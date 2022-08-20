Борнмут - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Борнмут - Арсенал 20.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Борнмут (Борнмут) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 20.08.2022

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Борнмут (Борнмут) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Борнмут та Арсенал у попередньому футбольному матчі 26.12.2019 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Борнмут (Борнмут)

Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Скотт Паркер



Предыдущий поединок команди Борнмут був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Лестер Сіті - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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