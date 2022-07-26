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Зоря - Полісся онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 26 липня 2022, 18:00
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
5 - 3
Матч завершено
Полісся
Житомир
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
43%
Нічия
29%
Полісся
29%
Особисті зустрічі
Зоря
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся
Останні матчі - Зоря
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
17.07.2022 - 13:00 Зоря 4 - 1 Завершено Корона В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.07.2022 - 18:00 Зоря 4 - 1 Завершено Легионовия В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
08.07.2022 - 19:00 Зоря 1 - 2 Завершено Легія П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:30 Зоря 2 - 1 Завершено Буньодкор В
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Останні матчі - Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
15.02.2022 - 10:00 Полісся 0 - 1 Завершено Нествед П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 19:00 Полісся 2 - 0 Завершено Металіст В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 19:00 Полісся 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Полісся В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
43%
Нічия
29%
Полісся
29%
Трансляція
Свисток
Матч завершився!
90+1'
Гоооол!!!
А ось пенальті Гладкий не реалізував! Нападник пробив у правий кут, але голкіпер парирував удар. Щоправда, на добиванні був Матеус і відправив м'яч у ціль. Це крапка.
90'
Небезпечний момент
Удар Гладкого головою після подачі з правого флангу завершився влучанням в руку гравцю Полісся. Буде пенальті!
86'
Гладкий з підступів штрафного пробив аж дуже вже невдало.
85'
Голкіпер Полісся забрав до рук дуже потужний простріл Данченка з правого флангу.
81'
Жовта для Матеуса (Зоря) за зрив атаки. Все-таки не втрачає Полісся сподівань на нічию і продовжує іти вперед.
78'
Під час контратаки житомирян Будківський прострілював з лівої частини штрафного майданчика, але вийшло неточно.
76'
Заспокоїли луганці гру. Полісся вже не біжить такими силами вперед - Зоря намагається атакувати.
73'
Після подачі Хланя (Зоря) з лівого флангу гравець луганців впав у чужому штрафному і апелював до арбітра про пенальті, але гра продовжилася надалі.
72'
Кутовий
Безрезультатним вийшов кутовий в Зорі.
66'
Офсайд
Закидання на Хланя, але той в офсайді.
64'
Жовта картка
Жовта для Козака за зрив атаки.
62'
Гоооол!!!
ГООЛ! Інтрига жива! Полісся перетворює свою перевагу в забитий гол. Житомиряни вибігли в контратаку, Козак прострілив на партнера, котрий переправив м'яч вже в порожні ворота.
60'
Небезпечний момент
Мацапура! Тягне голкіпер м'яч після удару від Будківського головою впритул!
59'
Крістіан запресингував суперника поблизу чужого штрафного, відібрав в нього м'яч та пробив у руки голкіперу.
58'
Козак (Полісся) намагався пробити з меж штрафного, проте спроба була заблокована.
55'
А ось тепер Будківський зміг пробити з меж штрафного, проте його удар лівою поцілив у зовнішню сітку воріт.
55'
Будківський спробував пробити в дотик з лінії штрафного після скидання партнера, але вдалося лише шипами зачепити м'яч - удару не вийшло.
52'
Офсайд
Грицук потрапив у положення "поза грою", забігаючи з лівого флангу.
48'
Подали гравці Полісся кутовий, але акцентованого удару в них не вийшло.
Свисток
Другий тайм розпочався!
У першій половині зустрічі луганці мали відчутну перевагу над суперником. Полісся намагалися накривати луганчан, проте поступалися у швидкості та техніці, через що і пропустили чотири м'ячі.
Свисток
Перший тайм завершено!
44'
Гоооол!!!
Грицюк реалізував 11-метровий! 4:2 рахунок на користь Зорі!
44'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Зорі!
42'
Жовта картка
Невеличка сутичка виникла на полі Полісся після фолу житомирян, внаслідок якої Назарина отримав жовту карточку.
39'
Кудрик забрав до рук навіс Вантуха з лівого флангу.
36'
Мацапура забрав до рук навіс житомирян з флангу.
32'
Гоооол!!!
Гол! Крістіан оформлює дубль!
30'
Гоооол!!!
Зоря забиває третій! Нагнойний після відскоку підібрав м‘яч і пробив у правий кут.
28'
Морозко (Полісся) завдав дальнього удару, проте вийшло аж надто неточно.
26'
Гоооол!!!
Команди не зупиняються! Зоря знову виходить вперед. Булеца прострілив з правого флангу, удар Крістіана був заблокований, але Кабаєв підібрав м‘яч иа поцілив у лівий кут.
23'
Гоооол!!!
Гооол! Відповідь Полісся не змусила себе довго чекати. Луганці наварили біля своїх воріт, завдяки чому житомиряни моментально скористалися цією помилкою і зрівняли рахунок!
20'
Кутовий
Імереков (Зоря) пробив вище воріт після подачі від кута поля.
19'
Небезпечний момент
Відразу ж Крістіан отримав ще один шанс відзначитися, але цього разу його удар з ближньої відстані парирував голкіпер.
18'
Гоооол!!!
Гоооол! Зоря відкриває рахунок! Крістіан отримав м‘яч у правій частині карного майданчика і пробив з-під двох захисників повз голкіпера.
12'
Контратака житомирян завершилася ударом з меж штрафного, але Мацапура без проблем парирував удар, який полетів в нього.
9'
Зоря більше працює з м‘ячем. Полісся намагається накривати якомога вище.
6'
Кабаєв (Зоря) намагався пробити по воротах з підступів до штрафного майданчика, але затягнув з рішенням і втратив м‘яч.
5'
Данченко (Зоря) запустив партнера правим флангом, але пас в розріз вийшов занадто сильним - м‘яч покинув межі поля.
3'
Янаков (Полісся) зі стандарту з лівого флангу перекинув увесь штрафний і запустив м‘яч за лицьову лінію.
Свисток
Матч розпочався!
Стартовий склад Полісся: Кудрик, Кушніренко, Червак, Гітченко, Морговський, Чередниченко, Огіря, Козак, Морозко, Грицук, Янаков.
Стартовий склад Зорі: Мацапура, Данченко, Імереков, Батагов, Вантух, Назарина, Чурко, Крістіан, Кабаєв, Булеца, Нагнойний.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію товариського матчу між луганською Зорею та житомирським Поліссям.
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Анонс матчу Зоря - Полісся 26.07.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Зоря (Луганск) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 26.07.2022
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Зоря (Луганск) та командою Полісся (Житомир):

між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Полісся у попередньому футбольному матчі 26.07.2022 закінчилось : 5:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Полісся можна подивитися 26.07.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Зоря - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

команди Зоря був зіграний проти Полісся - 26.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

команди Полісся був зіграний проти Зоря - 26.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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