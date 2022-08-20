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Борнмут - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 серпня 2022, 19:30 - Виталити Стадион
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
35%
Нічия
32%
Арсенал
32%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 3 times. The goal difference is 11-8 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 11 meetings, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 8 times. The goal difference is 25-10 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC have a winning streak of 8 matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 44% of their matches, Arsenal FC in 49% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 44% of halftimes, Arsenal FC wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 0, Arsenal FC won 4, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • AFC Bournemouth scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Arsenal FC is 1.8.
  • AFC Bournemouth scores 1.62 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.75 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
1
Перемог
11
Ігор
8
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
26.12.2019 - 18:45 Борнмут 1 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
06.10.2019 - 16:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
06.10.2019 - 15:45 Арсенал 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2018
27.02.2019 - 21:45 Арсенал 5 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіоншип 2021/2022
07.05.2022 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Міллуолл В
Чемпіоншип 2021/2022
03.05.2022 - 21:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Nottingham Forest В
Чемпіоншип 2021/2022
30.04.2022 - 17:00 Блекберн Роверс 0 - 3 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.08.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.05.2022 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.05.2022 - 21:45 Тоттенхем 3 - 0 Завершено Арсенал П
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
35%
Нічия
32%
Арсенал
32%
Трансляція
Арсенал: Ремсдейл - Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко - Партей, Джака - Сака, Едегор, Мартінеллі - Жезус.
Борнмут: Траверс - Мефам, Сенесі, Келлі - Сміт, Лерма, Біллінг, Земура - Таверньє, Пірсон - Мур.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляціяю матчу третього туру АПЛ, в якому Борнмут зустрінеться з Арсеналом.
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Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Форест Грін Роверс Форест Грін Роверс 0 Плімут Аргайл Плімут Аргайл 3 Завершено 17:00 - Сьогодні Флитвуд Таун Флитвуд Таун 0 Derby County Derby County 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Эксетер Сити Эксетер Сити 0 Челтенхем Челтенхем 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 1 Завершено 17:00 - Сьогодні St. Johnstone St. Johnstone 0 Абердин Абердин 1

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Анонс матчу Борнмут - Арсенал 20.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Борнмут (Борнмут) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 20.08.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Борнмут (Борнмут) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Борнмут та Арсенал у попередньому футбольному матчі 26.12.2019 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Борнмут - Арсенал можна подивитися 20.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Борнмут - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Борнмут (Борнмут)
Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Скотт Паркер

Предыдущий поединок команди Борнмут був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Лестер Сіті - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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