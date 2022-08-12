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Манчестер Сіті - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 серпня 2022, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
4 - 0
Оновити
89'
Борнмут
Борнмут
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Хід матчу
5' Stacey, Jack 19' Ілкай Гюндоган 31' De Bruyne, Kevin 37' Foden, Phil
46' Foden, Phil Вийшов: Grealish, Jack 56' Mepham, Chris 63' Christie, Ryan Вийшов: Stanislas, Junior 64' Cook, Lewis Вийшов: Billing, Philip 64' Рубен Діаш Вийшов: Джон Стоунз 64' Ілкай Гюндоган Вийшов: Silva, Bernardo 74' Haaland, Erling Вийшов: Alvarez, Julian
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
37%
Нічия
37%
Борнмут
26%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 6 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 20-4 in favour of Manchester City.
  • During the last 11 meetings, Manchester City have won 11 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 32-6 in favour of Manchester City.
  • Manchester City have won 5 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • AFC Bournemouth have lost none of their last 4 away matches.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 11 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to AFC Bournemouth in their last 6 encounters.
  • Manchester City have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 52% of their matches, AFC Bournemouth in 45% of their matches.
  • Manchester City wins 52% of halftimes, AFC Bournemouth wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, AFC Bournemouth won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.2 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and AFC Bournemouth is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and AFC Bournemouth is 1.8.
  • Both teams lost their last match.
  • Manchester City scores 3.07 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
10
Перемог
10
Ігор
0
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2021
15.07.2020 - 20:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
25.08.2019 - 15:45 Борнмут 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2018
02.03.2019 - 17:15 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2018
01.12.2018 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 22:15 Вулверхемптон 1 - 5 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіоншіп 2021/2022
07.05.2022 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Міллуолл В
Чемпіоншіп 2021/2022
03.05.2022 - 21:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Nottingham Forest В
Чемпіоншіп 2021/2022
30.04.2022 - 17:00 Блекберн Роверс 0 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіоншіп 2021/2022
26.04.2022 - 21:45 Суонсі 3 - 3 Завершено Борнмут Н
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Головні події
Haaland, Erling
Вийшов: Alvarez, Julian
74'
64'
Cook, Lewis
Вийшов: Billing, Philip
Рубен Діаш
Вийшов: Джон Стоунз
64'
Ілкай Гюндоган
Вийшов: Silva, Bernardo
64'
63'
Christie, Ryan
Вийшов: Stanislas, Junior
56'
Mepham, Chris
Foden, Phil
Вийшов: Grealish, Jack
46'
ГООЛ! Foden, Phil
37'
ГООЛ! De Bruyne, Kevin
31'
ГООЛ! Ілкай Гюндоган
19'
5'
Stacey, Jack
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
37%
Нічия
37%
Борнмут
26%
Склади команд
31
Едерсон
20
Cancelo, Joao
6
Натан Аке
3
Рубен Діаш
2
Кайл Уокер
21
Ілкай Гюндоган
16
Родрi
17
De Bruyne, Kevin
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
26
Mahrez, Riyad
23
Travers, Mark
16
Lerma, Jefferson
6
Mepham, Chris
5
Kelly, Lloyd
15
Smith, Adam
22
Pearson, Ben
4
Cook, Lewis
17
Stacey, Jack
16
Tavernier, Marcus
11
Christie, Ryan
21
Moore, Kieffer
Стартовий склад
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    46 37
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    74
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
    64 19
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
    31
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
    64
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 21
    Moore, Kieffer
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 11
    Christie, Ryan
    Форвард
    63
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 22
    Pearson, Ben
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
    64
  • 17
    Stacey, Jack
    Захисник
    5
  • 16
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
    56
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 23
    Travers, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Parker, Scott
Статистика матчу
ЖК
2
8
Удари в отвір
1
7
Удари повз
8
Штрафні
9
10
Кутові
1
1
Сейви
5
7
Фоли
7
2
Офсайди
1
69%
Володіння м'ячем
31%
2
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Борнмут
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
74'
Небезпечний момент
Голанд мав прекрасний шанс! Ерлінг отримав пас в центрі штрафного та пробив низом у правий кут. Буквально кілька сантиметрів не стало форварду!
71'
Сіті вирішив продовжити тиснути на суперника з метою забити ще один гол. Здається, Борнмут відбивається з останніх сил.
67'
Заміна
Гвардіола також відповідає подвійною заміною. Стоунз та Сілва виходять замість Гюндогана та Діаса.
64'
Заміна
Подвійна заміна в складі Борнмута. На полі з'являються Станіслас та Білінг замість Кука та Крісті.
60'
Небезпечний момент
Який момент у Гюндогана! Німець отримує пас від Де Брюйне неподалік воріт та без роздумів б'є. В кількох сантиметрах від стійки летить круглий.
56'
Жовта картка
Ще один гірчичник в нашому матчі. Мефам його отримує за грубий фол.
54'
Небезпечний момент
Кевін Де Брюйне отримав точний пас і завдав непоганого удару у напрямку правої стійки. Голкіпер парирував!
50'
В ці хвилини Борнмут намагається потримати м'яч на своїй половині поля без просування вперед. Це вдається, адже Сіті вже не так пресингує.
46'
Заміна
Заміна в перерві в складі містян. Гріліш виходить замість Фодена.
46'
Свисток
Лунає свисток судді! Другий тайм щойно розпочався!
В першому таймі містяни повністю домінували над суперником. Всі три голи клубу Гвардіоли були повністю заслуженими та відоповідали ходу поєдинку. Тепер господарям поля лишається просто дограти матч.
45+4'
Свисток
Лунає свисток, що сповіщує про закінчення першої 45-хвилинки. Нічого визначного в доданий час не відбулося.
45'
Чотири хвилини додано до основного часу першого тайму.
44'
Небезпечний момент
Голанд відгукнувся на подачу з глибини та пробив по воротах в дотик, перебуваючи на межі воротарського. Голкіпер витягнув з-під поперечки!
41'
Борнмут повністю опустився на свою половину поля. Здається, клуб вже зараз зрозумів, що матч програно.
37'
Гоооол!!!
А ось і третій гол! Тепер це Фоден! Філ отримав пас в штрафному від Кевіна та в дотик вдарив у дальній кут. Ігровий снаряд опиняється у воротах рикошетом від голкіпера.
33'
Голанд намагався пройти вперед центром поля без підтримки партнерів. Захист Борнмута грає надійно.
30'
Гоооол!!!
А ось і другий гол від манчестерського клубу! Родрі віддає пас на фланг Де Брюйне, а той зміщується з флангу в центр, прибирає на фінті суперника та закруує в дальній кут. Голкіпер був безсилим!
26'
Суддя дає невелику паузу, щоб футболісти могли попити води. В Англії сьогодні спекотно.
22'
Сіті отримав право на кутовий, і в карному майданчику Аке намагається доторкнутися до м'яча після подачі. Це не вдається захисникові.
18'
Гоооол!!!
А ось і перший гол в нашій зустрічі! Голанд отримує пас на межі штрафного, притримує його під тиском суперника та котить на Гюндогана. Хавбек безпомилково пробиває в дальній кут воріт!
14'
Борнмут всіма силами опускається в оборону, а Сіті дуже активно пресингує. Ледь втримується зараз м'яч в гостей.
10'
Небезпечний момент
Який же момент у Фодена! Спочатку бив Де Брюйне, але його постріл було заблоковано. Круглий опинився в ногах Філа, і той влучив прямо в голкіпера з кількох метрів.
6'
Жовта картка
Перший гірчичник в нашому поєдинку. Його отримує Стейсі за грубий фол в обороні. Буде штрафний для містян.
2'
Небезпечний момент
І одразу серйозну небезпеку створює Аке! Після подачі з кутового захисник пробиває головою в кількох сантиметрах від стійки!
1'
Свисток
Щойно пролунав стартовий свисток! Наш матч розпочато!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Манчестер Сіті: Едерсон, Аке, Діас, Канселу, Вокер, Родрі, Де Брюйне, Гюндоган, Марез, Фоден, Голанд. Борнмут: Траверс, Кук, Келлі, Мефам, Лерма, Крісті, Сміт, Таверні, Стейсі, Мур, Пірсон.
Доброго дня, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу другого туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті зустрінеться з Борнмутом.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Борнмут 13.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Борнмут (Борнмут) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 13.08.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Борнмут (Борнмут):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Борнмут залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Борнмут у попередньому футбольному матчі 15.07.2020 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Parker, Scott розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Борнмут можна подивитися 13.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Борнмут, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 07.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Борнмут (Борнмут)
Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Скотт Паркер

Предыдущий поединок команди Борнмут був зіграний проти Астон Вілла - 06.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Борнмут онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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