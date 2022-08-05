  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Крістал Пелес - Арсенал Дивитися онлайн
У тренді

Крістал Пелес - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 серпня 2022, 22:00 - Селхерст Парк
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
0 - 0
Оновити
13'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
31%
Нічия
31%
Арсенал
38%
Цікаві факти
  • During the last 12 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 2 times, there have been 4 draws while Arsenal FC have won 6 times. The goal difference is 19-15 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 24 meetings, Crystal Palace have won 4 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 12 times. The goal difference is 43-28 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 3-0 (Crystal Palace at home) and 2-2 (Arsenal FC at home).
  • Crystal Palace haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 6 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 34% of their matches, Arsenal FC in 45% of their matches.
  • Crystal Palace wins 34% of halftimes, Arsenal FC wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Crystal Palace.
  • On their last meeting Crystal Palace won by 3 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 1, Arsenal FC won 1, 3 draws.
  • Crystal Palace scores 1.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.2 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Arsenal FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Arsenal FC is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Crystal Palace scores 1.72 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.6 goals when playing away (on average).
  • Crystal Palace have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
3
Перемог
18
Ігор
9
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
04.04.2022 - 22:00 Крістал Пелес 3 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.10.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2020/2021
19.05.2021 - 21:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
14.01.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 21:45 Евертон 3 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Уотфорд В
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Показати більше
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.05.2022 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.05.2022 - 21:45 Тоттенхем 3 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.05.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Арсенал В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
31%
Нічия
31%
Арсенал
38%
Склади команд
13
Вiсенте Гуаїта
3
Mitchell, Tyrick
6
Guehi, Marc
16
Andersen, Joachim
17
Clyne, Nathaniel
28
Doucoure, Cheick Oumar
15
Schlupp, Jeffrey
11
Zaha, Wilfried
20
Eze, Eberechi
9
Джордан Айю
22
Edouard, Odsonne
1
Ramsdale, Aaron
4
White, Ben
18
Saliba, William
22
Magalhaes, Gabriel
11
Saka, Bukayo
5
Partey, Thomas
34
Ґраніт Джака
35
Олександр Зінченко
10
Odegaard, Martin
18
Jesus, Gabriel
22
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 22
    Edouard, Odsonne
    Форвард
  • 11
    Zaha, Wilfried
    Форвард
  • 20
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 28
    Doucoure, Cheick Oumar
    Півзахисник
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
  • 18
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 22
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 11
    Saka, Bukayo
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 18
    Saliba, William
    Захисник
  • 22
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Патрик Виейра
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
1
Штрафні
2
2
Фоли
Удари повз
1
Блоковано ударів
2
Удари в отвір
1
Офсайди
1
1
Сейви
Трансляція
9'
Спроба удару від Томаса Партея була заблокована захисником Кристал Пелас.
8'
Підступний рикошет не завадив Гуайті парирувати удар Олександра Зінченка.
8'
Офсайд
Букайо Сака опинився в положенні поза грою.
4'
Небезпечний момент
Габріель Мартінеллі втрачає чудову нагоду відзначитись! Бразилець опинився першим на добиванні, але не влучив у ворота з кількох метрів.
3'
Гравці Арсенала контролюють м'яч на половині поля суперника.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас: Гвайта – Мітчелл, Гуехі (к), Андерсен, Клайн – Дукуре, Шлупп, Езе – Заа, Едуар, Аю.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рамсдейл – Вайт, Саліба, Габріел – Зінченко, Партей, Джака, Сака, Едегор (к) – Жезус, Мартінеллі.
Вітаємо прихильників європейського футболу! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1-го туру АПЛ Кристал Пелас – Арсенал.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(1)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
avatar
vismut (Запорожье)
05.08.2022 о 21:05
За Стекольщиков! Дворца давно нет, а они за него играют!
Відповісти
0
0
Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Удінезе Удінезе 2 ФералпиСало ФералпиСало 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Сталь Сталь 2 Краковія Краковія 0 Завершено 18:45 - Сьогодні Кальярі Кальярі 3 Перуджа Перуджа 2 Завершено 03:30 - Сьогодні Атлетіко Паранаенсе Атлетіко Паранаенсе 0 Естудіантес Естудіантес 0 Завершено 22:00 - Вчора Dundee United Dundee United 1 АЗ АЗ 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 грн Грати
2 грн Грати
3 3000 грн Грати
4 4500 грн Грати
5 1500 грн Грати
6 4300 грн Грати
7 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Крістал Пелес - Арсенал 05.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 05.08.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Крістал Пелес (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Крістал Пелес, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та Арсенал у попередньому футбольному матчі 04.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - Арсенал можна подивитися 05.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Предыдущий поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 22.05.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Евертон - 22.05.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Крістал Пелес - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден