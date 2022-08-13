Астон Вілла - Евертон онлайн трансляція матчу

Матч між командою Астон Вілла (Бирмингем) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Вилла Парк.
Дата проведення матчу: 13.08.2022
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь между командами Астон Вілла (Бирмингем) та командою Евертон (Ливерпуль):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Астон Вілла, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Астон Вілла у попередньому футбольному матчі 22.01.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Джеррард, Стивен и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вілла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард
Предыдущий матч команди Астон Вілла був зіграний проти Борнмут - 06.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти Челсі - 06.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.
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