Зоря - Полісся онлайн трансляція матчу

між командою Зоря (Луганск) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 26.07.2022
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь Зоря (Луганск) та командою Полісся (Житомир):
між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Полісся у попередньому футбольному матчі 26.07.2022 закінчилось : 5:3 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
команди Зоря був зіграний проти Полісся - 26.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
команди Полісся був зіграний проти Зоря - 26.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
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