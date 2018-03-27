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Англія - Швеція онлайн трансляція матчу

Євро. Жінки - 26 липня 2022, 22:00
Рейтинг матчу:
Англія
1 - 0
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перерыв
Швеція
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Англія
31%
Нічия
35%
Швеція
35%
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Дальній постріл від Кірбі з правого флангу пройшов повз ближню стійку.
42'
Простріл із лівого флангу від Гемп винесли суперниці.
40'
Вайт не змогла на швидкості втримати м'яч на правому фланзі штрафного під час передачі партнерки на хід.
38'
Швеція трохи згнітилась в атаці останніми хвилинами.
36'
У Стенуей було дві нагоди виконати подачу з правого флангу штрафного, проте вона двічі спрямувала м'яч у суперниць.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Першу подачу з лівого флангу Кірбі не змогла замкнути на ближній стійці, проте Бронз виконала передачу з протилежної сторони поля, а Мід із другого дотику пробила в дальній від себе кут.
31'
Англія потрохи почала виходити на чужу половину поля.
29'
Бронз виконала дальній постріл із правого флангу, проте спрямувала м'яч над воротами.
27'
Фол в атаці від Бьорн на лівому фланзі штрафного проти Стенуей.
24'
Повільний контроль м'яча від шведок на чужій половині.
22'
Шведкам знову вдалось відкинути суперниць на чужу половину поля.
20'
Гемп виконала передачу із лівого кута штрафного, проте в центрі Вайт не змогла якісно пробити з-під суперниці.
17'
Дальній постріл із центральної зони від Бьорн був блокований.
15'
Ерікссон у власної голкіперки перехопила подачу суперниці з правого флангу в зону перед воротарським.
13'
Рольфе отримала закидання на лівий фланг штрафного, проте з гострого кута не влучила під ближню стійку.
11'
Стенуей із відскоку біля правого кута штрафного потужно пробила зльоту, проте запустила м'яч на трибуни.
9'
Небезпечний момент
Поперечина! Блакстеніус замикала в центрі воротарського подачу Аслані з кутового на правому фланзі, проте влучила в верхній каркас воріт!
7'
Блакстеніус завершувала подачу з глибокого штрафного ударом головою, проте лише скинула м'яч до рук голкіперки суперників.
6'
Аслані біля центрального кола отримала по ногах від Стенуей.
4'
Мід замикала подачу з лівого флангу біля дальнього кута воротарського, проте не влучила в ворота.
2'
Потужний пресинг від шведської команди на початку гри.
1'
Небезпечний момент
Якобссон уже встигла увірватись на лівий фланг штрафного та пробити в дальній низом. Ірпс урятувала!
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Асистент відеопомічника рефері Катерина Монзуль (Україна).
Запасні: Фальк, Мушович, Андерссон, Нільден, Кульберг, Гуртін, Блумквіст, Сегер, Рюттінг-Канерюд, Беннісон.
Швеція: Ліндаль — Ілестедт, Сембрант, Ерікссон, Глас — Ангельдаль, Аслані Бьорн — Рольфе, Блакстеніус, Якобссон.
Запасні: Гемптон, Ройбак, Грінвуд, Картер, Стоукс, Скотт, Перріс, Келлі, Інгленд, Тун, Ваббен-Мой, Руссо.
Англія: Ірпс — Бронз, Брайт, Вільямсон, Дейлі — Стенуей, Волш — Мід, Кірбі, Гемп — Вайт.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Естер Штойблі (Швейцарія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку півфінального поєдинку чемпіонату Європи-2022 серед жінок. На полі стадіону Бреммол Лейн (Шеффілд, Англія) зіграють Англія та Швеція.
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Анонс матчу Англія - Швеція 26.07.2022, Євро. Жінки

між командою Англія та командою Швеція проходитиме в рамках по футболу: Євро. Жінки 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 26.07.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия

команди Англія був зіграний проти Україна - 27.03.2018, у рамках Молодіжна збірна 2017/2018 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: Швеція
Країна: Швеция

команди Швеція був зіграний проти Україна - 10.09.2012, у рамках Евро 2011/2012 та закінчився перемогою команди Швеція.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Швеція онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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