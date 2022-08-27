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Ліверпуль - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 серпня 2022, 17:00 - Энфилд
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
9 - 0
Матч завершено
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
3' Diaz, Luis 6' Elliott, Harvey 28' Alexander-Arnold, Trent 31' Роберто Фiрмiно 35' Smith, Adam 45' Вірджил ван Дейк
46' Elliott, Harvey Вийшов: Carvalho, Fabio 46' Smith, Adam Вийшов: Домінік Соланке 46' Christie, Ryan Вийшов: Billing, Philip 46' Mepham, Chris 62' Роберто Фiрмiно 69' Robertson, Andy Вийшов: Tsimikas, Kostas 69' Роберто Фiрмiно Вийшов: Джеймс Мілнер 70' Джордан Хендерсон 77' Cook, Lewis Вийшов: Pearson, Ben 80' Carvalho, Fabio 82' Pearson, Ben Вийшов: Marcondes, Emiliano 82' Mepham, Chris 83' Alexander-Arnold, Trent 85' Diaz, Luis
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
40%
Нічия
30%
Борнмут
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and AFC Bournemouth is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 5 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 12-3 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 13 meetings, Liverpool FC have won 11 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 33-9 in favour of Liverpool FC.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 6 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to AFC Bournemouth in their last 6 encounters.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 42% of their matches, AFC Bournemouth in 42% of their matches.
  • Liverpool FC wins 42% of halftimes, AFC Bournemouth wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 5, AFC Bournemouth won 0, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 3 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and AFC Bournemouth is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and AFC Bournemouth is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.26 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • AFC Bournemouth has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Liverpool FC haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, Liverpool FC were number 4 in the table with 7 points. Now they are number 16 with 2 points.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
9
Перемог
12
Ігор
1
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
07.03.2020 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
07.03.2020 - 14:15 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
07.12.2019 - 18:00 Борнмут 0 - 3 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 14:30 Фулгем 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Норвіч Сіті 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Борнмут 0 - 3 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Diaz, Luis
85'
Alexander-Arnold, Trent
83'
82'
Pearson, Ben
Вийшов: Marcondes, Emiliano
82'
Mepham, Chris
ГООЛ! Carvalho, Fabio
80'
77'
Cook, Lewis
Вийшов: Pearson, Ben
Джордан Хендерсон
70'
Robertson, Andy
Вийшов: Tsimikas, Kostas
69'
Роберто Фiрмiно
Вийшов: Джеймс Мілнер
69'
ГООЛ! Роберто Фiрмiно
62'
Elliott, Harvey
Вийшов: Carvalho, Fabio
46'
46'
Smith, Adam
Вийшов: Домінік Соланке
46'
Christie, Ryan
Вийшов: Billing, Philip
ГООЛ! Mepham, Chris
46'
ГООЛ! Вірджил ван Дейк
45'
35'
Smith, Adam
ГООЛ! Роберто Фiрмiно
31'
ГООЛ! Alexander-Arnold, Trent
28'
ГООЛ! Elliott, Harvey
6'
ГООЛ! Diaz, Luis
3'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
40%
Нічия
30%
Борнмут
30%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
66
Alexander-Arnold, Trent
21
Elliott, Harvey
15
Фабiньо
14
Джордан Хендерсон
23
Diaz, Luis
9
Роберто Фiрмiно
11
Мохамед Салах
23
Travers, Mark
16
Lerma, Jefferson
6
Mepham, Chris
25
Senesi, Marcos
15
Smith, Adam
4
Cook, Lewis
11
Christie, Ryan
33
Zemura, Jordan
16
Tavernier, Marcus
32
Anthony, Jaidon
21
Moore, Kieffer
Стартовий склад
  • 23
    Diaz, Luis
    85 3
  • 9
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
    69 62 31
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
    46 6
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
    70
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
    69
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
    45
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
    83 28
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 21
    Moore, Kieffer
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 32
    Anthony, Jaidon
    Форвард
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
    46 35
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
    77
  • 11
    Christie, Ryan
    Форвард
    46
  • 33
    Zemura, Jordan
    Захисник
  • 16
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
    82 46
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 23
    Travers, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Parker, Scott
Статистика матчу
14
Удари в отвір
2
70%
Володіння м'ячем
30%
4
Штрафні
8
3
Офсайди
5
Фоли
4
5
Удари повз
2
8
Кутові
1
2
Сейви
6
ЖК
1
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
Ліверпуль відвантажив дев'ять м'ячів Борнмуту, не пропустивши при цьому жодного. Здається, розмови про кризу в стані «червоних» більше не актуальні.
90+5'
Свисток
Матч завершено.
90'
Інфо
Компенсовано 4 хвилини.
85'
Гоооол!!!
Дев'ять! Луїс Діас відгукнувся на подачу Константіноса Цімікаса з кутового.
84'
Заміна
Боббі Кларк замінив Трента Александера-Арнольда.
83'
Заміна
Кріс Мефам поступився місцем на полі Оуену Бевану.
83'
Заміна
Бен Пірсон таки залишить поле, Емільяно Маркондес вступить у гру.
81'
Гоооол!!!
Вісім-нуль! Фабіу Карвалью вносить свою лепту в розгром Борнмута.
79'
Бен Пірсон, який щойно вийшов на заміну, отримав болісний удар. Сподіваємося, що він зможе продовжити зустріч.
77'
Заміна
Бен Пірсон замінив Льюїса Кука.
75'
Небезпечний момент
Фабінью вивів Мохамеда Салаха віч-на-віч з голкіпером, але єгиптянин знову пробив повз ворота. Не його день.
69'
Заміна
Потрійна заміна у складі Ліверпуля. Константінос Цімікас, Джеймс Мілнер і Стефан Байчетіч вийшли на поле замість Ендрю Робертсона, Роберто Фірміно та Джордана Хендерсона.
68'
Кіффер Мур був готовий завдати удару по воротах суперника, але Джо Гомес не дозволив цього зробити.
63'
Гоооол!!!
М'яч усьоме опиняється в сітці воріт Марка Траверса. Роберто Фірміно вдало зіграв на добиванні після дальної спроби Ендрю Робертсона.
54'
Джефферсон Лерма, як і в першому таймі, загрожував воротам Аліссона після стандарту. Варто відмітити, що стандарти Борнмута іноді виглядають цікаво.
47'
Гоооол!!!
Жахливий вечір для Борнмута продовжується! Кріс Мефам зрізав м'яч у власні ворота, намагаючись перервати прострільну передачу.
46'
Заміна
Раян Крісті та Адам Сміт завершили гру. Філіп Біллінг і Домінік Соланке їх замінили.
46'
Заміна
У перерві Фабіу Карвалью замінив Гарві Елліота.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Скотту Паркеру та його хлопцям зараз не позаздриш. Вони потрапили під гарячу руку та ризикують влетіти з непристойно великим рахунком.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
До основного часу першого тайму додано 2 хвилини.
45'
Гоооол!!!
П'ятий! Вірджил ван Дейк вколочує м'яч у сітку після подачі Ендрю Робертсона з кутового.
35'
Жовта картка
Адам Сміт удався до застосування тактичного фолу в центрі поля.
34'
Ендрю Роберстон опинився на ударній позиції, але відправив м'яч на трибуну, розташовану за воротами. Не вистачило шотландцю вміння завершувати атаки.
31'
Гоооол!!!
Фантастика! Роберто Фірміно з подачі Мохамеда Салаха забиває четвертий м'яч Ліверпуля у сьогоднішній зустрічі. Їх просто неможливо зупинити!
28'
Гоооол!!!
Розгром! Трент Александер-Арнольд відзначився дивовижним дальнім ударом. У Марка Траверса не було жодного шансу потягнути цей м'яч.
25'
Незважаючи на комфортну перевагу, господарі поля продовжують нагнітати обстановку біля воріт суперника. Помітне бажання підопічних Юргена Клоппа реабілітуватися перед уболівальниками за незадовільні результати у перших турах чемпіонату.
19'
Марк Траверс продемонстрував чудову реакцію, парирувавши неочікуваний удар Мохамеда Салаха з-під захисника.
16'
Небезпечний момент
Не може бути! Мохамед Салах не забиває у порожні ворота. Гарві Елліот створив ідеальну можливість для партнера, але той схибив у вирішальний момент.
15'
Кіффер Мур пробивав по воротах Ліверпуля з близької відстані, однак небезпечним цей удар назвати важко. Аліссон повністю контролював ситуацію.
8'
Офсайд
Луїс Діас знову відправляє м'яч у сітку, але цього разу гол не буде зарахований. Раніше Роберто Фірміно опинився у положенні поза грою.
6'
Гоооол!!!
За декілька хвилин Ліверпуль подвоює перевагу! Гарві Елліоту вдався бездоганний обвідний удар у дальній кут. Машина завелася?
3'
Гоооол!!!
Ліверпуль відкриває рахунок уже на третій хвилині! Луїс Діас забиває головою з передачі Роберто Фірміно. Чудовий початок від «червоних»!
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон – Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александр-Арнольд – Елліот, Фабінью, Хендерсон (к) – Діас, Фірміно, Салах.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Траверс – Сенесі, Мефам, Лерма – Земура, Крісті, Кук, Сміт (к) – Ентоні, Таверньє, Мур.
Команді Юргена Клоппа необхідно перемагати. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 3-го раунду АПЛ між Ліверпулем та Борнмутом.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Борнмут 27.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Борнмут (Борнмут) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Борнмут (Борнмут):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Борнмут залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Борнмут у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось со счетом: 9:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Parker, Scott розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Борнмут можна подивитися 27.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Борнмут, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Борнмут - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Борнмут (Борнмут)
Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Скотт Паркер

Прошедший матч команди Борнмут був зіграний проти "Ліверпуль" - 27.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Борнмут онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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