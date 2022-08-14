Челсі - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Челсі - "Тоттенхем" 14.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Челсі (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 14.08.2022

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Челсі (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 23.01.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Конте, Антонио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челсі (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Евертон - 06.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Антонио Конте



Прошедший поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Саутгемптон" - 06.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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