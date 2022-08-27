Манчестер Сіті - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Крістал Пелес 27.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 27.08.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Крістал Пелес та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 14.03.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ньюкасл - 21.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)

Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Патрик Виейра



Предыдущий поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Оксфорд Юнайтед" - 23.08.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

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