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Шахтар - Утрехт онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 30 липня 2022, 17:30
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Утрехт
Утрехт
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
32%
Утрехт
26%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 21:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Аякс П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
22.07.2022 - 19:30 Шахтар 3 - 3 Завершено Фортуна Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 3 Завершено Хайдук Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
25.04.2022 - 20:30 Шахтар 2 - 1 Завершено Антальяспор В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
19.04.2022 - 17:05 Шахтар 0 - 1 Завершено Фенербахче П
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Останні матчі - Утрехт
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
22.05.2022 - 19:00 Вітесс 2 - 0 Завершено Утрехт П
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Утрехт 3 - 1 Завершено Вітесс В
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
15.05.2022 - 15:30 Віллем ІІ 3 - 0 Завершено Утрехт П
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
11.05.2022 - 21:00 Утрехт 2 - 2 Завершено АЗ Н
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
07.05.2022 - 21:00 Зволле 1 - 1 Завершено Утрехт Н
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Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
32%
Утрехт
26%
Трансляція
Інфо
Склад Шахтаря: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Сікан. Запасні: Шевченко, Стасюк, Кривцов, Фарина, Михайліченко, Кирюханцев, Козік, Тотовицький, Топалов, Чех, Криськів, Очеретько, Вакула, Кулаков.
Інфо
Почнеться матч о 17:30, пройде на стадіоні Утрехта Ґалґенвард.
Доброго вечора всім! Сьогодні Шахтар проводить свій черговий матч у рамках свого передсезонного збору. У суперниках – Утрехт із Нідерландів. Текстовий онлайн цього матчу і пропонує до вашої уваги UA-Футбол.
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Анонс матчу Шахтар - Утрехт 30.07.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Утрехт (Утрехт) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 30.07.2022
Час початку матчу: 17:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Утрехт можна подивитися 30.07.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Утрехт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

команди Шахтар був зіграний проти Аякс - 26.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аякс.

Команда гостей

Назва: Утрехт (Утрехт)
Рік заснування Утрехт (Утрехт): 1970
Країна: Нидерланды
Тренер: Эрик тен Хаг

команди Утрехт був зіграний проти Вітесс - 22.05.2022, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2021/2022 та закінчився перемогою команди Вітесс.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Утрехт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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