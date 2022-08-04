Зоря - Університатя Крайова онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Університатя Крайова 04.08.2022, Ліга конференцій

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Університатя Крайова (Крайова) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 04.08.2022

Час початку матчу: 20:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Полісся - 26.07.2022, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Університатя Крайова (Крайова)

Рік заснування Университатя Крайова (Крайова): 2013

Країна: Румыния



Прошедший поединок команди Університатя Крайова був зіграний проти Влазнія - 28.07.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Університатя Крайова.

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