Ліверпуль - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Атакує Ліверпуль, і робить це дуже багато, проте по-справжньому гольового моменту господарі так і не створили (хіба шанс Нуньєса можна реально виділити). А ось Крістал Пеласу вистачило одного епізоду. Після пропущеного голу підопічні Клоппа трохи підсіли і до перерви виглядали мляво.