Україна - Данія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Україна та командою Данія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро U-21 2025/2026 .
Дата проведення матчу: 12.06.2025
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між клубами Україна та командою Данія:
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Данія та Україна у попередньому футбольному матчі 04.09.2020 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Нова Зеландія - 11.06.2025, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2025 та закінчився перемогою команди Україна.
Назва: Данія
Країна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд
Попередній поєдинок команди Данія був зіграний проти Литва - 10.06.2025, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2025 та закінчився перемогою команди Данія.
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