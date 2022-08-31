Манчестер Сіті - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест 31.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 31.08.2022

Час початку матчу: 21:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Крістал Пелес - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Стив Купер



Прошедший матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Тоттенхем" - 28.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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