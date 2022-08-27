Арсенал - Фулгем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - Фулгем 27.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 27.08.2022

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та Фулгем у попередньому футбольному матчі 18.04.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Борнмут - 20.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти Кроулі Таун - 23.08.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кроулі Таун.

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