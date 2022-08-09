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Штурм - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 09 серпня 2022, 21:30 - Merkur Arena
Рейтинг матчу:
Штурм
Грац
0 - 0
Оновити
5'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
86 Користувачів зробило свій вибір
Штурм
23%
Нічия
28%
Динамо
49%
Цікаві факти
  • SK Sturm Graz haven't lost in their last 10 games.
  • SK Sturm Graz have won 3 home matches in a row.
  • SK Sturm Graz haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • The result of the first leg: FC Dynamo Kiev - SK Sturm Graz 1-0.
  • SK Sturm Graz have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • SK Sturm Graz wins 1st half in 30% of their matches, FC Dynamo Kiev in 42% of their matches.
  • SK Sturm Graz wins 30% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 42%.
  • The winner of their last meeting was SK Sturm Graz.
  • On their last meeting SK Sturm Graz won by 2 goals.
  • When SK Sturm Graz leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When SK Sturm Graz is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • SK Sturm Graz's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • SK Sturm Graz scores 1.81 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.68 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 1 goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Штурм
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
03.08.2022 - 21:00 Динамо 1 - 0 Завершено Штурм
Контрольные матчи сборной 2017/2018
23.01.2018 - 17:30 Динамо 0 - 2 Завершено Штурм
Останні матчі - Штурм
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
03.08.2022 - 21:00 Динамо 1 - 0 Завершено Штурм П
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Штурм 1 - 1 Завершено Монако Н
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 ПСВ 2 - 0 Завершено Штурм П
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Штурм Н
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Штурм 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
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Останні матчі - Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
03.08.2022 - 21:00 Динамо 1 - 0 Завершено Штурм В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 21:45 Динамо 0 - 4 Завершено Евертон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 Фенербахче 1 - 2 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
20.07.2022 - 21:00 Динамо 0 - 0 Завершено Фенербахче Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.07.2022 - 21:00 Динамо 2 - 1 Завершено Ройял Антверпен В
Показати більше
Хто переможе?
86 Користувачів зробило свій вибір
Штурм
23%
Нічия
28%
Динамо
49%
Склади команд
27
Siebenhandl, Jörg
44
Dante, Amadou
5
Wuthrich, Gregory
42
Affengruber, David
22
Gazibegovic, Jusuf
8
Prass, Alexander
5
Йон Ґоренц-Станковіч
25
Hierlander, Stefan
19
Horvat, Tomi
17
Hojlund, Rasmus
11
Sarkaria, Manprit
12
Георгій Бущан
94
Kedziora, Tomasz
25
Ілля Забарний
34
Олександр Сирота
44
Владислав Дубінчак
10
Микола Шапаренко
5
Сергій Сидорчук
8
Володимир Шепелєв
15
Віктор Циганков
41
Артем Бєсєдін
29
Buyalskiy, Vitaliy
Стартовий склад
  • 17
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 11
    Sarkaria, Manprit
    Півзахисник
  • 19
    Horvat, Tomi
  • 8
    Prass, Alexander
    Півзахисник
  • 5
    Йон Ґоренц-Станковіч
    Захисник
  • 25
    Hierlander, Stefan
    Півзахисник
  • 44
    Dante, Amadou
    Захисник
  • 5
    Wuthrich, Gregory
    Захисник
  • 42
    Affengruber, David
    Захисник
  • 22
    Gazibegovic, Jusuf
    Захисник
  • 27
    Siebenhandl, Jörg
    Воротар
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 41
    Артем Бєсєдін
    Форвард
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 94
    Kedziora, Tomasz
    Захисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 12
    Георгій Бущан
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ilzer, Christian
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
1
Удари повз
1
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
Трансляція
4'
Контролюють м'яч кияни біля центру поля.
2'
Гірлендер грубо зіграв проти Шапаренка на правому фланзі.
2'
На протилежний бік поля відскочив м'яч, проте Данте звідти пробив здалеку невдало.
1'
Першу дальню передачу від Штурма винесли в аут на лівому фланзі захисту захисники.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Тимчик.
Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Циганков, Бєсєдін, Шепелєв.
Запасні: Шютценауер, Джуліані, Компош, Шендль, Демаку, Ороц, Кронбергер, Лінг, Шнегг, Фусейні, Любич, Вельс.
Штурм Грац: Зібенхандль — Газібегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте — Станкович — Гірлендер, Прасс — Горват — Саркарія, Гейлунн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
У першій грі кияни перемогли з рахунком 1:0.
Іван Кружляк (Братислава, Словаччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону UPC-Арена (Грац, Австрія) зіграють австрійський Штурм Грац та Динамо Київ.
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Анонс матчу Штурм - Динамо 09.08.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Штурм (Грац) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Merkur Arena.

Дата проведення матчу: 09.08.2022
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Штурм (Грац) та командою Динамо (Киев):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Штурм залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Штурм у попередньому футбольному матчі 03.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ilzer, Christian и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Штурм - Динамо можна подивитися 09.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Штурм - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Штурм (Грац)
Рік заснування Штурм (Грац): 1909
Країна: Австрия

Предыдущий матч команди Штурм був зіграний проти Динамо - 03.08.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Штурм - 03.08.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Штурм - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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