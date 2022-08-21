  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ньюкасл - Манчестер Сіті Дивитися онлайн
У тренді

Ньюкасл - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 серпня 2022, 18:30 - Сент-Джеймс Парк
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
30%
Нічия
37%
Манчестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Manchester City when Newcastle United is playing at home is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Newcastle United and Manchester City is 0-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 7 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 12 times. The goal difference is 37-27 in favour of Manchester City.
  • During the last 47 meetings, Newcastle United have won 9 times, there have been 9 draws while Manchester City have won 29 times. The goal difference is 94-42 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Newcastle United (5-0 at home and 4-0 away).
  • Newcastle United haven't lost in their last 4 games.
  • Newcastle United have won 4 home matches in a row.
  • Newcastle United haven't won any of their last 6 games against Manchester City.
  • Manchester City have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 24% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Newcastle United wins 24% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 5 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Newcastle United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 0, Manchester City won 5, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Newcastle United scores 0.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 4 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Manchester City is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Manchester City is 2.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Newcastle United scores 1.26 goals when playing at home and Manchester City scores 2.16 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
1
Перемог
21
Ігор
18
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 18:30 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
14.05.2021 - 22:00 Ньюкасл 3 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
26.12.2020 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Nottingham Forest В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Бернлі 1 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.05.2022 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 18:30 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Ньюкасл П
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
30%
Нічия
37%
Манчестер Сіті
33%
Склади команд
22
Pope, Nick
33
Деніел Берн
22
Schar, Fabian
14
Botman Sven
12
Кіран Тріпп'єр
7
Joelinton
39
Guimaraes, Bruno
28
Willock, Joseph
10
Saint-Maximin, Allan
9
Wilson, Callum
24
Almiron, Miguel
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
6
Натан Аке
20
Cancelo, Joao
17
De Bruyne, Kevin
16
Родрi
21
Ілкай Гюндоган
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
20
Silva, Bernardo
Стартовий склад
  • 10
    Saint-Maximin, Allan
    Форвард
  • 9
    Wilson, Callum
    Форвард
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 28
    Willock, Joseph
    Півзахисник
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 22
    Schar, Fabian
  • 14
    Botman Sven
  • 12
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Хосеп Гвардиола
Трансляція
Інфо
Команда Гвардіоли йде п'ятою з шість очками, а хлопці Хау здобули чотири бали, тому розташовані на восьмому місці.
Інфо
Ньюкасл у попередньому турі зіграв унічию проти Брайтона (0:0), а Манчестер Сіті розгромив Борнмут — 4:0.
Запасні: Ортега, Льюїс, Діаш, Мбете, Філліпс, Гомес, Палмер, Альварес, Марез.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Аке, Канселу — де Брюйне, Родріго, Гюндоган — Фоден, Голанд, Б. Сілва.
Запасні: Дубравка, Ласеллс, Крафт, Рітчі, Фрейзер, Мьорфі, Андерсон, Лонгстафф, Вуд.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Ботман, Шер, Берн — Віллок, Гімараеш, Жоелінтон — Альмірон, Вілсон, Сен-Максімен.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Джаред Жиллетт (Австралія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл, Англія) зіграють Ньюкасл та Манчестер Сіті.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:30 - Сьогодні Айнтрахт Айнтрахт 1 Кельн Кельн 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Тулуза Тулуза 2 Лор’ян Лор’ян 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Клермон Клермон 1 Ніцца Ніцца 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Монпельє Монпельє 1 Осер Осер 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Анже Анже 1 Брест Брест 3

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Ньюкасл - "Манчестер Сіті" 21.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ньюкасл (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 21.08.2022
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ньюкасл (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Ньюкасл залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Ньюкасл у попередньому футбольному матчі 08.05.2022 закінчилось со следующими результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ньюкасл - "Манчестер Сіті" можна подивитися 21.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ньюкасл - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий поединок команди Ньюкасл був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Борнмут - 13.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Ньюкасл - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден