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Челсі - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 серпня 2022, 17:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Лестер Сіті
Лестер
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
37%
Нічия
33%
Лестер Сіті
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Leicester City when Chelsea FC is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Leicester City is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 10 times, there have been 6 draws while Leicester City have won 2 times. The goal difference is 33-17 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 38 meetings, Chelsea FC have won 19 times, there have been 12 draws while Leicester City have won 7 times. The goal difference is 69-41 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 1-1 (Chelsea FC at home) and 0-3 (Leicester City at home).
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Leicester City in their last 3 encounters.
  • Leicester City have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 40% of their matches, Leicester City in 27% of their matches.
  • Chelsea FC wins 40% of halftimes, Leicester City wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Leicester City.
  • Leicester City's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, Leicester City won 2, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 1.2 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 1 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Leicester City is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Leicester City is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Chelsea FC scores 1.91 goals when playing at home and Leicester City scores 1.74 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Leicester City were number 9 in the table with 6 points. Now they are number 19 with 1 points.
  • A year ago, Chelsea FC were number 4 in the table with 7 points. Now they are number 12 with 4 points.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
8
Перемог
18
Ігор
4
Перемог
Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022
18.05.2021 - 22:15 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті
Кубок Англії 2022
15.05.2021 - 19:15 Челсі 0 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
19.01.2021 - 22:15 Лестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 3 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Челсі 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Челсі 2 - 1 Завершено Уотфорд В
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
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Останні матчі - Лестер Сіті
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Стокпорт Каунти 0 - 0 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 16:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Бредфорд Сіті Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Лестер Сіті 4 - 1 Завершено Саутгемптон В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
37%
Нічия
33%
Лестер Сіті
30%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Лестера: Денні Уорд, Тімоті Кастань, Даніель Амарті, Джонатан Еванс, Джеймс Джастін, Бубакарі Сумаре, Денніс Прат, Юрі Тілеманс, Кірман Дьюсбері-Холл, Харві Барнс, Джеймі Варді
Інфо
Стартовий склад Челсі: Едуард Менді, Ріс Джеймс, Тьяго Сілва, Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Рубен Лофтус-Чік, Мейсон Маунт, Жоржіньо, Конор Галлахер, Кай Хаверц, Рахім Стерлінг
Інфо
Поєдинок розпочнеться о 17:00, судити гру буде Пол Тірні
І UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу, в якому Челсі прийме Лестер
Доброго вечора всім! АПЛ набирає обертів, і у вихідні в Англії проходять матчі 4-го туру чемпіонату Англії
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Саутгемптон Саутгемптон 0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Сандерленд Сандерленд 0 Норвіч Сіті Норвіч Сіті 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Радомяк Радомяк 0 Корона Корона 2 Завершено 13:00 - Сьогодні ЛНЗ ЛНЗ 0 Оболонь Оболонь 0 Завершено 13:00 - Сьогодні Буковина Буковина 1 Епіцентр Епіцентр 2

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Анонс матчу Челсі - Лестер Сіті 27.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою Лестер Сіті (Лестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Челсі (Лондон) та командою Лестер Сіті (Лестер):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Челсі та Лестер Сіті у попередньому футбольному матчі 19.05.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Лестер Сіті можна подивитися 27.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - Лестер Сіті, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 21.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лідс Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Лестер Сіті (Лестер)
Рік заснування Лестер Сити (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команди Лестер Сіті був зіграний проти Стокпорт Каунти - 23.08.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - Лестер Сіті онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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