Евертон - Nottingham Forest онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 20.08.2022
Час початку матчу: 17:00
Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Астон Вілла - 13.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Астон Вілла.
Назва: (Ноттингем)
Рік заснування "Ноттингем Форест" (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер
Предыдущий матч команди був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 14.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди .
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