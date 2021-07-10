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Карпати - Верес онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 21 липня 2022, 17:00
Рейтинг матчу:
Карпати
Львов
0 - 0
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9'
Верес
Ровно
Хід матчу
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
35%
Нічия
35%
Верес
29%
Особисті зустрічі
Карпати
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
10.07.2021 - 17:00 Верес 2 - 1 Завершено Карпати
Останні матчі - Карпати
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 ФК Маріуполь 2 - 1 Завершено Карпати П
Друга ліга України 2021/2022
20.11.2021 - 15:00 АФСК 0 - 3 Завершено Карпати В
Друга ліга України 2021/2022
13.11.2021 - 17:00 Карпати 5 - 1 Завершено Дніпро В
Друга ліга України 2021/2022
08.11.2021 - 14:00 Рубікон 0 - 5 Завершено Карпати В
Друга ліга України 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Карпати 1 - 0 Завершено Мункач В
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Останні матчі - Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 16:00 Верес 1 - 0 Завершено Мактаарал В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
13.02.2022 - 14:00 Верес 1 - 1 Завершено Саннес Ульф Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Верес 2 - 3 Завершено Чорноморець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 14:00 Верес 2 - 3 Завершено Вележ П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 19:20 Металіст 2 - 1 Завершено Верес П
Показати більше
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
35%
Нічия
35%
Верес
29%
Трансляція
Інфо
Верес (старт): Ющишин - Гагун, Мірошник, Вовченко (на перегляді), Є.Пасіч, Кучеров, Курко, Дахновський, В.Шарай, С.Шарай, Гайдучик.
Команди вже на полі. Лунає гімн України.
До матчу 10 хвилин, але ми поки що не знаємо складів на матч. Тож, перебуваємо разом із вами в режимі очікування.
Всім привіт та ласкаво просимо на новий текстовий онлайн за участю українських команд! Сьогодні львівські Карпати та рівненський Верес проведуть у місті лева спаринг. Ось за ним ми й стежитимемо.
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Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Кызылжар Кызылжар 1 Osijek Osijek 2 Завершено 22:00 - Вчора Сутьєска Сутьєска 0 КІ Клаксвік КІ Клаксвік 0 Завершено 21:15 - Вчора Марібор Марібор 0 Шериф Шериф 0 Завершено 21:00 - Вчора Ференцварош Ференцварош 1 Слован Слован 2 Завершено 21:00 - Вчора Динамо Динамо 0 Фенербахче Фенербахче 0

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Анонс матчу Карпати - Верес 21.07.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Карпати (Львов) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 21.07.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Карпати (Львов) та командою Верес (Ровно):

між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Карпати у попередньому футбольному матчі 10.07.2021 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Карпати - Верес можна подивитися 21.07.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Карпати - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

команди Карпати був зіграний проти ФК Маріуполь - 19.02.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди ФК Маріуполь.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

команди Верес був зіграний проти Мактаарал - 18.02.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Карпати - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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