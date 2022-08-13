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Астон Вілла - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 серпня 2022, 14:30 - Вилла Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
1 - 0
Оновити
88'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
29' Філіпе Коутіньо 31' Ings, Danny 34' Абдулайе Дукуре Вийшов: Davies, Tom 43' Davies, Tom
49' Люка Дінь 60' Філіпе Коутіньо Вийшов: Buendia, Emiliano 64' McNeil, Dwight Вийшов: Rondon, Salomon 75' Ings, Danny 78' Ings, Danny Вийшов: Леон Бейлі
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
28%
Нічия
36%
Евертон
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Everton FC when Aston Villa is playing at home is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 13 times, there have been 9 draws while Everton FC have won 4 times. The goal difference is 42-25 in favour of Aston Villa.
  • During the last 53 meetings, Aston Villa have won 21 times, there have been 19 draws while Everton FC have won 13 times. The goal difference is 76-67 in favour of Aston Villa.
  • Everton FC's last away win against Aston Villa was in 2016.
  • Last season Aston Villa won both games against Everton FC (3-0 at home and 1-0 away).
  • Aston Villa haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, Aston Villa have not lost to Everton FC in their last 3 encounters.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 27% of their matches, Everton FC in 22% of their matches.
  • Aston Villa wins 27% of halftimes, Everton FC wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Aston Villa.
  • On their last meeting Aston Villa won by 1 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Aston Villa.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Aston Villa have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 3, Everton FC won 0, 2 draws.
  • Aston Villa have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa scores 1.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.4 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Everton FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Everton FC is 0.6.
  • Aston Villa scores 1.52 goals when playing at home and Everton FC scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
5
Перемог
15
Ігор
6
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.01.2022 - 14:30 Евертон 0 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022
13.05.2021 - 20:00 Астон Вілла 0 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Евертон 1 - 2 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.05.2022 - 22:00 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 21:45 Динамо 0 - 4 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 21:45 Евертон 3 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 18:30 Евертон 2 - 3 Завершено Брентфорд П
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Головні події
Ings, Danny
Вийшов: Леон Бейлі
78'
Ings, Danny
75'
64'
McNeil, Dwight
Вийшов: Rondon, Salomon
Філіпе Коутіньо
Вийшов: Buendia, Emiliano
60'
Люка Дінь
49'
43'
Davies, Tom
34'
Абдулайе Дукуре
Вийшов: Davies, Tom
ГООЛ! Ings, Danny
31'
Філіпе Коутіньо
29'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
28%
Нічия
36%
Евертон
36%
Склади команд
23
Martinez, Emiliano
27
Люка Дінь
5
Mings, Tyrone
3
Дієго Карлос
2
Cash, Matty
7
McGinn, John
44
Kamara, Boubacar
41
Ramsey, Jacob
23
Філіпе Коутіньо
9
Ings, Danny
11
Watkins, Ollie
22
Джордан Пікфорд
7
Patterson, Nathan
4
Holgate, Mason
30
Coady, Conor
2
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
7
McNeil, Dwight
21
Абдулайе Дукуре
18
Iwobi, Alex
11
Gray, Demarai
11
Gordon, Anthony
Стартовий склад
  • 23
    Філіпе Коутіньо
    Півзахисник
    60 29
  • 9
    Ings, Danny
    Форвард
    78 75 31
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 27
    Люка Дінь
    Захисник
    49
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 3
    Дієго Карлос
    Форвард
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
  • 11
    Gordon, Anthony
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
    64
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
    34
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 7
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 4
    Holgate, Mason
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 22
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джеррард, Стивен
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
2
Удари повз
1
4
Кутові
6
9
Штрафні
11
9
Фоли
6
59%
Володіння м'ячем
41%
2
Удари в отвір
1
3
ЖК
1
2
Офсайди
3
4
Блоковано ударів
3
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Астон Вілла - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
82'
Кутовий
Кутовий для ірисок Мартінес спокійно грає на виході
80'
Заміна
Аллі та Онанна замість Грея та Коуді виходять у Евертона
77'
Заміна
Бейлі замість Інгза вийшов у господарів
75'
Зараз Вілла ближче до другого голу, ніж Евертон до першого
74'
Небезпечний момент
Інгз отримав у штрафної, обробив, пробив – блок. Атака тривала, ще спроба удару та фактично з порожніх воріт винесли захисники
72'
Кутовий
Кутовий для вілланів – сум'яття, Карлос пробив ногою, але заблокували удар
71'
Інфо
59:41 володіння на даний момент
69'
Невелика перерва на водопій. Спека
66'
Інгз видер м'яч біля самої лицьової, прострілив, але таки два захисники ірисок розібралися
63'
Заміна
Рондон замість Макніла у Евертона вийшов
62'
Коуді постраждав при зіткненні, але начебто все нормально з гравцем Евертона
59'
Заміна
Все-таки заміна - Буендія замінив Коутіньйо
58'
Коутіньйо на газоні. Медики на полі
55'
Начебто пожвавішав Евертон. А що робити, рахунок підстьобує
53'
Кутовий
І знову непоганий кутовий для Евертона – метушня, винос, Паттерсон на підборі пробив, але його удар заблокували
51'
Уоткінс біг біг у контру, тягнув тягнув м'яч, нарвався на контакт, впав, але Олівер каже, що нічого не було
50'
Кутовий
Кутовий для ірисок - навіс знову начебто і непоганий, але все одно без удару
48'
Знову Миколенко затримався, Уоткінс пронісся флангом, але прострілив невдало.
47'
МакГінн метрів з 25 вирішив пробити, але дуже вже неточно
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
45+4'
Свисток
Ну і все, свисток на перерву
45+3'
Небезпечний момент
І Віллани відповіли, Кеш з флангу прострілив, але Коутіньо трохи не встигає замкнути! Гарний момент!
45+1'
Небезпечний момент
А ось момент для Евертона – пройшов навіс із флангу, Ґрей обробив, але його удар був заблокований! Небезпечно!
45'
Інфо
3 хвилини компенсовано до першого тайму
42'
Жовта картка
39'
Уоткінс пробував знову лівим флангом прорватися, але Тарковський та Пікфорд прорив знешкодили
34'
Заміна
А у Дукуре травма, замість нього вийшов Девіс у Евертона
32'
Гоооол!!!
Гооол! Вілла в контрі втекла, Миколенко не встиг повернутися, пішла атака через його фланг та Інгз завершує простріл!
29'
Жовта картка
Коутіньо руками прихопив суперника – перша жовта у матчі
28'
Кутовий
Кутовий для Вілли тепер. Кутові для команд, напевно, найкращі підходи, але й з цього поки що ніяк
25'
Переглянув ВАР суддя, таки офсайд, немає голу
24'
Офсайд
Гооол! Ще один кутовий для Евертона, метушня, і Гордон з метра переправляє - але ні, офсайд, офсайд.
23'
Кутовий
Ось кутовий заробили іриски - пішов навіс непоганий, але вілани відбилися
21'
Евертон попереду зовсім не може зачепитися - поки що не виходить у гостей
19'
Більше правим флангом пробують віллани, але Тарковські та Миколенко поки що справляються
15'
Вілла більше грає з м'ячем, але принципової різниці поки не видно
12'
Вілла ось в атаці - пройшов простріл у штрафну, але без удару
10'
Поки що в атаці команди не вражають. Без моментів поки що
7'
Загалом, поки що все спокійно, у центрі поля
4'
Пара фолів у центрі поля. Але ні, не фолів. Суддя не свистить
2'
Кутовий для Вілли - навіс, пішов удар головою від Карлоса, але вище
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди!
Миколенко у старті!
Інфо
Стартовий склад Евертона: Джордан Пікфорд, Натан Паттерсон, Мейсон Холгейт, Конор Коуді, Джеймс Тарковскі, Віталій Міколенко, Дуайт Макніл, Абдулайє Дукуре, Алекс Айуобі, Демарай Грей, Ентоні Гордон
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли: Еміліано Мартінес, Метті Кеш, Дієго Карлос, Тайрон Мінгз, Лука Дінь, Джейкоб Ремсі, Бубакар Камара, Джон Макгінн, Філіппе Коутіньо, Оллі Уоткінс, Денні Інгс
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 14:30, судитиме гру Майкл Олівер
Цей матч як текстовий онлайн UA-Футбол і пропонує вашій увазі
Добрий день всім! А в АПЛ тим часом уже стартує 2-й тур, який відкривається матчем, у якому Астон Вілла прийме Евертон!
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Анонс матчу Астон Вілла - Евертон 13.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Астон Вілла (Бирмингем) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 13.08.2022
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Астон Вілла (Бирмингем) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Астон Вілла, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Астон Вілла у попередньому футбольному матчі 22.01.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Джеррард, Стивен и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Астон Вілла - Евертон можна подивитися 13.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Астон Вілла - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вілла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Предыдущий матч команди Астон Вілла був зіграний проти Борнмут - 06.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти Челсі - 06.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Слідкуйте за результатами матчу Астон Вілла - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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