 3.40 П2: 2.42
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Україна
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Данія
Молодіжна збірна 2021
04.09.2020 - 19:00 Данія 1 - 1 Завершено Україна
Молодіжна збірна 2021
15.11.2019 - 18:30 Україна 2 - 3 Завершено Данія
2015/2016
08.09.2015 - 18:00 Україна 1 - 3 Завершено Данія
Останні матчі - Україна
Міжнародні товариські матчі 2025
11.06.2025 - 00:00 Нова Зеландія 1 - 2 Завершено Україна В
Міжнародні товариські матчі 2025
07.06.2025 - 22:30 Канада 4 - 2 Завершено Україна П
2025/2026
06.06.2025 - 21:30 Іспанія 0 - 1 Завершено Україна В
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Бельгія 3 - 0 Завершено Україна П
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Україна 3 - 1 Завершено Бельгія В
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Останні матчі - Данія
Міжнародні товариські матчі 2025
10.06.2025 - 20:00 Данія 5 - 0 Завершено Литва В
Міжнародні товариські матчі 2025
07.06.2025 - 20:00 Данія 2 - 1 Завершено Північна Ірландія В
Ліга Націй 24-26
23.03.2025 - 21:45 Португалія 5 - 2 Завершено Данія П
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Данія 1 - 0 Завершено Португалія В
Ліга Націй 24-26
18.11.2024 - 21:45 Сербія 0 - 0 Завершено Данія Н
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Новини команд
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Україна
63%
Нічия
19%
Данія
19%
П1: 2.90 Х: 3.40 П2: 2.42
LIVE
Трансляція матчу Україна - Данія
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
32'
Нещерет спокійно фіксує мʼяч у руках після дальнього удару Квістгордена. Це, до речі, було перше влучання в площину від данців.
31'
Вік, здається, намагався напряму закрутити мʼяч у ворота з кутового. Нещерет був уважним і не дав цьому статися.
27'
Небезпечний момент
Подачу Єнсена з лівого флангу ніхто не перехопив, Гааї на протилежному краю штрафного на неї відгукнувся та дуже небезпечно пробивав у дальній кут. Чудово, що на шляху мʼяча опинився Батагов.
22'
Гоооол!!!
Україна виходить уперед! Одразу кілька гравців вдало відкрилися за спини захисникам, Очеретько це відчув і виконав чудову передачу. Ванат уже був готовий святкувати гол, але в останній момент Волошин зробив свій дотик, щоб переконатися, що м’яч опиниться в сітці. Одразу ж вибачився перед партнером — усе гаразд, усі щасливі.
20'
Небезпечний момент
Відмінний момент був у Ваната! Владислав разом із Брагару запресингували захисника, зʼявилася можливість для удару з убивчої позиції, але наш форвард не влучив у дальню девʼятку, хоч удар виконав не найгірший.
17'
Зараз такий відтинок, коли саме Данія веде гру. Контролюють мʼяч, щоправда, більшою мірою на своїй половині поля. До цього схожим чином діяла наша команда.
13'
Намагався партнер знайти Гардера в карному, але Козік проконтролював ситуацію та не дав нападнику зустрітися з мʼячем.
10'
Гардер гарний - знову обіграв Козіка, далі щоправда м'яч втратив...
9'
Небезпечний момент
А ось Рубчинський класний простріл виконав з флангу, дуже гостро, ось тільки Ванат чомусь його замикати не пішов
7'
Ось Хардер обіграв Козика і пробив - вище воріт. Активізувалися данці в останні кілька хвилин
5'
Небезпечний момент
Ух, після удару Серенсена м'яч влучив у перекладину! Там був офсайд, але ситуація була небезпечною біля наших воріт!
3'
Кутовий
А ось пару кутових подали наші, але нічого небезпечного не вичавили - відбилися данці
2'
Наші намагаються досить високо пресингувати, але якось не дуже активно, більше позначають пресинг
2'
Чимало глядачів на трибунах. Нагадаємо, що Євро проходить у Словаччині
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Арбітр — Гога Кікачеївшілі (Грузія).
Запасні: Єрмаков (в), Крапивцов (в₴, Салюк, Крупський, Смоляков, Михавко, Царенко, Квасниця, Ярмолюк, Велетень, Яцик, Вʼюнник.
Інфо
Стартовий склад України: Нещерет — Вівчаренко, Батагов, Козік, Роман — Рубчинський, Бражко (к), Очеретько — Волошин, Ванат, Брагару. Головний тренер — Унай Мельгоса.
Інфо
Стартовий склад Данії: Юнгдаль — Бак, Провстгор (к), Крістенсен, Гааї — Серенсен, Чуквуані, Вік — Єнсен, Гардер, Квістгорден. Головний тренер — Стеффен Хоєр.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1-го туру групового етапу Євро U21 між Україною та Данією.
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Анонс матчу Україна - Данія 12.06.2025, Євро U-21

Матч між командою Україна та командою Данія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро U-21 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 12.06.2025
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Україна та командою Данія:

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Данія та Україна у попередньому футбольному матчі 04.09.2020 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Данія можна подивитися 12.06.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро U-21. Текстову трансляцію матчу Україна - Данія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Нова Зеландія - 11.06.2025, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2025 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Данія
Країна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Попередній поєдинок команди Данія був зіграний проти Литва - 10.06.2025, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2025 та закінчився перемогою команди Данія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Данія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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