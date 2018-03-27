Англія - Швеція онлайн трансляція матчу

між командою Англія та командою Швеція проходитиме в рамках по футболу: Євро. Жінки 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 26.07.2022
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Англія
Країна: Англия
команди Англія був зіграний проти Україна - 27.03.2018, у рамках Молодіжна збірна 2017/2018 та закінчився перемогою команди Англія.
Назва: Швеція
Країна: Швеция
команди Швеція був зіграний проти Україна - 10.09.2012, у рамках Евро 2011/2012 та закінчився перемогою команди Швеція.
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