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Евертон - Nottingham Forest онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 серпня 2022, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Марринер, Андре
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
19'
Nottingham Forest
Ноттингем
Хід матчу
Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
34%
Nottingham Forest
34%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Everton FC have won 4 times, there have been 1 draws while Nottingham Forest have won 4 times. The goal difference is 13-9 in favour of Everton FC.
  • Everton FC wins 1st half in 22% of their matches, Nottingham Forest in 39% of their matches.
  • Everton FC wins 22% of halftimes, Nottingham Forest wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 3, Nottingham Forest won 1, 1 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC scores 1.2 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 0.4 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Nottingham Forest is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Nottingham Forest is 0.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Everton FC scores 1.5 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Nottingham Forest's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
Прогноз на матч
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 21:45 Динамо 0 - 4 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 21:45 Евертон 3 - 2 Завершено Крістал Пелес В
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Останні матчі - Nottingham Forest
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.08.2022 - 16:00 Nottingham Forest 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Nottingham Forest П
Чемпіоншип 2021/2022
29.05.2022 - 18:30 Гаддерсфілд Таун 0 - 1 Завершено Nottingham Forest В
Чемпіоншип 2021/2022
17.05.2022 - 21:45 Nottingham Forest 1 - 2 Завершено Sheffield United П
Чемпіоншип 2021/2022
14.05.2022 - 17:00 Sheffield United 1 - 2 Завершено Nottingham Forest В
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Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
34%
Nottingham Forest
34%
Склади команд
22
Джордан Пікфорд
2
Tarkowski, James
30
Coady, Conor
4
Holgate, Mason
19
Віталій Миколенко
18
Iwobi, Alex
26
Davies, Tom
7
Patterson, Nathan
11
Gray, Demarai
11
Gordon, Anthony
33
Rondon, Salomon
1
Henderson, Dean
4
Worrall, Joe
3
Cook, Steve
26
McKenna, Scott
7
Williams, Neco
8
Mangala, Orel
14
O'Brien, Lewis
15
Toffolo, Harry
11
Джессі Лінгард
20
Johnson, Brennan
9
Awoniyi, Taiwo
Стартовий склад
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 11
    Gordon, Anthony
  • 33
    Rondon, Salomon
    Форвард
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 26
    Davies, Tom
    Півзахисник
  • 7
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 4
    Holgate, Mason
  • 22
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 20
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 9
    Awoniyi, Taiwo
    Форвард
  • 11
    Джессі Лінгард
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 14
    O'Brien, Lewis
    Півзахисник
  • 15
    Toffolo, Harry
  • 4
    Worrall, Joe
    Захисник
  • 3
    Cook, Steve
    Захисник
  • 26
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Cooper, Steven
Статистика матчу
3
Штрафні
3
2
Фоли
2
1
Кутові
1
Офсайди
1
1
Удари повз
Трансляція
18'
Коуді блокував постріл Мангаля зі входу на правий фланг штрафного.
16'
Закидання на лівий фланг штрафного від Девіса ніхто з партнерів не зрозумів.
14'
Небезпечний момент
Гордон зі входу до правого флангу штрафного потужно пробив під поперечину, проте Гендерсон парирував!
12'
Коуді зупинив переведення до технічної зони рукою.
10'
Небезпечний момент
Гордон знайшов передачею з правого флангу перед чужим штрафним Девіса, але той у два дотики пробив повз дальню стійку.
8'
Вільямс зі штрафного з глибини поля невдало завантажив м'яч на правий фланг штрафного.
6'
Гордон, після стінки з Греєм на правому фланзі штрафного, заробив кутовий.
5'
Без фолу відібрали м'яч у Авонії в центрі поля.
3'
Небезпечний момент
М'яч прискорився через рикошет від газону, тому Девіс не встиг на дальній задля завершення подачі Грея зі штрафного на лівому фланзі.
2'
Ворролл збив Гордона на правому фланзі захисту, коли на нього тільки зіграв Миколенко.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Геннессі, Бьянкон, Куяте, Фройлер, Гіббс-Вайт, Ятес, Денніс, Саррідж, Майтен.
Ноттінгем Форест: Гендерсон — Воролл, Кук, МакКенна — Вільямс, Мангаля, О’Браєн, Тоффоло — Лінгард — Джонсон, Авонії.
Запасні: Бегович, Кін, Коумлан, Вінагре, Аллан, Макніл, Онана, Аллі, Гбамен.
Евертон: Пікфорд — Голгейт, Коуді, Тарковські — Паттерсон, Девіс, Івобі, Миколенко — Рондон, Гордон, Грей.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Андре Маррінер (Бірмінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Ноттінгем Форест.
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Тоттенхем Тоттенхем 1 Вулверхемптон Вулверхемптон 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Hibernian Hibernian 2 Рейнджерс Рейнджерс 2 Завершено 05:00 - Сьогодні Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 3 Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 3 Завершено 23:00 - Вчора Севілья Севілья 1 Вальядолід Вальядолід 1 Завершено 22:15 - Вчора Estoril Estoril 2 Rio Ave Rio Ave 2

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Анонс матчу Евертон - 20.08.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 20.08.2022
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - можна подивитися 20.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Астон Вілла - 13.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Астон Вілла.

Команда гостей

Назва: (Ноттингем)
Рік заснування "Ноттингем Форест" (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Предыдущий матч команди був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 14.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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