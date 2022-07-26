Шахтар - Утрехт онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Утрехт 30.07.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Утрехт (Утрехт) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 30.07.2022

Час початку матчу: 17:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



команди Шахтар був зіграний проти Аякс - 26.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аякс.

Команда гостей

Назва: Утрехт (Утрехт)

Рік заснування Утрехт (Утрехт): 1970

Країна: Нидерланды

Тренер: Эрик тен Хаг



команди Утрехт був зіграний проти Вітесс - 22.05.2022, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2021/2022 та закінчився перемогою команди Вітесс.

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