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Саутгемптон - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 серпня 2022, 21:45 - Сент-Мэри
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Саутгемптон
Саутгемптон
2 - 1
Матч завершено
Челсі
Лондон
Хід матчу
23' Рахім Стерлінґ 28' Lavia, Romeo 45' Адам Армстронґ
46' Рубен Лофтус-Чік Вийшов: Матео Ковачіч 53' Salisu, Mohammed 60' Lavia, Romeo Вийшов: Aribo, Joe 64' Ward Prowse, James 66' Havertz, Kai Вийшов: Крістіан Пулішич 67' Сезар Аспiлiкуета Вийшов: Broja, Armando 67' Жоржиньйо Вийшов: Chilwell, Ben 73' Perraud, Romain Вийшов: Djenepo, Moussa 80' Крістіан Пулішич 86' Адам Армстронґ Вийшов: Lyanco
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
25%
Нічия
43%
Челсі
32%
Цікаві факти
  • During the last 23 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 4 times, there have been 4 draws while Chelsea FC have won 15 times. The goal difference is 49-21 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 47 meetings, Southampton FC have won 8 times, there have been 11 draws while Chelsea FC have won 28 times. The goal difference is 91-47 in favour of Chelsea FC.
  • Southampton FC's last home win against Chelsea FC was in 2013.
  • Last season Chelsea FC won both games against Southampton FC (3-1 at home and 6-0 away).
  • Southampton FC haven't won any of their last 3 games against Chelsea FC.
  • A year ago, Chelsea FC were number 2 in the table with 10 points. Now they are number 6 with 7 points.
  • Southampton FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Southampton FC wins 1st half in 28% of their matches, Chelsea FC in 40% of their matches.
  • Southampton FC wins 28% of halftimes, Chelsea FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 6 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 79% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Southampton FC.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 0, Chelsea FC won 3, 2 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Southampton FC scores 1.2 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2.8 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Chelsea FC is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Chelsea FC is 2.
  • Southampton FC scores 1.36 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.85 goals when playing away (on average).
  • Che Adams is Southampton FC's top scorer with 2 goals. Raheem Sterling has scored 2 times for Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Саутгемптон
4
Перемог
24
Ігор
13
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 0 - 6 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Челсі 3 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
20.02.2021 - 14:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Кембридж Юнайтед 0 - 3 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Саутгемптон 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 3 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Челсі 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі В
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Новини команд
Головні події
Адам Армстронґ
Вийшов: Lyanco
86'
80'
Крістіан Пулішич
Perraud, Romain
Вийшов: Djenepo, Moussa
73'
67'
Сезар Аспiлiкуета
Вийшов: Broja, Armando
67'
Жоржиньйо
Вийшов: Chilwell, Ben
66'
Havertz, Kai
Вийшов: Крістіан Пулішич
Ward Prowse, James
64'
Lavia, Romeo
Вийшов: Aribo, Joe
60'
Salisu, Mohammed
53'
46'
Рубен Лофтус-Чік
Вийшов: Матео Ковачіч
ГООЛ! Адам Армстронґ
45'
ГООЛ! Lavia, Romeo
28'
23'
Рахім Стерлінґ ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
25%
Нічия
43%
Челсі
32%
Склади команд
31
Bazunu, Gavin
15
Perraud, Romain
22
Salisu, Mohammed
37
Bella-Kotchap, Armel
2
Кайл Уокер-Пітерс
45
Lavia, Romeo
8
Ward Prowse, James
24
Elyounoussi, Mohamed
27
Diallo, Ibrahima
9
Адам Армстронґ
10
Че Адамс
16
Едуар Менді
28
Сезар Аспiлiкуета
6
Тьяго Сілва
26
Koulibaly, Kalidou
12
Рубен Лофтус-Чік
5
Жоржиньйо
32
Cucurella, Marc
22
Хакім Зієш
29
Havertz, Kai
19
Мейсон Маунт
17
Рахім Стерлінґ
Стартовий склад
  • 10
    Че Адамс
    Півзахисник
  • 24
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 27
    Diallo, Ibrahima
    Півзахисник
  • 9
    Адам Армстронґ
    Форвард
    86 45
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
    60 28
  • 8
    Ward Prowse, James
    64
  • 15
    Perraud, Romain
    Форвард
    73
  • 22
    Salisu, Mohammed
    53
  • 37
    Bella-Kotchap, Armel
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 31
    Bazunu, Gavin
    Воротар
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    23
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    66
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
    46
  • 5
    Жоржиньйо
    Півзахисник
    67
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 22
    Хакім Зієш
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
    67
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ральф Хассенхюттль
  • Томас Тухель
Статистика матчу
4
Удари в отвір
5
4
Сейви
2
11
Штрафні
14
5
Кутові
2
Офсайди
3
14
Фоли
8
34%
Володіння м'ячем
66%
4
Блоковано ударів
3
2
ЖК
1
Удари повз
1
Трансляція
90'
Інфо
86'
Заміна
Адам Армстронг поступився місцем на полі Лянко.
82'
Простріл Крістіана Пулішича не знаходить адресата у штрафному. Армель Белла-Котчап підчистив за своїми партнерами.
80'
Жовта картка
Крістіан Пулішич не вперше фолить сьогодні. Арбітр виніс американцеві попередження.
74'
Небезпечний момент
Тіаго Сілва рятує свою команду від пропущеного м'яча! Бразильский захисник п'ятою виніс ігровий знаряд з лінії воріт. Челсі вчергове підфартило!
73'
Заміна
Роман Перро залишив поле, Мусса Дженепо війшов у гру.
68'
Армандо Броя накрутив суперника на фланзі, однак знайти передачею партнера албанцю не вдалося.
67'
Заміна
Потрійна заміна від Томаса Тухеля. Крістіан Пулішич, Армандо Броя і Бен Чілвелл вийшли на поле замість Кая Гаверца, Сезара Аспілікуети та Жоржиньо.
66'
Кай Гаверц розчарований своєю грою в завершенні. Німець розуміє, що міг пробити головою значно краще.
64'
Жовта картка
Джеймс Уорд-Праус зірвав контратаку суперника.
60'
Заміна
Ромео Лавія, на жаль, не зможе продовжити гру. Замість нього на поле вийде Джо Арібо.
56'
Рахім Стерлінг падає на газон у боротьбі з Романом Перро. Арбітр добре бачив епізод і прийняв рішення не призначати пенальті.
52'
Небезпечний момент
Двічі в одній атаці міг забивати Мохамед Ельюнуссі! Спершу Марк Кукурелья встав на шляху м'яча, а згодом і Едуар Менді здійснив чудовий сейв. Такими шансами потрібно користуватись!
46'
Заміна
У перерві Матео Ковачич замінив Рубена Лофтус-Чіка.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Гра та рахунок були рівними, але господарі поля змогли вийти вперед під завісу першого тайму. Тепер підопічні Ральфа Хазенхюттля можуть всерйоз розраховувати на три очки.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Гоооол!!!
Блискучу комбінацію розіграли футболісти Саутгемптона! Адам Армстронг у районі одинадцятиметрової позначки прийняв передачу Романа Перро і завершив атаку точним ударом у верхній кут.
45'
Інфо
Додано 2 хвилини.
35'
Адам Армстронг проігнорував забігання партнера і пробив по воротах. Можливо, вінгер Саутгемптона мав прийняти інше рішення.
33'
Адам Армстронг обікрав Сезара Аспілікуету, однак сам не зумів правильно розпорядитися мячем і зіпсував непогану нагоду забити.
28'
Гоооол!!!
Відповідь Саутгемптона виявилася дуже швидкою! Ромео Лавія виграв підбір після кутового та завдав бездоганного удару під стійку. В Едуара Менді було мало шансів.
23'
Гоооол!!!
Челсі відкриває рахунок! Рахім Стерлінг реабілітувався за попередній епізод: отримав пас від Мейсона Маунта, прибрав захисника і пробив у протихід голкіперу. Нічого зайвого.
22'
Небезпечний момент
Який же момент зіпсував Рахім Стерлінг! Нападник Челсі надто довго приймав рішення щодо продовження атаки, у підсумку подарувавши м'яч супернику.
21'
Небезпечний момент
Спекотно у воріт Саутгемптона! Мейсон Маунт був готовий замикати простріл з флангу, але Мохамед Салісу випередив свого опонента і вибив м'яч за межі поля.
16'
Саутгемптон відбиває небезпечну атаку суперника зусиллями Мохамеда Салісу. Центральний захисник Саутгемптона заблокував удар Хакіма Зієша з вигідної позиції.
9'
Гевін Базуну впевнено перехоплює навісну передачу Рахіма Стерлінга.
8'
Едуар Менді не без проблем вибиває м'яч після подачі Джеймса Ворд-Прауса з кутового.
3'
Мохамед Ельюнуссі змусив понервувати вболівальники Челсі. Норвежець завдав небезпечного удару з-за меж штрафного.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Саутгемптона: Базуну – Перро, Салісу, Белла-Кочап, Вокер-Пітерс – Лавія, Ворд-Праус (к), Діалло – Ельюнуссі, Адамс, Армстронг.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Менді – Кукурелья, Кулібалі, Сілва, Аспілікуета (к) – Маунт, Жоржиньо, Лофтус-Чік – Гаверц, Стерлінг, Зієш.
«Святі» приймають на своєму полі «пенсіонерів». До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру АПЛ Саутгемптон – Челсі.
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Анонс матчу "Саутгемптон" - Челсі 30.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 30.08.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Челсі (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Челсі, тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та Челсі у попередньому футбольному матчі 09.04.2022 закінчилось с таким счетом: 0:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ральф Хассенхюттль и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - Челсі можна подивитися 30.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Прошедший матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Лестер Сіті - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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