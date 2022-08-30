Лідс Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

В першій 45-хвилинці Лідс більше грав з м'ячем, але робив це на своїй половині поля та під постійним тиском Евертона. Однак, саме ліверпульцям вдалося реалізувати свій момент на початку матчу. Тепер тренеру господарів доведеться щось міняти в перерві, аби зрівняти рахунок в другому таймі.