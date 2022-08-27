  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Фулгем Дивитися онлайн
У тренді

Арсенал - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 серпня 2022, 19:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Фулгем
Лондон
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
26%
Нічия
37%
Фулгем
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Fulham FC is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 10 times, there have been 5 draws while Fulham FC have won 0 times. The goal difference is 34-12 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 30 meetings, Arsenal FC have won 21 times, there have been 6 draws while Fulham FC have won 3 times. The goal difference is 66-22 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC have a winning streak of 9 matches.
  • Arsenal FC have won 5 home matches in a row.
  • Fulham FC haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Fulham FC in their last 15 encounters.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 50% of their matches, Fulham FC in 52% of their matches.
  • Arsenal FC wins 50% of halftimes, Fulham FC wins 52%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Fulham FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Fulham FC won 0, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 3 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 0.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Fulham FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Fulham FC is 0.8.
  • Arsenal FC scores 2.35 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • A year ago, Arsenal FC were number 20 in the table with 0 points. Now they are number 1 with 9 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
5
Перемог
10
Ігор
1
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.04.2021 - 15:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2019/2020
12.09.2020 - 14:15 Фулгем 0 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2018
01.01.2019 - 17:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2018
07.10.2018 - 14:00 Фулгем 1 - 5 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Борнмут 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.08.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.05.2022 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал П
Показати більше
Останні матчі - Фулгем
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Кроулі Таун 2 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Фулгем 3 - 2 Завершено Бредфорд Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 0 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 14:30 Фулгем 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіоншип 2021/2022
07.05.2022 - 14:30 Sheffield United 4 - 0 Завершено Фулгем П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
26%
Нічия
37%
Фулгем
37%
Трансляція
Інфо
Вже відомі стартові склади команд. Арсенал: Рамсдейл, Тірні, Саліба, Вайт, Джака, Ельнені, Едегор, Мартінеллі, Сака, Жезус. Фулгем: Лено, Робінсон, Рім, Адарабіойо, Тете, Харрісон Рід, Палінья, Боббі Рід, Кебано, Перейра, Мітровіч.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу четвертого туру АПЛ Арсенал - Фулгем.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Діназ Діназ 1 Нива Нива 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Сент-Миррен Сент-Миррен 1 Hibernian Hibernian 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Рейнджерс Рейнджерс 4 Росс Каунти Росс Каунти 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Плімут Аргайл Плімут Аргайл 1 Болтон Болтон 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Лінкольн Сіті Лінкольн Сіті 2 Флитвуд Таун Флитвуд Таун 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Арсенал - Фулгем 27.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та Фулгем у попередньому футбольному матчі 18.04.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Фулгем можна подивитися 27.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Борнмут - 20.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти Кроулі Таун - 23.08.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кроулі Таун.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден