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Челсі - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 серпня 2022, 18:30 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 0
Оновити
56'
Тоттенхем
Лондон
Хід матчу
19' Koulibaly, Kalidou 41' James, Reece
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
42%
Нічия
29%
Тоттенхем
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Tottenham Hotspur when Chelsea FC is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 21 times, there have been 11 draws while Tottenham Hotspur have won 1 times. The goal difference is 65-26 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 70 meetings, Chelsea FC have won 39 times, there have been 23 draws while Tottenham Hotspur have won 8 times. The goal difference is 130-66 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against Tottenham Hotspur (2-0 at home and 3-0 away).
  • Tottenham Hotspur have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Tottenham Hotspur have lost none of their last 7 away matches.
  • Tottenham Hotspur haven't won any of their last 4 games against Chelsea FC.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 7 encounters.
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 40% of their matches, Tottenham Hotspur in 38% of their matches.
  • Chelsea FC wins 40% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Chelsea FC.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 4, Tottenham Hotspur won 0, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 0.4 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Tottenham Hotspur is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Tottenham Hotspur is 0.8.
  • Chelsea FC scores 1.91 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.5 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
16
Перемог
29
Ігор
5
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Кубок англійської ліги 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Челсі
Кубок англійської ліги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.09.2021 - 18:30 Тоттенхем 0 - 3 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Челсі 2 - 1 Завершено Уотфорд В
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Кубок Англії 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 21:30 Лідс Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Норвіч Сіті 0 - 5 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 14:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.05.2022 - 21:45 Тоттенхем 3 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
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Новини команд
Головні події
James, Reece
41'
ГООЛ! Koulibaly, Kalidou
19'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
42%
Нічия
29%
Тоттенхем
29%
Склади команд
16
Едуар Менді
26
Koulibaly, Kalidou
6
Тьяго Сілва
24
James, Reece
32
Cucurella, Marc
5
Жоржиньйо
7
Н'Голо Канте
12
Рубен Лофтус-Чік
29
Havertz, Kai
19
Мейсон Маунт
20
Рахім Стерлінґ
1
Уго Льорис
17
Romero, Cristian
15
Ерік Даєр
33
Бен Девіс
12
Емерсон
30
Родріго Бентанкур
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
19
Sessegnon, Ryan
21
Kulusevski, Dejan
7
Heung-min, Son
10
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 20
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 5
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
    19
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
    41
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
  • 10
    Kane, Harry
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 7
    Heung-min, Son
  • 12
    Емерсон
    Захисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 19
    Sessegnon, Ryan
    Півзахисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Тухель
  • Конте, Антонио
Статистика матчу
7
Штрафні
7
5
Фоли
7
4
Блоковано ударів
1
69%
Володіння м'ячем
31%
2
Удари в отвір
2
4
Удари повз
5
Кутові
2
Офсайди
2
Сейви
1
1
ЖК
Трансляція
54'
Невдалий навіс Мейсона Маунта ледь не перетворився на гол. Проте Уго Льоріс зміг завадити цьому.
53'
У самовідданому підкаті Крістіан Ромеро блокує небезпечний простріл Марка Кукурельї.
48'
Небезпечний момент
Хин Мін Сон підступно пробивав з гострого кута, але Едуар Менді захистив площу воріт.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Надпотужний перший тайм провели підопічні Томаса Тухеля, утім змогли здобути лише мінімальну перевагу. Тоттенгем спробує перегорнути гру в наступні 45 хвилин.
45+4'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 3 хвилини.
45'
Небезпечний момент
Рубен Лофтус-Чік дивом не завдав завершального удару. Здавалося, ніщо не завадить гравцю Челсі вразити ближній кут, але у вирішальний момент футболіст не влучив по м'ячеві.
41'
Жовта картка
Ріс Джеймс попереджений за зрив небезпечної контратаки суперника.
37'
Небезпечний момент
Мейсон Маунт хапається за голову! Він розуміє, що втратив хорошу нагоду подвоїти перевагу своєї команди.
31'
П‘єр-Еміль Хойб‘єрг завадив Рахіму Стерлінгу завдати удару з небезпечної позиції.
27'
Друга спроба Каліду Кулібалі відзначитись із кутового завершилася невдачею.
22'
Небезпечний момент
Раян Сессеньйон чудово відкрився під передачу з глибини, але не скористався шансом забити. Едуар Менді скоротив дистанцію та прийняв удар на себе.
19'
Гоооол!!!
Челсі відкриває рахунок! Фантастичний удар злету вдався Каліду Кулібалі. Гольовий пас в активі Марка Кукурельї.
19'
Небезпечний момент
Чудову взаємодію в атаці продемонстрували Рахім Стерлінг і Кай Гаверц, але німець не зміг переграти воротаря. Челсі виконає кутовий.
16'
Нголо Канте наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Спроба француза була заблокована захисником.
14'
Офсайд
Мейсон Маунт заліз в офсайд при розіграші стандарту.
13'
Невдалу подачу з лівого флангу виконав Марк Кукурелья.
7'
Каю Гаверцу не вистачило швидкості для того, щоб відгукнутись на прострільну передачу від партнера по команді.
5'
Удар Хин Мін Сона з середньої дистанції був заблокований захисником.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Менді – Кулібалі, Сілва, Джеймс – Кукурелья, Жоржинью (к), Канте, Лофтус-Чік – Стерлінг, Маунт, Гаверц.
Інфо
Стартовий склад Тоттенгема: Льоріс (к) – Девіс, Даєр, Ромеро – Сессеньйон, Хойб‘єрг, Бентанкур, Емерсон Роял – Сон, Кулусевскі, Кейн.
Час лондонського дербі настав! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру АПЛ Челсі – Тоттенгем.
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Анонс матчу Челсі - "Тоттенхем" 14.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Челсі (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 14.08.2022
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Челсі (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 23.01.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Конте, Антонио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - "Тоттенхем" можна подивитися 14.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Евертон - 06.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Саутгемптон" - 06.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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