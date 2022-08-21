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Лідс Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 серпня 2022, 16:00 - Элланд Роуд
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Лідс Юнайтед
Лидс
2 - 0
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перерыв
Челсі
Лондон
Хід матчу
9' Koulibaly, Kalidou 33' Aaronson, Brenden 36' Рахім Стерлінґ 37' Moreno, Rodrigo
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
31%
Нічия
33%
Челсі
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leeds United and Chelsea FC is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Leeds United playing at home, Leeds United have won 6 times, there have been 4 draws while Chelsea FC have won 4 times. The goal difference is 18-15 in favour of Leeds United.
  • During the last 27 meetings, Leeds United have won 8 times, there have been 8 draws while Chelsea FC have won 11 times. The goal difference is 34-31 in favour of Chelsea FC.
  • Leeds United's last home win against Chelsea FC was in 2002.
  • Last season Chelsea FC won both games against Leeds United (3-2 at home and 3-0 away).
  • Leeds United haven't lost in their last 4 games.
  • Leeds United have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Leeds United wins 1st half in 25% of their matches, Chelsea FC in 41% of their matches.
  • Leeds United wins 25% of halftimes, Chelsea FC wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 3 goals.
  • When Leeds United leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Leeds United is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Leeds United.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leeds United won 0, Chelsea FC won 4, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leeds United.
  • Leeds United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Leeds United scores 0.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2.8 goals against Leeds United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leeds United and Chelsea FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leeds United and Chelsea FC is 1.2.
  • Leeds United scores 1.48 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.88 goals when playing away (on average).
  • Leeds United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Jack Harrison has more yellow cards (2) than any other player at Leeds United. Reece James has collected 2 for Chelsea FC.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лідс Юнайтед
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 21:30 Лідс Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Челсі 3 - 2 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.03.2021 - 14:30 Лідс Юнайтед 0 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
05.12.2020 - 21:45 Челсі 3 - 1 Завершено Лідс Юнайтед
Останні матчі - Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Саутгемптон 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Лідс Юнайтед 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Брентфорд 1 - 2 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 21:30 Лідс Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Челсі 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Челсі 2 - 1 Завершено Уотфорд В
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Кубок Англії 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
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Головні події
ГООЛ! Moreno, Rodrigo
37'
36'
Рахім Стерлінґ
ГООЛ! Aaronson, Brenden
33'
9'
Koulibaly, Kalidou
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
31%
Нічия
33%
Челсі
36%
Склади команд
23
Meslier, Illan
21
Struijk, Pascal
15
Дiего Льоренте
5
Робін Кох
25
Kristensen, Rasmus
12
Adams, Tyler
8
Roca, Marc
11
Джек Гарісон
11
Aaronson, Brenden
20
James, Daniel
19
Moreno, Rodrigo
16
Едуар Менді
24
James, Reece
26
Koulibaly, Kalidou
6
Тьяго Сілва
12
Рубен Лофтус-Чік
23
Gallagher, Conor
5
Жоржиньйо
32
Cucurella, Marc
20
Рахім Стерлінґ
19
Мейсон Маунт
29
Havertz, Kai
Стартовий склад
  • 19
    Moreno, Rodrigo
    37
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 11
    Aaronson, Brenden
    Півзахисник
    33
  • 20
    James, Daniel
    Півзахисник
  • 12
    Adams, Tyler
  • 8
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 21
    Struijk, Pascal
    Захисник
  • 15
    Дiего Льоренте
    Захисник
  • 5
    Робін Кох
    Захисник
  • 25
    Kristensen, Rasmus
    Захисник
  • 23
    Meslier, Illan
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 20
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    36
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 5
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
    9
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джесси Марш
  • Томас Тухель
Статистика матчу
8
Штрафні
9
8
Фоли
6
46%
Володіння м'ячем
54%
5
Удари в отвір
1
3
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
1
Кутові
4
1
Сейви
3
ЖК
2
1
Офсайди
2
Трансляція
45+3'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 2 хвилини.
38'
Гоооол!!!
За 5 хвилин господарі подвоюють перевагу! Родріго підправив у ворота ідеальну подачу Джека Гаррісона зі штрафного. Це четвертий гол капітана Лідса у трьох матчах АПЛ!
33'
Гоооол!!!
Лідс Юнайтед відкриває рахунок! Едуар Менді припустився грубої помилки, подарувавши м'яч Брендену Ааронсону в простій ситуації. Американцю залишалося лише вразити порожні ворота, з чим він легко впорався.
31'
29'
Дієго Льоренте виграв боротьбу на кутовому, але пробив вище воріт. Едуар Менді введе м'яч у гру.
22'
Іллан Мельє реагує на підступний удар Мейсона Маунта та рятує Лідс від пропущеного м'яча.
15'
Офсайд
Рахім Стерлінг вразив ворота суперника, але гол зараховано не буде, оскільки лайнсмен здійняв прапорець.
20'
Родріго пристрілюється з дальної дистанції. Небезпечною спробу іспанця назвати важко, але Джессі Марш схвалює дії свого капітана.
9'
Жовта картка
Каліду Кулібалі прихопив за футболку суперника, який міг піти у небезпечний прорив.
8'
Джек Гаррісон своїм прострілом змусив Едуара Менді попрацювати на виході.
5'
Лофтус-Чік отримав м'яч у чудовій позиції, але затягнув з ударом – гольовий момент втрачено.
3'
Джек Гаррісон перевірив Едуара Менді на уважність. Голкіпер Челсі з потужним ударом по центру воріт упорався.
3'
Деніел Джеймс розчарований своїм ударом з лінії штрафного майданчика. Нападник Лідса відправив м'яч на трибуну, що розташована позаду воріт суперника.
1'
Небезпечний момент
Рахім Стерлінг мав відзначатись уже на першій хвилині! Англієць змістився з флангу в центр і спрямовував м'яч у дальній кут. На щастя для Іллана Мельє, шкіряний пішов повз ворота.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Лідс Юнайтед: Мельє – Стрейк, Льоренте, Кох, Крістенсен – Адамс, Рока, Ааронсон – Гаррісон, Родріго (к), Джеймс.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Менді – Сілва, Кулібалі, Джеймс – Кукурелья, Жоржинью (к), Галлагер, Лофтус-Чік – Маунт, Стерлінг, Гаверц.
Хлопці Джессі Марша приймають на своєму полі «пенсіонерів». UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 2-го раунду АПЛ між Лідс Юнайтед та Челсі.
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Анонс матчу "Лідс Юнайтед" - Челсі 21.08.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Элланд Роуд.

Дата проведення матчу: 21.08.2022
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Челсі, тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та Челсі у попередньому футбольному матчі 11.05.2022 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Джесси Марш и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - Челсі можна подивитися 21.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лідс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Джесси Марш

Предыдущий поединок команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Саутгемптон" - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти "Тоттенхем" - 14.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Лідс Юнайтед" - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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