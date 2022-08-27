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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 серпня 2022, 14:30 - Сент-Мэри
Головний суддя: Madley, Andy
Рейтинг матчу:
Саутгемптон
Саутгемптон
0 - 1
Матч завершено
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
50' Dalot, Diogo 55' Fernandes, Bruno 63' Elyounoussi, Mohamed Вийшов: Armstrong, Stuart 68' Sancho, Jadon Вийшов: Крiштiану Роналду 77' Адам Армстронґ Вийшов: Mara, Sekou 80' Elanga, Anthony Вийшов: Карлос Каземiро 83' Mctominay, Scott 89' Djenepo, Moussa Вийшов: Perraud, Romain 89' Aribo, Joe Вийшов: Lyanco 90' Крістіан Еріксен Вийшов: Fred
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
32%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and Manchester United is 1-2. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 5 times, there have been 6 draws while Manchester United have won 14 times. The goal difference is 49-32 in favour of Manchester United.
  • During the last 48 meetings, Southampton FC have won 7 times, there have been 11 draws while Manchester United have won 30 times. The goal difference is 107-54 in favour of Manchester United.
  • Southampton FC's last home win against Manchester United was in 2003.
  • Last season's matches: 1-1 (Southampton FC at home) and 1-1 (Manchester United at home).
  • Manchester United haven't won in their last 5 games.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Southampton FC wins 1st half in 28% of their matches, Manchester United in 33% of their matches.
  • Southampton FC wins 28% of halftimes, Manchester United wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Southampton FC.
  • Southampton FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 0, Manchester United won 2, 3 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Southampton FC scores 1.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 3.2 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Manchester United is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Manchester United is 2.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Southampton FC scores 1.42 goals when playing at home and Manchester United scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Southampton FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • In Premier League, Southampton FC has better performance than Manchester United.
  • A year ago, Manchester United were number 3 in the table with 7 points. Now they are number 14 with 3 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Саутгемптон
2
Перемог
22
Ігор
11
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.02.2022 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.08.2021 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
02.02.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 9 - 0 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Кембридж Юнайтед 0 - 3 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Саутгемптон 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Саутгемптон П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Брентфорд 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Новини команд
Головні події
90'
Крістіан Еріксен
Вийшов: Fred
Djenepo, Moussa
Вийшов: Perraud, Romain
89'
Aribo, Joe
Вийшов: Lyanco
89'
83'
Mctominay, Scott
80'
Elanga, Anthony
Вийшов: Карлос Каземiро
Адам Армстронґ
Вийшов: Mara, Sekou
77'
68'
Sancho, Jadon
Вийшов: Крiштiану Роналду
Elyounoussi, Mohamed
Вийшов: Armstrong, Stuart
63'
55'
Fernandes, Bruno ГООЛ!
50'
Dalot, Diogo
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
32%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
39%
Склади команд
31
Bazunu, Gavin
19
Djenepo, Moussa
22
Salisu, Mohammed
37
Bella-Kotchap, Armel
14
Кайл Уокер-Пітерс
45
Lavia, Romeo
17
Ward Prowse, James
9
Адам Армстронґ
24
Elyounoussi, Mohamed
10
Aribo, Joe
10
Че Адамс
1
De Gea, David
20
Dalot, Diogo
19
Рафаель Варан
16
Martinez, Lisandro
12
Malacia, Tyrell
39
Mctominay, Scott
14
Крістіан Еріксен
25
Sancho, Jadon
8
Fernandes, Bruno
36
Elanga, Anthony
10
Rashford, Marcus
Стартовий склад
  • 10
    Че Адамс
    Півзахисник
  • 9
    Адам Армстронґ
    Форвард
    77
  • 24
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
    63
  • 10
    Aribo, Joe
    Півзахисник
    89
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
  • 17
    Ward Prowse, James
  • 19
    Djenepo, Moussa
    Півзахисник
    89
  • 22
    Salisu, Mohammed
  • 37
    Bella-Kotchap, Armel
    Захисник
  • 14
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 31
    Bazunu, Gavin
    Воротар
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
    68
  • 8
    Fernandes, Bruno
    55
  • 36
    Elanga, Anthony
    Форвард
    80
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
    83
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
    90
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
    50
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 16
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 12
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ральф Хассенхюттль
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
14
Штрафні
5
4
Фоли
13
46%
Володіння м'ячем
54%
5
Удари в отвір
3
2
Блоковано ударів
5
2
Сейви
5
5
Кутові
3
9
Удари повз
1
ЖК
2
1
Офсайди
1
Трансляція
У другій половині гри Юнайтед потрібно було намагатись утримати рахунок, бо суперники постійно воліли вискочити до контратак. Однак команда тен Гага зробила навіть більше — забила гол, і потім уже законсервувала зустріч. Хоча й це заготування могло й вибухнути в непотрібний момент наприкінці гри.
Свисток
Усе! Матч завершено! 0:1! Мінімальний, проте успіх Юнайтед,
90+6'
Жовта картка
Фред смикнув за руку Ворд-Прауза в центрі поля.
90+3'
Небезпечний момент
Мара замикав подачу з лівого флангу ударом через себе з дальнього кута воротарського, захисник блокував перед лінією воріт!
90+1'
Заміна
Фред вийшов на заміну Еріксену.
90'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 6 хв.
89'
Заміна
Ліанко замінив Арібо.
88'
Заміна
Дженепо замінили на Перро.
86'
Фол проти Мактомінея в центрі поля в пресингу від Лавіа.
83'
Тримає м'яч на чужій половині Юнайтед, хоча це дуже не подобається вболівальникам.
81'
Салісу не відпустив від себе Роналду на правий фланг контратаки навіть у штрафному.
79'
Заміна
Заміною Еланги дебютував Каземіро.
77'
Заміна
Замість Адама Армстронга вийшов Мара.
75'
Пошкодження в центрі поля отримав Роналду.
73'
Лавія з зони перед чужим штрафним пробив невдало в правий бік від воріт.
72'
Подача зі стандарту пострілом убік воріт не завершилась.
72'
Фол від Маласії проти Вокера-Пітерса на лівому фланзі оборони.
70'
Рашфорд не втримав м'яч на лівому фланзі атаки під тиском Вокера-Пітерса.
68'
Заміна
Роналду вийшов на заміну Санчо.
66'
Небезпечний момент
Де Хеа зумів відбити постріл головою з ближньої дистанції від Лавіа на завершення подачі з лівого флангу від Адама на ближню стійку!
64'
Офсайд
Че в офсайді під час закидання на правий фланг атаки.
63'
Заміна
Стюарт Армстронг вийшов замість Ельюнусси.
63'
Кутовий
Котчап головою на ближній стійці завершив подачу кутового з правого флангу ударом над воротами.
61'
Мактоміней перевів на кутовий простріл від Арбіо з правого флангу.
59'
Мактоміней міг підіграти собі рукою на центральному вході до штрафного, про що сигналізують суперники.
57'
Армстронг не зміг прокинути м'яч повз Далота біля лівого кута штрафного.
54'
Гоооол!!!
ГОЛ! Атака в один дотик через правий фланг від гостей завершилась подачею Далота на центральний вхід до штрафного, звідки Бруну розстріляв дальній кут!
52'
Потужний тиск від Юнайтед цими хвилинами спостерігаємо.
50'
Жовта картка
Дженепо прокинув повз Далота на лівому фланзі атаки, а той від нього відмахнувся.
49'
Небезпечний момент
Мактоміней отримав закидання від Рашфорда на правий фланг штрафного, але пробити голкіпера в ближній не зумів.
47'
Юнайтед намагається тримати м'яч на чужій половині.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри обидві команди мали достатньо нагод для того, аби відкрити рахунок, проте зрештою жодній із них не вдалось цього зробити. Юнайтед не дуже розуміє власні сильні сторони в атаці, тоді як Саутгемптону десь щастить у захисті, і десь не вистачає на завершені власних атак.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Арібо перед власним штрафним збив Мактомінея.
42'
Котчап не пропустив Рашфорда до м'яча на лівому фланзі атаки.
40'
Мактоміней отримав м'яч поміж ніг від Лавії в центрі поля, і збив суперника.
39'
Мартінес програв верховий м'яч перед власним штрафним, Адамс зачепився, але з розвороту пробив набагато вище воріт.
38'
Простріл від Дженепо з лівого флангу де Хеа забрав біля ближньої стійки.
36'
Бруну не встиг на дальню штангу під час подачі з лівого флангу.
34'
Подача Еріксена з лівого флангу пішла до рук голкіпера.
33'
Інфо
57% контролю м'яча за Юнайтед.
31'
Де Хеа забрав до рук скидання Адамса на партнера, після подачі з правого флангу.
28'
Адамс замикав подачу з правого флангу ударом головою, але відправив м'яч у руки голкіперу.
25'
Саутгемптон повернувся з м'ячем на чужу половину.
23'
Кутовий
Навіс із кутового з лівого флангу від Еріксена перехопив голкіпер.
21'
У центрі поля перебуває м'яч цими хвилинами.
19'
Небезпечний момент
Котчап перед власними воротами кинувся закривати удар Еріксена, який відбувся після відскоку від голкіпера, який до цього не дав Еланзі забити від правої стійки!
17'
Юнайтед почав підтискати суперників.
15'
Простріл від Дженепо з лівого флангу до Адамса не дістався.
13'
Кволий удар головою від Армстронга на завершення подачі з правого флангу.
12'
Господарі поля тримають м'яч біля центральної лінії.
10'
Мартінес блокував дальній постріл із лівого флангу від Ельюнуссі.
9'
Розгойдав суперника на правому фланзі штрафного Арібо, але його простріл перехопили.
8'
Фернандеш вирішив від центральної лінії перекинути голкіпера, але той усе бачив.
6'
Котчап перехопив закидання від Фернандеша до лівого флангу штрафного.
5'
Юнайтед намагається підтиснути суперників на старті матчу.
3'
Варан закинув м'яч на правий фланг атаки, але Базуну зіграв головою за межами штрафного.
1'
Простріл від Салісу з лівого флангу перехопив де Хеа.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасные: Гітон, Магвайр, Шоу, Ван-Біссака, Каземіро, Фред, ван де Бек, Гарначо, Роналду.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Мактоміней, Еріксен — Санчо, Фернандеш, Еланга — Рашфорд.
Запасные: Маккарті, Ліанко, Перро, Беднарек, Валері, Ромеу, С. Армстронг, Діалло, Мара.
Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Белла-Котчап, Салісу, Дженепо — Ворд-Праус, Лавіа — Арібо, Ельюнуссі, А. Армстронг — Адамс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сент-Меріс (Саутгемптон, Англія) зіграють Саутгемптон та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 27.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ральф Хассенхюттль и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 27.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Предыдущий поединок команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 27.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Саутгемптон" - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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