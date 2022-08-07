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Манчестер Юнайтед - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 07 серпня 2022, 16:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 2
Оновити
41'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Хід матчу
25' Mctominay, Scott 30' Паскаль Гросс
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
42%
Нічия
25%
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 6 times, there have been 0 draws while Brighton & Hove Albion have won 0 times. The goal difference is 12-3 in favour of Manchester United.
  • During the last 12 meetings, Manchester United have won 9 times, there have been 0 draws while Brighton & Hove Albion have won 3 times. The goal difference is 23-13 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-0 (Manchester United at home) and 4-0 (Brighton & Hove Albion at home).
  • Brighton & Hove Albion have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Brighton & Hove Albion in their last 6 encounters.
  • Manchester United wins 1st half in 34% of their matches, Brighton & Hove Albion in 32% of their matches.
  • Manchester United wins 34% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 4 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Manchester United.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, Brighton & Hove Albion won 1, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Brighton & Hove Albion is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Brighton & Hove Albion is 1.
  • Manchester United scores 1.6 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • Manchester United haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
7
Перемог
10
Ігор
3
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.02.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2019/2020
26.09.2020 - 14:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021
30.06.2020 - 22:15 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.04.2022 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.04.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.04.2022 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Саутгемптон Н
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Новини команд
Головні події
30'
Паскаль Гросс ГООЛ!
Mctominay, Scott
25'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
42%
Нічия
25%
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
Склади команд
1
De Gea, David
23
Shaw, Luke
16
Martinez, Lisandro
14
Харрі Магуайр
20
Dalot, Diogo
17
Fred
39
Mctominay, Scott
8
Fernandes, Bruno
14
Крістіан Еріксен
25
Sancho, Jadon
10
Rashford, Marcus
1
Sanchez, Robert
34
Veltman, Joel
5
Dunk, Lewis
4
Webster, Adam
7
March, Solly
14
Адам Лаллана
25
Caicedo, Moisés
17
Trossard, Leandro
13
Паскаль Гросс
10
MacAllister, Alexis
18
Welbeck, Danny
Стартовий склад
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
    25
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 16
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 14
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
    30
  • 10
    MacAllister, Alexis
    Півзахисник
  • 7
    March, Solly
    Півзахисник
  • 14
    Адам Лаллана
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moisés
    Півзахисник
  • 17
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 4
    Webster, Adam
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
2
Удари повз
4
5
Штрафні
4
1
Офсайди
1
3
Фоли
4
64%
Володіння м'ячем
36%
Блоковано ударів
4
1
ЖК
1
Удари в отвір
2
Сейви
1
Кутові
1
Трансляція
39'
Гоооол!!!
37'
Лаллана з флангу вирізав на Велбека, той у падінні пробив, але неточно
36'
Мактоміней знову фолить. Треба йому бути акуратнішим, адже жовта вже є
35'
Фред з лівої метрів з 25-ти пробив – на трибуну
33'
Брайтон, що цікаво, не зупиняється, продовжує грати уперед
30'
Гоооол!!!
Гооол! Гроос після флангового прострілу Велбека замикає дальню штангу! 1:0 для гостей!
28'
Кутовий
Кутовий для Брайтона - пішов навіс, Данк головою навіть пробив у боротьбі, але вище
25'
Жовта картка
Мактомінаю жовта – грубо в'їхав у суперника на чужій половині
24'
А ось хороша контра МЮ, але останній удар у Фернандеша не вийшов. Або він так намагався на дольню перевести…
22'
Закид у штрафну Брайтона, але вийшло, що в нікуди
20'
Навіс у штрафний майданчик МЮ, але Кайседо не дотягнувся до м'яча
18'
МЮ сходив у атаку. Дивно, але поки що це не така вже часта подія
17'
Сер Алекс на трибунах поки що не дуже задоволений побаченим
15'
Брайтон, до речі, досить активно пресингує та часто гостює на половині поля МЮ
13'
Уелбек метрів з 20 спробував пробити - Магуайр встиг підставити ногу
11'
Загалом досить спокійний темп. МЮ нікуди не поспішає
8'
Фред помиляється, подарувавши м'яч Труссарді – довелося бразильцеві у підкаті рятувати ситуацію!
6'
Небезпечний момент
Ух перший момент! Після відскоку від Макалістера Бруну Фернандеш дав метрів із 15-ти! Ваше!
4'
Брайтон спробував сходити вперед, але фол в атаці
3'
Досить спокійний у нас початок.
Інфо
Стартовий склад Брайтона: Роберт Санчес, Йоел Велтман, Льюїс Данк, Адам Вебстер, Соллі Марч, Адам Лаллана, Мойсес Кайседо, Паскаль Гросс, Алексіс Мак Аллістер, Леандро Троссард Денні Уелбек
Інфо
Стартовий склад МЮ: Давид де Хеа, Діогу Дало, Гаррі Магуайр, Лісандро Мартінес, Люк Шоу, Скотт Мактоміней, Фред, Крістіан Еріксен, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд
1'
Свисток
Матч розпочався!
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон 07.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 07.08.2022
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 07.05.2022 закінчилось со следующими результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 07.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Крістал Пелес - 22.05.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 22.05.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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