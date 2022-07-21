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Ворскла - AIK онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 21 липня 2022, 20:00
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
2 - 1
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33'
AIK
Стокгольм
Хід матчу
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
63%
Нічия
17%
AIK
20%
Прогноз на матч
Останні матчі - Ворскла
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Атирау П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
09.02.2022 - 14:30 Ворскла 0 - 1 Завершено ЛКС П
Чемпионат Украины 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 ФК Львів 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Чемпионат Украины 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Чемпионат Украины 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 5 - 1 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - AIK
Клубні товариські матчі 2019/2020
28.03.2020 - 15:00 Норрчопінг 0 - 0 Завершено AIK Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
19.02.2020 - 19:45 Акрополис 3 - 0 Завершено AIK П
Клубні товариські матчі 2019/2020
15.02.2020 - 17:00 Ростов 1 - 1 Завершено AIK Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
31.01.2020 - 14:00 Сундсваль 1 - 0 Завершено AIK П
Клубні товариські матчі 2019/2020
25.01.2020 - 15:00 AIK 1 - 1 Завершено Эстер Н
Показати більше
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
63%
Нічия
17%
AIK
20%
Трансляція
29'
28'
Вкрай неточний навіс з правого флангу виконав Мендес.
25'
Гоооол!!!
Полтава знову попереду! Еталонну комбінацію власної команди точним ударом у дальній кут завершив Козиренко. Браво!
23'
Гравці Ворскли апелюють до арбітра щодо гри рукою в штрафному майданчику, але Шнайдер залишається непохитним.
17'
Гоооол!!!
Рахунок знову рівний. Хуссейн чудовою передачею розрізав оборону Ворскли, а Стефанеллі з другої спроби відправив м'яч у сітку.
16'
Марлісон хотів зловити голкіпера на помилці, завдавши удару з центра поля. Невдало.
11'
М'яч після удару Козиренка з дальної відстані, на жаль, йде повз ворота.
10'
Без особливих труднощів Різник перехоплює простріл Оума Отьєно з лівого флангу.
8'
Різник поглядом проводжає м'яч за межі поля після удару Бйорнстрема.
4'
Гоооол!!!
Ворскла відкриває рахунок у дебюті зустрічі! Степанюк потужним ударом головою вражає ворота суперника. Відмінний початок!
2'
Зайков блокує спробу дального удару від Ельбузеді.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Різник – Бацула, Яворський, Зайков, Пердута (к) – Олійник, Пуцлін, Венсан Тілль, Козиренко - Степанюк, Марлісон.
Інфо
Стартовий склад АІК: Нордфельдт - Оума Отьєно, Папаяннопулос, Мілошевич, Мендес – Ларссон (к), Стефанеллі, Хуссейн – Бйорнстрем, Мбунга Кімпіока, Ельбузеді.
Вітаємо прихильників українського футболу! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Ворскла – АІК.
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Анонс матчу Ворскла - 21.07.2022, Ліга конференцій

між командою Ворскла (Полтава) та командою (Стокгольм) проходитиме в рамках по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 21.07.2022
Час початку матчу: 20:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - можна подивитися 21.07.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Ворскла - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

команди Ворскла був зіграний проти Атирау - 12.02.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди Атирау.

Команда гостей

Назва: (Стокгольм)
Країна: Швеция

команди був зіграний проти Норрчопінг - 28.03.2020, у рамках Клубні товариські матчі 2019/2020 та закінчився нічиєю.

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