Арсенал - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Лестер майже не ходив до атаки, окрім того випадку, коли перед перервою Рамсдейл начебто збив Варді у власному штрафному, однак пенальті Лестер так і не отримав. Решту тайму команда Роджерса не могла побудувати атаки, а суперники тим часом устигали навіть марнувати відмінні нагоди. Жезус міг завершувати першу половину гри з покером на власному рахунку, але зупинився на двох м'ячах. Зінченко, як завжди, у повному порядку.