Вест Хем Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Лондон.
Дата проведення матчу: 07.08.2022
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь между командами Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Вест Хем Юнайтед та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 15.05.2022 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хем Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Прошедший поединок команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 22.05.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 30.07.2022, у рамках чемпионата Суперкубок Англії 2022 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
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