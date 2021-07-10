Карпати - Верес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Карпати - Верес 21.07.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Карпати (Львов) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 21.07.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Карпати (Львов) та командою Верес (Ровно):

між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Карпати у попередньому футбольному матчі 10.07.2021 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпати (Львов): 2021

Країна: Украина



команди Карпати був зіграний проти ФК Маріуполь - 19.02.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди ФК Маріуполь.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



команди Верес був зіграний проти Мактаарал - 18.02.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди Верес.

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