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Манчестер Сіті - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 серпня 2022, 21:30 - Этихад
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
30%
Ноттінгем Форест
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 2 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 2 times.
  • During the last 11 meetings, Manchester City have won 4 times, there have been 3 draws while Nottingham Forest have won 4 times.
  • Manchester City have won 7 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • A year ago, Manchester City were number 7 in the table with 6 points. Now they are number 2 with 7 points.
  • Manchester City have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Nottingham Forest in 41% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Nottingham Forest wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Nottingham Forest.
  • On their last meeting Nottingham Forest won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Nottingham Forest.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Nottingham Forest won 1, 1 draws.
  • Nottingham Forest have lost just 0 of their last 4 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City have won just 0 of their last 4 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Manchester City scores 1.6 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 1 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Nottingham Forest is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Nottingham Forest is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 3 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Manchester City haven't lost in their last 5 games.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Did you know that Manchester City scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • Joao Cancelo has more yellow cards (2) than any other player at Manchester City. Joe Worrall has collected 3 for Nottingham Forest.
Прогноз на матч
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 18:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.08.2022 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.08.2022 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіоншип 2021/2022
29.05.2022 - 18:30 Гаддерсфілд Таун 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Показати більше
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
36%
Нічия
30%
Ноттінгем Форест
33%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Діаш (к), Стоунс, Вокер – Гюндоган, Родрі, Сілва – Фоден, Голанд, Альварес.
Інфо
Стартовий склад Ноттінгем Форест: Хендерсон – Маккенна, Куяте, Уорралл (к) – Лоді, О‘Браєн, Єйтс, Вільямс – Гіббс-Вайт, Фройлер, Джонсон.
Амбітний новачок проти фаворита. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 5-го раунду АПЛ між Манчестер Сіті та Ноттінгем Форест.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест 31.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 31.08.2022
Час початку матчу: 21:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест можна подивитися 31.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Крістал Пелес - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Прошедший матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Тоттенхем" - 28.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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