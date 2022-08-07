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Вест Хем Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 07 серпня 2022, 18:30 - Стадион Лондон
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
0 - 2
Оновити
80'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
28' Fabianski, Lukasz Вийшов: Альфонс Ареола 36' Haaland, Erling 45' Cancelo, Joao
57' Lanzini, Manuel Вийшов: Мохамед Саїд Бенрахма 57' Antonio, Michail Вийшов: Scamacca, Gianluca 65' Haaland, Erling
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
35%
Нічия
35%
Манчестер Сіті
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester City when West Ham United is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester City is 1-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 7 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 10 times. The goal difference is 45-27 in favour of Manchester City.
  • During the last 51 meetings, West Ham United have won 10 times, there have been 10 draws while Manchester City have won 31 times. The goal difference is 98-43 in favour of Manchester City.
  • West Ham United's last home win against Manchester City was in 2014.
  • Last season's matches: 2-2 (West Ham United at home) and 2-1 (Manchester City at home).
  • West Ham United haven't won in their last 4 games.
  • West Ham United have played 5 home matches in a row without winning.
  • When playing at home, West Ham United have not lost to Manchester City in their last 3 encounters.
  • Manchester City have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • West Ham United wins 1st half in 35% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • West Ham United wins 35% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than West Ham United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 1, Manchester City won 2, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • West Ham United scores 1 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.4 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Manchester City is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Manchester City is 1.2.
  • West Ham United scores 1.63 goals when playing at home and Manchester City scores 2.03 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
2
Перемог
23
Ігор
16
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
27.02.2021 - 14:15 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Норвіч Сіті 0 - 4 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
05.05.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.05.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Арсенал П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 22:15 Вулверхемптон 1 - 5 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 18:30 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Ньюкасл В
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Головні події
65'
Haaland, Erling ГООЛ!
Lanzini, Manuel
Вийшов: Мохамед Саїд Бенрахма
57'
Antonio, Michail
Вийшов: Scamacca, Gianluca
57'
45'
Cancelo, Joao
36'
Haaland, Erling ГООЛ!
Fabianski, Lukasz
Вийшов: Альфонс Ареола
28'
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
35%
Нічия
35%
Манчестер Сіті
30%
Склади команд
1
Fabianski, Lukasz
3
Cresswell, Aaron
16
Johnson, Ben
4
Курт Зума
5
Coufal, Vladimir
28
Soucek, Tomas
41
Rice, Declan
8
Fornals, Pablo
10
Lanzini, Manuel
20
Bowen, Jarrod
18
Antonio, Michail
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Діаш
6
Натан Аке
20
Cancelo, Joao
21
Ілкай Гюндоган
16
Родрi
17
De Bruyne, Kevin
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
15
Grealish, Jack
Стартовий склад
  • 18
    Antonio, Michail
    Півзахисник
    57
  • 8
    Fornals, Pablo
    Півзахисник
  • 10
    Lanzini, Manuel
    Півзахисник
    57
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 3
    Cresswell, Aaron
    Захисник
  • 16
    Johnson, Ben
    Півзахисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
    28
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    65 36
  • 15
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 20
    Cancelo, Joao
    45
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
2
Удари повз
4
2
Блоковано ударів
2
1
Кутові
2
20%
Володіння м'ячем
80%
5
Штрафні
7
5
Фоли
4
2
Офсайди
1
1
Удари в отвір
2
ЖК
1
Сейви
1
Трансляція
70'
Знову Кевін отримав м'яч на непоганій позиції та намагався покотити на Ерлінга. Цього разу на шляху м'яча опинився Цоуфал та перехопив.
66'
Гоооол!!!
Голааааанд! Дубль норвежця! Де Брюйне розігнався в центрі поля та віддав розрізний пас на Ерлінга. Той підлаштувався та закотив ігровий снаряд прямо під дальню стійку ударом з лінії штрафного.
64'
Бенрахма отримав навісну передачу та мав можливість пробити по воротах з гострого кута. Удар було спрямовано в низом, але він виявився недостатньо сильним.
61'
Гюндоган отримав м'яч у штрафному суперника і міг пробивати, однак вирішив віддати на Голанда. В результаті захист суперника встагає вибити круглого подалі.
57'
Заміна
Одразу подвійна заміна від Мойєса. На полі з'являються Скамакка та Бенрахма замість Антоніо та Лансіні.
53'
Гюндоган проходить флангом та прострілює в воротарський майданчик з глибини. Там Зума вчасно вибиває подалі в поле.
49'
Де Брюйне виконував закидання в штрафний з глибини. Там нікого з містян не опинилося.
46'
Свисток
Лунає свисток судді, що сповіщує про початок другого тайму матчу.
В першій 45-хвилинці Манчестер виглядав на голову вищим від свого суперника. Однак, в кількох часових проміжках по 5-10 хвилин молотобійцям вдавалося перехопити ініціативу. Подивимося, чи вдасться реалізувати команді подібні моменти в другому таймі.
45+5'
Свисток
А ось і суддівський свисток. Команди йдуть на перерву.
45+3'
Жовта картка
Перший гірчичник в нашому поєдинку. Його отримує Канселу за суперечки з арбітром.
45'
Цілих чотири хвилини додав суддя до основного часу першого тайму.
44'
Боуен намагався відгукнутись на розрізну передачу, але вона виявилась надто сильною. М'яч залишив межі поля, і Манчестер Сіті виконує удар від воріт.
40'
Трохи заспокоїлася гра після голу гостей. Молотобійці намагаються парирувати постійне володіння м'ячем містян, але поки не вдається.
36'
Гоооол!!!
Реалізовує одинадцятиметровий удар Ерлінг Голанд! Нападник розбігся та пробив прямо в лівий кут воріт. Воротар не вгадав - завалився вправо.
34'
Небезпечний момент
І одразу небезпечно фолить Ареоля проти Голанда! Збиває нападника голкіпер. Буде пенальті для містян!
29'
Заміна
Доведеться робити вимушену заміну Мойєсу. Після пошкодшення кілька хвилин тому голкіпер Лукаш Фабьянскі не може продовжити гру. На полі з'явився Альфонс Ареоля.
26'
Офсайд
Де Брюйне отримує пас від Гюндогана на межі штрафного та б'є в дотик низом. Вразити ворота вдалося, але перед цим лайнсмен сигналізував про офсайд.
22'
Здається, потребує медичної допомоги воротар Вест Гему. Фабьянскі жорстко зіткнувся з Голандом у боротьбі за м'яч після кутового.
18'
Тепер вже володіння за містянами, але без жодної користі для них. Аке перепасовується з Родрі без особливого просування вперед.
14'
Сіті намагається протиснути суперника в центрі поля, але вдається це далеко не завжди. Вест Гем якісно контролює м'яч в ці секунди.
10'
Закидання вперед від Фабьянскі. Голкіпер сподівався своїм пасом почати атаку молотобійців, але ігровий снаряд опиняється прямо в руках Едерсона.
7'
Гріліш непогано пройшов правим флангом, змістився в центр та спробував закрутити в дальній кут. Удар англійця заблоковано захистом.
3'
Небезпечний момент
Після подачі з кутового м'яч опинився у Форнальса на фланзі. Вінгер навішує на Антоніо, і той пробиває головою в кількох сантиметрах вище воріт.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Вест Гем: Фабьянскі, Цоуфал, Зума, Кресвелл, Джонсон, Райс, Соучек, Лансіні, Боуен, Форнальс, Антоніо. Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Діас, Аке, Канселу, Родріго, Де Брюйне, Гюндоган, Фоден, Голанд, Гріліш.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу 1-го туру АПЛ Вест Гем - Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Вест Хем Юнайтед - "Манчестер Сіті" 07.08.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 07.08.2022
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Вест Хем Юнайтед (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Вест Хем Юнайтед та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 15.05.2022 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вест Хем Юнайтед - "Манчестер Сіті" можна подивитися 07.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Вест Хем Юнайтед - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хем Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший поединок команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 22.05.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 30.07.2022, у рамках чемпионата Суперкубок Англії 2022 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Вест Хем Юнайтед - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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