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Манчестер Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 серпня 2022, 22:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Ліверпуль
35%
Цікаві факти
  • During the last 33 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 19 times, there have been 7 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 50-36 in favour of Manchester United.
  • During the last 69 meetings, Manchester United have won 32 times, there have been 14 draws while Liverpool FC have won 23 times. The goal difference is 90-88 in favour of Manchester United.
  • Last season Liverpool FC won both games against Manchester United (4-0 at home and 5-0 away).
  • Manchester United haven't won in their last 5 games.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 32% of their matches, Liverpool FC in 43% of their matches.
  • Manchester United wins 32% of halftimes, Liverpool FC wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 4 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 38% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Manchester United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Liverpool FC won 3, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Manchester United scores 1.8 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 3 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Liverpool FC is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Liverpool FC is 2.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 1.47 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.23 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
9
Перемог
24
Ігор
8
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Брентфорд 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Брентфорд В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 14:30 Фулгем 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вулверхемптон В
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Новини команд
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Ліверпуль
35%
Трансляція
Інфо
Манчестер Юнайтед програв у всіх двох попередніх поєдинках, тому йде передостаннім, а Ліверпуль двічі зіграв у нічию, тож розташовується на 15 місці.
Запасні: Адріан, Девіс, Цимікас, Байцетич, ван ден Берг, Фабіньо, Філліпс, Карвальо, Кларк.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Мілнер, Гендерсон, Елліотт — Салах, Нуньєс, Діас.
Запасні: Гітон, Магвайр, Шоу, Ван-Біссака, Фред, ван де Бек, Гарначо, Роналду, Марсьяль.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Еріксен, Мактоміней — Еланга, Фернандеш, Санчо — Рашфорд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" 22.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 22.08.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 19.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" можна подивитися 22.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брентфорд - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Крістал Пелес - 15.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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