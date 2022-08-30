Лідс Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Элланд Роуд.
Дата проведення матчу: 30.08.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Евертон (Ливерпуль):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Лідс Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 12.02.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Джесси Марш и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лідс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Джесси Марш
Прошедший поединок команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Брентфорд - 27.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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