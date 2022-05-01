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Шахтар - Фортуна онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 22 липня 2022, 19:30
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 2
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41'
Фортуна
Ситтард
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
54%
Нічия
20%
Фортуна
26%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 3 Завершено Хайдук Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
25.04.2022 - 20:30 Шахтар 2 - 1 Завершено Антальяспор В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
19.04.2022 - 17:05 Шахтар 0 - 1 Завершено Фенербахче П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
14.04.2022 - 20:35 Шахтар 3 - 2 Завершено Lechia Gdansk В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
09.04.2022 - 20:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Олімпіакос П
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Останні матчі - Фортуна
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
15.05.2022 - 15:30 НЕК 0 - 1 Завершено Фортуна В
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
11.05.2022 - 21:00 Фортуна 1 - 2 Завершено Вітесс П
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
07.05.2022 - 19:45 Твенте 1 - 2 Завершено Фортуна В
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
01.05.2022 - 17:45 Фортуна 1 - 3 Завершено Феєноорд П
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
24.04.2022 - 17:45 Фортуна 1 - 0 Завершено Go Ahead Eagles В
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Новини команд
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
54%
Нічия
20%
Фортуна
26%
Трансляція
35'
Гоооол!!!
ГООООООООЛ! Відквитали "гірники" один м'яч! Сікан мовчав усі ці 35 хвилин, але після прострілу Вакули з правого флангу зміг прошити голкіпера в один дотик!
34'
Сентьєнс з меж штрафного в дотик пробив після прострілу з правого флангу, але м'яч полетів вище воріт Трубіна.
32'
Небезпечний момент
Ох і момент! Джурасек змістився в центр і відразу ж потужно пробив з 25-ти метрів - влучив у поперечку. Голкіпер просто стояв на місці.
31'
Кутовий
Три кутових від Шахтаря вийшли "для статистики".
30'
Навіс з правого флангу від "гірників" призвів лише до кутового.
27'
Потрохи оклигує Шахтар. Більше часу в атаці проводять "гірники".
24'
Перша спроба атаки від Шахтаря: Корнієнко неточно прострілив з лівого флангу.
23'
Трубін забрав до рук довге закидання вперед від захисників нідерландської команди.
21'
Нослінг багато взяв на себе у штрафному майданчику Шахтаря, проте пробити не зміг - Конопля виніс м'яч.
16'
Дуже швидко накриває Фортуна "гірників" на їхній ж половині поля.
14'
Гоооол!!!
І відразу другий гол! Ідеально виконали стандарт нідерландці! Сеунтьєс метрів з 23-х влучив точно у ліву дев'ятку. 0:2 горить Шахтар.
11'
Гоооол!!!
Пропускає Шахтар. Простріл з правого флангу в один дотик замкнув нападник Нослінг, пробивши повз Трубіна.
10'
Провели лівим флангом нідерландці атаку - все завершилося неточним навісом з лівого флангу.
8'
Кутовий
Заробили нідерландці кутовий, але момент завдяки стандарту знайти не змогли.
6'
Шахтарю важко тримають матч. Фортуна відразу накриває донеччан.
5'
Нослінг (Фортуна) змістився з правого флангу і пробив з-за меж штрафного впритул із лівою стійкою.
1'
Активно розпочала Фортуна із Сіттарда і ледь не створила небезпеку на першій хвилині.
Свисток
Матч розпочався!
Стартовий склад Шахтаря: Трубін, Корнієнко, Степаненко, Тотовицький, Сікан, Джурасек, Бондар, Криськів, Конопля, Удод, Вакула.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову трансляцію першого товариського матчу донецького Шахтаря у літнє міжсезоння. Суперником стане нідерландська Фортуна із Сіттарда.
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Анонс матчу Шахтар - Фортуна 22.07.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Фортуна (Ситтард) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 22.07.2022
Час початку матчу: 19:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Фортуна можна подивитися 22.07.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Фортуна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

команди Шахтар був зіграний проти Хайдук - 01.05.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Фортуна (Ситтард)
Рік заснування Фортуна (Ситтард): 1968
Країна: Нидерланды

команди Фортуна був зіграний проти НЕК - 15.05.2022, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2021/2022 та закінчився перемогою команди Фортуна.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Фортуна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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