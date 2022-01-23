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Ліверпуль - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 серпня 2022, 22:00 - Энфилд
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 1
Оновити
57'
Крістал Пелес
Лондон
Хід матчу
32' Zaha, Wilfried 40' Diaz, Luis
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
35%
Крістал Пелес
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Crystal Palace is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 8 times, there have been 1 draws while Crystal Palace have won 4 times. The goal difference is 25-16 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 30 meetings, Liverpool FC have won 20 times, there have been 3 draws while Crystal Palace have won 7 times. The goal difference is 67-33 in favour of Liverpool FC.
  • Crystal Palace's last away win against Liverpool FC was in 2017.
  • Last season Liverpool FC won both games against Crystal Palace (3-0 at home and 3-1 away).
  • Crystal Palace haven't won any of their last 12 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Crystal Palace in their last 5 encounters.
  • Liverpool FC wins 1st half in 44% of their matches, Crystal Palace in 32% of their matches.
  • Liverpool FC wins 44% of halftimes, Crystal Palace wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Crystal Palace.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 5, Crystal Palace won 0, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 3.4 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Crystal Palace is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Crystal Palace is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.29 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.21 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ліверпуль
14
Перемог
20
Ігор
4
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2020/2021
19.12.2020 - 14:30 Крістал Пелес 0 - 7 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 14:30 Фулгем 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
17.05.2022 - 21:45 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.08.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 21:45 Евертон 3 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Уотфорд В
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Головні події
Diaz, Luis
40'
32'
Zaha, Wilfried ГООЛ!
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
35%
Крістал Пелес
26%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
47
Phillips, Nathaniel
66
Alexander-Arnold, Trent
7
Джеймс Мілнер
15
Фабiньо
21
Elliott, Harvey
23
Diaz, Luis
27
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
13
Вiсенте Гуаїта
17
Clyne, Nathaniel
2
Ward, Joel
16
Andersen, Joachim
6
Guehi, Marc
3
Mitchell, Tyrick
20
Eze, Eberechi
28
Doucoure, Cheick Oumar
15
Schlupp, Jeffrey
11
Zaha, Wilfried
9
Джордан Айю
Стартовий склад
  • 23
    Diaz, Luis
    40
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 7
    Джеймс Мілнер
    Півзахисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 47
    Phillips, Nathaniel
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 20
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 28
    Doucoure, Cheick Oumar
    Півзахисник
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
  • 11
    Zaha, Wilfried
    Форвард
    32
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Патрик Виейра
Статистика матчу
6
Удари повз
1
4
Штрафні
3
3
Фоли
3
74%
Володіння м'ячем
26%
5
Блоковано ударів
3
Кутові
1
Офсайди
1
2
Удари в отвір
3
2
Сейви
2
1
ЖК
Трансляція
49'
Нуньєса (Ліверпуль) вивели на ударну позицію, але він пробив в гравця і почав апелювати про гру рукою. Пенальті арбітр не призначив.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Атакує Ліверпуль, і робить це дуже багато, проте по-справжньому гольового моменту господарі так і не створили (хіба шанс Нуньєса можна реально виділити). А ось Крістал Пеласу вистачило одного епізоду. Після пропущеного голу підопічні Клоппа трохи підсіли і до перерви виглядали мляво.
Свисток
Перерва на "Енфілді"!
45'
Інфо
Три хвилини додав арбітр до першого тайму. Щедро.
44'
Так Елліот (Ліверпуль) потужно пробив головою після навісу Салаха, що аж Гвайта на зміг зафіксувати і впустив м'яч на кутовий.
40'
Небезпечний момент
Знову Заха (КП) уникнув офсайдної пастки і вийшов сам на сам з гокліпером, але першим дотиком занадто сильно обробив м'яч: Аліссон вчасно вийшов з воріт і зміг парирувати удар носком від івуарійця.
40'
Жовта картка
Жовта для Діаса (Ліверпуль) за спробу зриву атаки після втрати м'яча.
37'
Дукуре (КП) з метрів 27-ми пробив вище воріт.
35'
Нуньєс (Ліверпуль) намагався дальнім ударом поцілити в лівий кут, проте пробив надто повз ворота.
34'
Інфо
Це був перший удар гостей у матчі!
34'
Інфо
Арбітри переглянули VAR: ніякого офсайду немає.
32'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Несподівано забивають гості! Гвайта вибив м'яч вперед, його на своїй половині поля підхопив Езе, проскочив двох опонентів і віддав прекрасну розрізну передачу на Заха. Ван Дейк наздогнати не зміг, а івуарієць відправив м'яч у правий кут!
30'
Салах пробив головою після закидання у штрафну - Гвайта забрав м'яч до рук.
29'
Хотіли хитро розіграти подачу зі стандарту гості, але Мілнер на досвіді все прочитав і вибив м'яч подалі.
27'
Елліот знову був на ударній позиції, але знову він не зміг пробити через надто щільну опіку суперника.
24'
Спроба дальнього удару від ван Дейка: м'яч з метрів 30-ти полетів праворуч від воріт - злетів з траєкторії.
23'
Небезпечний момент
Впритул зі правою стійкою пробив Салах після прострілу низом з правої бровки від Трента.
20'
Інфо
6:0 за ударами на даний момент.
17'
Мілнер знайшов довгою передачею Робертсона, котрий забіг за спини, але шотландець вдало пробити не зміг. М'яч підібрав Діас: він намагався пройти потужну оборону із трьох опонентів і завдав пострілу, але його удар після рикошету від захисника до рук забрав Гвайта.
15'
Нуньєс (Ліверпуль) після забігання правим флангом прострілив в центр, але там був лише голкіпер гостей.
12'
Ліверпуль не зупиняється. Підопічні Клоппа постійно біля чужого штрафного майданчика.
9'
Небезпечний момент
Ох Нуньєс! Міг забивати уругваєць у третьому матчі поспіль! Александр-Арнольд м'яко закинув на дальню ліву стійку, де м'яч дійшов до вільного Дарвіна, але той так і не зміг з лету належним чином влучити по круглому снаряду - вище воріт.
5'
Удар Елліота (Ліверпуль) з меж штрафного був заблокований.
5'
Тепер Гвайта без проблем забрав навіс Салаха з лівого флангу. Тиснуть господарі.
3'
Гвайті надають допомогу. Голкіпер гостей невдало зіткнувся з Мілнером в попередньому епізоді. Але гру все ж таки продовжить.
1'
Небезпечний момент
Вже на першій хвилині господарі отримали шанс. Гвайта вибив кулаком подачу Александра-Арнольда (Ліверпуль) з правого флангу, підбір на підступах до штрафного виграв Мілнер і пробив лівою по воротах. Вийшло вище цілі - була надто мала відстань до голкіпера.
Свисток
Перший матч сезону на "Енфілді" розпочато!
Крістал Пелас: Гвайта - Клайн, Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл - Езе, Дукуре, Шлупп, Заха - Аю.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Філліпс, ван Дейк, Робертсон - Елліот, Фабінью, Мілнер - Салах, Нуньєс, Діас.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу АПЛ, в якому Ліверпуль прийме Крістал Пелас.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Крістал Пелес 15.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 15.08.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Крістал Пелес (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 23.01.2022 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Патрик Виейра розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Крістал Пелес можна подивитися 15.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Крістал Пелес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 06.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Предыдущий матч команди Крістал Пелес був зіграний проти Арсенал - 05.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Крістал Пелес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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