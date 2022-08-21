Ньюкасл - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ньюкасл - "Манчестер Сіті" 21.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ньюкасл (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 21.08.2022

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ньюкасл (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Ньюкасл залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Ньюкасл у попередньому футбольному матчі 08.05.2022 закінчилось со следующими результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)

Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Предыдущий поединок команди Ньюкасл був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Борнмут - 13.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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