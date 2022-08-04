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Зоря - Університатя Крайова онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 04 серпня 2022, 20:30
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
29'
Університатя Крайова
Крайова
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
51%
Нічия
23%
Університатя Крайова
26%
Прогноз на матч
Останні матчі - Зоря
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
17.07.2022 - 13:00 Зоря 4 - 1 Завершено Корона В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.07.2022 - 18:00 Зоря 4 - 1 Завершено Легионовия В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
08.07.2022 - 19:00 Зоря 1 - 2 Завершено Легія П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:30 Зоря 2 - 1 Завершено Буньодкор В
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Останні матчі - Університатя Крайова
Ліга конференцій 2022/2023
28.07.2022 - 20:30 Університатя Крайова 3 - 0 Завершено Влазнія В
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 22:00 Влазнія 1 - 1 Завершено Університатя Крайова Н
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
51%
Нічия
23%
Університатя Крайова
26%
Статистика матчу
3
Удари повз
3
ЖК
1
2
Кутові
1
1
Удари в отвір
Live Zone
Трансляція
27'
Нагнойний зупинив передачу з правого флангу біля ближнього кута воротарського, проте суперники одразу його накрили.
25'
Крістіан залишив м'яч собі п'ятою на лівому фланзі штрафного, проте далі йому не дали розвернутись суперники.
23'
Контроль м'яча від Зорі на чужій половині поля.
21'
Небезпечний момент
Назарина отримав передачу з лівого флангу до зони перед штрафним, проте швидким пострілом поцілив убік від ближньої стійки!
19'
До рук голкіпера спрямував постріл із гострого кута на правому фланзі штрафного Крістіан, отримавши пас у контратаці від Данченка.
17'
Мацапура забрав до рук подачу зі стандарту від постраждалого в попередньому епізоді.
15'
Одразу двоє суперників атакували Ханку на правому фланзі атаки.
13'
Назарині не вдалося переведення на правий фланг атаки.
11'
Спостерігаємо за тим, як Зоря намагається тиснути на суперників.
9'
Небезпечний момент
Крістіан прострілив із правого флангу штрафного на дальню стійку, а захисник недбало перевів м'яч на дальній кутовий!
8'
Навіс із правого флангу до Кабаєва в центрі штрафного не дійшов.
6'
Занадто сильна подача від Чурка з правого флангу.
5'
Назарина зіштовхнувся з суперником у центрі штрафного під час подачі з правого флангу.
4'
Зорі доводиться важко вихід із-під пресингу суперників.
3'
Набагато вище воріт відправив м'яч дальнім ударом Іваан із центральної зони.
2'
Кабаєв жорстким фолом відправив Рогулича на газон у центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Русу, Попеску, Ветежелу, Скречу, Кимпану, Баярам, Рівалдіньйо, Вледою, Маркович, Мартич, Сала, Данчу.
Університатя Крайова: Лазар — Кепецине, Папп, Сілва, Банку — Крецу, Матей — Ханка, Рагулич, Іван — Калич.
Запасні: Сапутін, Жилкін, Бражко, Луньов, Мишньов, Хлань, Михайленко, Безбородько, Сміян, Снурніцин, Алефіренко.
Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Імереков, Вантух — Чурко, Назарина, Булеца — Крістіан, Нагнойний, Кабаєв.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Георгій Давидов (Велико-Тирново, Болгарія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. На полі стадіону Арена Люблін (Люблін, Польща) зіграють луганська Зоря та румунська Університатя Крайова.
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Анонс матчу Зоря - Університатя Крайова 04.08.2022, Ліга конференцій

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Університатя Крайова (Крайова) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 04.08.2022
Час початку матчу: 20:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Університатя Крайова можна подивитися 04.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Зоря - Університатя Крайова, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Полісся - 26.07.2022, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Університатя Крайова (Крайова)
Рік заснування Университатя Крайова (Крайова): 2013
Країна: Румыния

Прошедший поединок команди Університатя Крайова був зіграний проти Влазнія - 28.07.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Університатя Крайова.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Університатя Крайова онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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