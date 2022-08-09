Штурм - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Штурм - Динамо 09.08.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Штурм (Грац) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Merkur Arena.

Дата проведення матчу: 09.08.2022

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Штурм (Грац) та командою Динамо (Киев):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Штурм залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Штурм у попередньому футбольному матчі 03.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ilzer, Christian и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Штурм (Грац)

Рік заснування Штурм (Грац): 1909

Країна: Австрия



Предыдущий матч команди Штурм був зіграний проти Динамо - 03.08.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Штурм - 03.08.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

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