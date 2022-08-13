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Арсенал - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 серпня 2022, 17:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
4 - 2
Оновити
85'
Лестер Сіті
Лестер
Хід матчу
16' Fofana, Wesley 23' Jesus, Gabriel 35' Jesus, Gabriel
53' Saliba, William 55' Ґраніт Джака 63' Юрі Тілеманс Вийшов: Денніс Прает 63' Amartey, Daniel Вийшов: Daka, Patson 70' Джеймі Варді Вийшов: Iheanacho, Kelechi 74' Maddison, James 75' White, Ben Вийшов: Tomiyasu, Takehiro 75' Martinelli, Gabriel 77' Олександр Зінченко Вийшов: Tierney, Kieran
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
41%
Нічия
33%
Лестер Сіті
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Leicester City when Arsenal FC is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 13 times, there have been 2 draws while Leicester City have won 1 times. The goal difference is 39-13 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 33 meetings, Arsenal FC have won 20 times, there have been 8 draws while Leicester City have won 5 times. The goal difference is 67-33 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Leicester City (2-0 at home and 2-0 away).
  • Arsenal FC have a winning streak of 7 matches.
  • Arsenal FC have won 4 home matches in a row.
  • Leicester City have a winning streak of 4 matches.
  • Leicester City haven't lost in their last 6 games.
  • Leicester City have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Leicester City have lost none of their last 6 away matches.
  • Leicester City haven't won any of their last 3 games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Leicester City have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 47% of their matches, Leicester City in 29% of their matches.
  • Arsenal FC wins 47% of halftimes, Leicester City wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Leicester City has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Leicester City won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.8 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 0.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Leicester City is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Leicester City is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Arsenal FC scores 2.19 goals when playing at home and Leicester City scores 1.76 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
9
Перемог
17
Ігор
4
Перемог
Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.03.2022 - 18:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
28.02.2021 - 14:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
25.10.2020 - 21:15 Арсенал 0 - 1 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.08.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.05.2022 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.05.2022 - 21:45 Тоттенхем 3 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
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Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 16:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Бредфорд Сіті Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Лестер Сіті 4 - 1 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Уотфорд 1 - 5 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 21:45 Лестер Сіті 3 - 0 Завершено Норвіч Сіті В
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Головні події
Олександр Зінченко
Вийшов: Tierney, Kieran
77'
White, Ben
Вийшов: Tomiyasu, Takehiro
75'
ГООЛ! Martinelli, Gabriel
75'
74'
Maddison, James ГООЛ!
70'
Джеймі Варді
Вийшов: Iheanacho, Kelechi
63'
Юрі Тілеманс
Вийшов: Денніс Прает
63'
Amartey, Daniel
Вийшов: Daka, Patson
ГООЛ! Ґраніт Джака
55'
53'
Saliba, William ГООЛ!
ГООЛ! Jesus, Gabriel
35'
ГООЛ! Jesus, Gabriel
23'
16'
Fofana, Wesley
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
41%
Нічия
33%
Лестер Сіті
26%
Склади команд
1
Ramsdale, Aaron
35
Олександр Зінченко
22
Magalhaes, Gabriel
18
Saliba, William
4
White, Ben
34
Ґраніт Джака
5
Partey, Thomas
10
Odegaard, Martin
22
Martinelli, Gabriel
18
Jesus, Gabriel
11
Saka, Bukayo
1
Ward, Danny
3
Fofana, Wesley
6
Джонні Еванс
18
Amartey, Daniel
27
Тімоті Кастань
8
Юрі Тілеманс
25
Ndidi, Wilfred
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
3
Justin, James Michael
10
Maddison, James
9
Джеймі Варді
Стартовий склад
  • 22
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
    75
  • 18
    Jesus, Gabriel
    Форвард
    35 23
  • 11
    Saka, Bukayo
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
    55
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
    77
  • 22
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 18
    Saliba, William
    Захисник
    53
  • 4
    White, Ben
    75
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 9
    Джеймі Варді
    Форвард
    70
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
    74
  • 27
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
    63
  • 25
    Ndidi, Wilfred
    Півзахисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 3
    Justin, James Michael
    Захисник
  • 3
    Fofana, Wesley
    16
  • 6
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 18
    Amartey, Daniel
    Півзахисник
    63
  • 1
    Ward, Danny
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Брендан Роджерс
Статистика матчу
8
Удари в отвір
2
1
Сейви
4
ЖК
1
5
Удари повз
10
Штрафні
11
1
Офсайди
3
10
Фоли
7
55%
Володіння м'ячем
45%
3
Блоковано ударів
1
4
Кутові
1
Трансляція
81'
Небезпечний момент
Штанга! Постріл від правого кута воротарського від Сака приняв на себе захисник, а відскок на дальній бік поля Жезус завершив пострілом у ближню до себе стійку!
79'
Кутовий
Відскок від подачі кутового з правого флангу у виконанні Меддісона невдалим ударом у ближній кут завершив Голл.
77'
Заміна
Зінченка замінив Тірні.
75'
Гоооол!!!
ГОЛ! Жезус зіграв у контратаці на вхід до лівого флангу штрафного, а Мартінеллі низом пробив у дальній кут!
75'
Заміна
Томіясу вийшов замість Вайта.
74'
Гоооол!!!
ГОЛ! Іхеаначо на правому фланзі штрафного залишив м'яч для Меддісона, а той прострілив під Рамсдейлом у ворота!
71'
Небезпечний момент
Жезус у дотик завершив передачу з правого флангу штрафного від Саки, проте в ближній кут не влучив.
70'
Заміна
Замість Варді вийшов Іхеаначо.
68'
Інфо
Невеличка павза на воду в матчі.
66'
Зінченко подачею з лівого флангу влучив у корпус Кастаню.
65'
Дака в темп зіграв на лівий фланг штрафного, проте Варді програв боротьбу Саліба.
63'
Заміна
Амарті замінили на Даку.
63'
Заміна
Замість Тілеманса вийшов Прат.
61'
Офсайд
Офсайд у Саки під час переведення на правий фланг.
59'
Лестеру вже навіть не вдається втримувати м'яч у ногах.
57'
Амартей на центральному вході до штрафного підчепив ноги Жезуса, той упав, але арбітри промовчали.
55'
Гоооол!!!
ГОЛ! Миттєва атака Арсеналу завершилась подачею з правого флангу від Габріела, яку не зміг перехопити Ворд, після чого Жезус скинув на порожні для Джаки.
53'
Гоооол!!!
ГОЛ! Варді замикав би скидання дальньої передачі на лівий фланг із глибини поля від Джастіна, проте його невдало випередив Саліба!
52'
Лестер тримає м'яч біля центральної лінії.
50'
Тілеманс не зміг прокинути м'яч правим флангом атаки.
48'
Джака в підсумку сам і сфолив під час подачі кутового з лівого флангу.
47'
Фофана зрізав простріл Джаки з лівого флангу на кутовий.
47'
Еванс завантажив м'яч на лівий фланг атаки, проте Джастін до нього встиг.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Лестер майже не ходив до атаки, окрім того випадку, коли перед перервою Рамсдейл начебто збив Варді у власному штрафному, однак пенальті Лестер так і не отримав. Решту тайму команда Роджерса не могла побудувати атаки, а суперники тим часом устигали навіть марнувати відмінні нагоди. Жезус міг завершувати першу половину гри з покером на власному рахунку, але зупинився на двох м'ячах. Зінченко, як завжди, у повному порядку.
Свисток
Команди пішли на перерву. 2:0 у нашому матчі після завершення першої половини.
45+4'
Фол від Саліба на Джастіні на правому фланзі захисту.
45+2'
Партей не зачепився за закидання Вайта до правого флангу штрафного.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 4 хв.
44'
Інфо
Пенальті скасовано після перегляду VAR.
42'
Небезпечний момент
Пенальті! Кастань із глибини правого флангу запустив передачу на Варді до кута штрафного, але того збив Рамсдейл!
40'
Небезпечний момент
Ворд вийшов переможцем із чергової дуелі проти Жезуса, який до цього вдало зіграв у стінку з Мартінеллі на лівому фланзі штрафного!
38'
Небезпечний момент
Жезус корпусом відіграв Еванса перед чужим штрафним, отримавши дальній пас Рамсдейла, проте переграти Ворда в ближньому бою не зміг!
37'
Вайт не пустив Варді до закидання на лівий фланг штрафного.
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Варді на ближній підрізав подачу кутового з лівого флангу на дальню, де був один лишень Жезус.
35'
Накидання від Зінченка на лівий фланг штрафного завершилось заробленим кутовим Мартінеллі.
35'
Блоковано постріл Едегора від півкола перед штрафним.
34'
Фол проти Саки в центральній зоні перед штрафним, проте гравці Арсенала швидко розіграли.
32'
Інфо
Арсенал уже награв на 51% контролю м'яча.
30'
Лестер намагається побудувати атаку на власній половині поля.
28'
Мартінеллі на лівому фланзі атаки затоптав Фофана.
26'
Офсайд
Джастіна розігнали в офсайд передачею на хід лівим флангом.
24'
Інфо
Команди п'ють воду.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Джака зупинив передачу з лівого флангу від Мартінеллі для Жезуса, а Габріел виконав удар у дальню дев'ятку!
19'
Небезпечний момент
Штанга! Зінченко пробив над воротами, зльоту на центральному вході до штрафного добиваючи відскок від лівої стійки, у яку ударом головою влучив Джака, після подачи Саки з правого флангу!
18'
Зворотній фол Мартінеллі на лівому фланзі атаки проти Фофана.
16'
Невдала спроба Жезуса головою завершити подачу глибокого штрафного з лівого флангу.
15'
Жовта картка
Фофана руками й ногами охопив Мартінеллі, який проскочив його на лівому фланзі атаки.
14'
Едегор у спробі пресингу на правому фланзі зустрів суперника фолом.
12'
Офсайд
Джастін у офсайді під час передачі на лівий фланг.
10'
Небезпечний момент
Жезус на ближній замикав подачу зі штрафного, проте головою відправив м'яч у сітку із зовнішнього боку!
10'
Фол від Фофана проти Жезуса в кишені біля правого кутового прапорця.
9'
Едегор на силу подавав із лівого флангу, проте Ндіді перевів м'яч в аут.
8'
Цікава позиція Зінченко під час атаки в зони розігруючого.
6'
Вигадливий Партей із центрального кола запустив передачу низом до штрафного на Джаку, проте той не встиг.
5'
Джастін прострілом із лівого флангу влучив у ногу Саліба.
4'
Подачу з правого флангу в центрі штрафного з голови Фофани зняв Рамсдейл.
2'
Утратив м'яч на правому фланзі штрафного Жезус у боротьбі проти Еванса.
1'
Едегор підсік м'яч до лівого флангу штрафного, однак Джака не встиг до нього.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Іверсен, Сьонджю, Томас, Олбрайтон, Менді, Прат, Іхеаначо, Перес, Дака.
Лестер: Ворд — Фофана, Еванс, Амарті — Кастань, Дьюзбері-Голл, Ндіді, Тілеманс, Джастін — Меддісон — Варді.
Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Томіясу, Сміт-Роу, Локонга, Ельнені, Нкетіа, Пепе.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей, Джака — Сака, Габріел Жезус, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даррен Інгленд (Йоркшир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та Лестер.
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - Лестер Сіті 13.08.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Лестер Сіті (Лестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 13.08.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Лестер Сіті (Лестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Лестер Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Лестер Сіті у попередньому футбольному матчі 13.03.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Брендан Роджерс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Лестер Сіті можна подивитися 13.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Лестер Сіті, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Крістал Пелес - 05.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Лестер Сіті (Лестер)
Рік заснування Лестер Сити (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команди Лестер Сіті був зіграний проти Бредфорд Сіті - 07.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Лестер Сіті онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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