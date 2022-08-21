Лідс Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Элланд Роуд.
Дата проведення матчу: 21.08.2022
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь между клубами "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Челсі (Лондон):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Челсі, тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та Челсі у попередньому футбольному матчі 11.05.2022 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Джесси Марш и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лідс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Джесси Марш
Предыдущий поединок команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Саутгемптон" - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти "Тоттенхем" - 14.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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