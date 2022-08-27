  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Сіті - Крістал Пелес Дивитися онлайн
У тренді

Манчестер Сіті - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 серпня 2022, 17:00 - Этихад
Головний суддя: Грэм Скотт
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Крістал Пелес
Лондон
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
34%
Нічия
34%
Крістал Пелес
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Crystal Palace is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 10 times, there have been 3 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 39-12 in favour of Manchester City.
  • During the last 31 meetings, Manchester City have won 19 times, there have been 6 draws while Crystal Palace have won 6 times. The goal difference is 63-25 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 0-2 (Manchester City at home) and 0-0 (Crystal Palace at home).
  • Manchester City have won 6 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 51% of their matches, Crystal Palace in 34% of their matches.
  • Manchester City wins 51% of halftimes, Crystal Palace wins 34%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Crystal Palace.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 2, Crystal Palace won 1, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 1.6 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Crystal Palace is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Crystal Palace is 0.6.
  • Manchester City scores 3.03 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 3 goals. Wilfried Zaha has scored 3 times for Crystal Palace.
  • A year ago, Crystal Palace were number 14 in the table with 2 points. Now they are number 9 with 4 points.
  • A year ago, Manchester City were number 7 in the table with 6 points. Now they are number 2 with 7 points.
  • Manchester City haven't lost in their last 4 games.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
13
Перемог
19
Ігор
3
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2020/2021
01.05.2021 - 14:30 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
17.01.2021 - 21:15 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 18:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Астон Вілла В
Показати більше
Останні матчі - Крістал Пелес
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Оксфорд Юнайтед 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Крістал Пелес 3 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.08.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
34%
Нічия
34%
Крістал Пелес
31%
Трансляція
Крістал Пелас: Гвайта - Клайн, Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл - Аю, Дукуре, Шлупп, Езе - Едуар.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Діаш, Стоунс, Канселу - Де Брюйне, Родрі, Сілва - Марез, Голанд, Фоден.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу четвертого туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті прийме Крістал Пелас.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Саутгемптон Саутгемптон 0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Сандерленд Сандерленд 0 Норвіч Сіті Норвіч Сіті 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Радомяк Радомяк 0 Корона Корона 2 Завершено 13:00 - Сьогодні ЛНЗ ЛНЗ 0 Оболонь Оболонь 0 Завершено 13:00 - Сьогодні Буковина Буковина 1 Епіцентр Епіцентр 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Крістал Пелес 27.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Крістал Пелес та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 14.03.2022 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Крістал Пелес можна подивитися 27.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Крістал Пелес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ньюкасл - 21.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Предыдущий поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Оксфорд Юнайтед" - 23.08.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Крістал Пелес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден