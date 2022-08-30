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Лідс Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 серпня 2022, 22:00 - Элланд Роуд
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Лідс Юнайтед
Лидс
1 - 1
Оновити
82'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
17' Gordon, Anthony 20' Davies, Tom 32' Moreno, Rodrigo Вийшов: Gelhardt, Joe 40' Adams, Tyler
55' Sinisterra, Luis 57' Дiего Льоренте 59' Kristensen, Rasmus 60' Gordon, Anthony 64' Sinisterra, Luis Вийшов: Klich, Mateusz 67' Patterson, Nathan
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
27%
Нічия
33%
Евертон
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leeds United and Everton FC when Leeds United is playing at home is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Leeds United playing at home, Leeds United have won 8 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 22-12 in favour of Leeds United.
  • During the last 28 meetings, Leeds United have won 9 times, there have been 11 draws while Everton FC have won 8 times. The goal difference is 35-30 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 2-2 (Leeds United at home) and 3-0 (Everton FC at home).
  • Leeds United haven't lost in their last 6 games.
  • Leeds United have won 4 home matches in a row.
  • A year ago, Leeds United were number 17 in the table with 2 points. Now they are number 5 with 7 points.
  • A year ago, Everton FC were number 4 in the table with 10 points. Now they are number 18 with 2 points.
  • Leeds United have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Leeds United wins 1st half in 29% of their matches, Everton FC in 24% of their matches.
  • Leeds United wins 29% of halftimes, Everton FC wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 3 goals.
  • When Leeds United leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Leeds United is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Premier League, Leeds United has better performance than Everton FC.
  • Leeds United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Leeds United won 2, Everton FC won 2, 1 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leeds United.
  • Leeds United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Leeds United scores 1.2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.4 goals against Leeds United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leeds United and Everton FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leeds United and Everton FC is 1.2.
  • Leeds United scores 1.52 goals when playing at home and Everton FC scores 0.92 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Leeds United haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лідс Юнайтед
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.02.2022 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Лідс Юнайтед 2 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
03.02.2021 - 21:30 Лідс Юнайтед 1 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2019/2020
28.11.2020 - 19:30 Евертон 0 - 0 Завершено Лідс Юнайтед
Останні матчі - Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2022/2023
24.08.2022 - 21:45 Лідс Юнайтед 3 - 1 Завершено Барнсли В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 3 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Саутгемптон 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Лідс Юнайтед 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Евертон Н
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Флитвуд Таун 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Nottingham Forest Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі П
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Головні події
67'
Patterson, Nathan
Sinisterra, Luis
Вийшов: Klich, Mateusz
64'
60'
Gordon, Anthony
Kristensen, Rasmus
59'
Дiего Льоренте
57'
ГООЛ! Sinisterra, Luis
55'
Adams, Tyler
40'
Moreno, Rodrigo
Вийшов: Gelhardt, Joe
32'
20'
Davies, Tom
17'
Gordon, Anthony ГООЛ!
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
27%
Нічия
33%
Евертон
40%
Склади команд
23
Meslier, Illan
21
Struijk, Pascal
15
Дiего Льоренте
5
Робін Кох
25
Kristensen, Rasmus
8
Roca, Marc
12
Adams, Tyler
11
Джек Гарісон
11
Aaronson, Brenden
23
Sinisterra, Luis
19
Moreno, Rodrigo
22
Джордан Пікфорд
7
Patterson, Nathan
30
Coady, Conor
2
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
8
Onana, Amadou Mvom
18
Iwobi, Alex
26
Davies, Tom
11
Gordon, Anthony
7
McNeil, Dwight
11
Gray, Demarai
Стартовий склад
  • 19
    Moreno, Rodrigo
    32
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 11
    Aaronson, Brenden
    Півзахисник
  • 23
    Sinisterra, Luis
    64 55
  • 8
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 12
    Adams, Tyler
    40
  • 21
    Struijk, Pascal
    Захисник
  • 15
    Дiего Льоренте
    Захисник
    57
  • 5
    Робін Кох
    Захисник
  • 25
    Kristensen, Rasmus
    Захисник
    59
  • 23
    Meslier, Illan
  • 11
    Gordon, Anthony
    60 17
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou Mvom
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 26
    Davies, Tom
    Півзахисник
    20
  • 7
    Patterson, Nathan
    Захисник
    67
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 22
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джесси Марш
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
72%
Володіння м'ячем
28%
12
Штрафні
10
9
Фоли
10
1
Офсайди
2
8
Кутові
1
3
ЖК
3
5
Удари в отвір
1
4
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
1
Сейви
4
Трансляція
71'
Грей набрав швидкість на фланзі та наблизився до воріт, але один з захисників встигає повернутись і втрутитись у боротьбу за м'яч.
67'
Офсайд
Евертон забив, але гол буде скасовано через офсайд. Грей вибіг занадто вперед під час пасу Девіса з флангу.
64'
Небезпечний момент
Ааронсон завдав удару після поперечної передачі, але з його перспективним ударом головою по центру воріт непогано впорався Джордан Пікфорд.
60'
Жовта картка
Ледь не побилися команди на полі після досить грубого фолу Крістенсена. Спочатку данець отримує попередження, а потім і Гордон - за емоції.
57'
Жовта картка
Льоренте отримує гірчичник. Захисник виконав досить грубий підкат проти Ентоні Гордона.
55'
Гоооол!!!
Що за гол від Сіністерри!! Вінгер розганяється на своєму фланзі та зміщується в центр, а потім різко стріляє в правий кут низом з 15 метрів. Голкіпер не встиг зреагувати.
51'
Гаррісон змарнував перспективний момент, невдало зігравши на добиванні неподалік штрафного. Він пробив по центру воріт, і Джордан Пікфорд без проблем парирував.
47'
Небезпечний момент
Як небезпечно! Ааронсон сам входить у штрафний, обходить Паттерсона та пробиває в дальній кут. Рятує Пікфорд!
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другого тайму поєдинку!
В першій 45-хвилинці Лідс більше грав з м'ячем, але робив це на своїй половині поля та під постійним тиском Евертона. Однак, саме ліверпульцям вдалося реалізувати свій момент на початку матчу. Тепер тренеру господарів доведеться щось міняти в перерві, аби зрівняти рахунок в другому таймі.
45+4'
Свисток
Нічого визначного не сталося в доданий час, окрім не надто небезпечної атаки Лідса правим флангом, яка не призвела до гостроти. Команди йдуть на перерву.
45'
Цілі чотири хвилини додає арбітр до основного часу першого тайму.
43'
Кох намагався пробити на силу після відскоку в штрафному, однак, відправляє круглого набагато вище воріт.
40'
Жовта картка
Гірчичник для Адамса. Півзахисник виконав дуже грубий підкат прямо в ноги вінгеру Евертона.
36'
Марк Рока виконав перспективний простріл у карний майданчик, але захист гостей без проблем перехоплює м'яч.
32'
Заміна
Так і стається - заміна в складі господарів. Замість травмованого Родріго з'являється у грі Джо Гелхард.
29'
Пікфорд у боротьбі з тим же Родріго пошкодив іспанцеві плече. На поле вийшли лікарі та намагаються надати допомогу. Здається, буде заміна.
25'
Знову Родріго отримав вільний простір та з центру штрафного майданчика замкнув головою прострільну передачу Сіністерри. Невлучно.
21'
Небезпечний момент
Який же момент зараз був у Родріго... Нападник Лідса міг замикати ювелірний простріл з флангу, але не потрапляє по м'ячу. Буде удар від воріт Пікфорда.
17'
Гоооол!!!
Як же класно розіграв Евертон! Гордон змістився з флангу в центр та віддав на Макніла. Той покотив на Івобі, а нігерієць повернув прямо в ноги Гордону. Гравець скоротив відстань до голкіпера та покотив ігровий снаряд прямо поміж ніг воротаря.
13'
Лідс контролює м'яч поблизу своїх воріт і навіть не намагається витягуватися в атаку. Суперники намагаються пресингувати.
9'
Ааронсон прострілює у карний майданчик. Захист Евертона вибиває м'яч куди-небудь. Вийшло за лицьову лінію, тому буде кутовий.
5'
Миколенко розігнався на своєму фланзі, підняв голову та віддав шикарний вертикальний пас на Тома Девіса.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочато!
Інфо
Стали відомі склади на матч. Лідс: Мельє, Стрейк, Льоренте, Кох, Крістенсен, Хунке, Адамс, Гаррісон, Ааронсон, Сіністерра, Родріго. Евертон: Пікфорд, Миколенко, Тарковскі, Коуді, Паттерсон, Девіс, Івобі, Онана, Гордон, Макніл, Грей.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу 5-го туру АПЛ Лідс - Евертон.
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Анонс матчу "Лідс Юнайтед" - Евертон 30.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Элланд Роуд.

Дата проведення матчу: 30.08.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Лідс Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 12.02.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Джесси Марш и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - Евертон можна подивитися 30.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лідс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Джесси Марш

Прошедший поединок команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Брентфорд - 27.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Лідс Юнайтед" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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