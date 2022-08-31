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Ліверпуль - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 серпня 2022, 22:00 - Энфилд
Головний суддя: Марринер, Андре
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 1
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54'
Ньюкасл
Ньюкасл
Хід матчу
38' Александер Ісак
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Ньюкасл
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Newcastle United is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 22 times, there have been 5 draws while Newcastle United have won 1 times. The goal difference is 67-24 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 55 meetings, Liverpool FC have won 32 times, there have been 12 draws while Newcastle United have won 11 times. The goal difference is 111-58 in favour of Liverpool FC.
  • Newcastle United's last away win against Liverpool FC was in 1994.
  • Last season Liverpool FC won both games against Newcastle United (3-1 at home and 1-0 away).
  • Liverpool FC haven't won in their last 4 games.
  • Newcastle United haven't lost in their last 7 games.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Newcastle United in their last 27 encounters.
  • Luis Diaz is Liverpool FC's top scorer with 3 goals. Callum Wilson has scored 2 times for Newcastle United.
  • A year ago, Liverpool FC were number 2 in the table with 10 points. Now they are number 9 with 5 points.
  • A year ago, Newcastle United were number 19 in the table with 1 points. Now they are number 7 with 6 points.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 44% of their matches, Newcastle United in 26% of their matches.
  • Liverpool FC wins 44% of halftimes, Newcastle United wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Liverpool FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 3, Newcastle United won 0, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.6 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 0.6 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Newcastle United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Newcastle United is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.5 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • Roberto Firmino has assisted the most goals for Liverpool FC with 3. Allan Saint-Maximin is Newcastle United's biggest assister (2).
  • Did you know that Liverpool FC scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
11
Перемог
21
Ігор
3
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.04.2022 - 14:30 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2020/2021
24.04.2021 - 14:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2020/2021
30.12.2020 - 21:45 Ньюкасл 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 14:30 Фулгем 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Суперкубок Англії 2022
30.07.2022 - 19:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.08.2022 - 16:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Кубок англійської ліги 2022/2023
24.08.2022 - 21:45 Транімер Роверс 1 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 18:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
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Новини команд
Головні події
38'
Александер Ісак ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Ньюкасл
32%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
66
Alexander-Arnold, Trent
14
Джордан Хендерсон
15
Фабiньо
21
Elliott, Harvey
23
Diaz, Luis
9
Роберто Фiрмiно
11
Мохамед Салах
22
Pope, Nick
12
Кіран Тріпп'єр
6
Lascelles, Jamaal
33
Деніел Берн
13
Мет Тарґет
28
Willock, Joseph
36
Longstaff, Sean
21
Fraser, Ryan
24
Almiron, Miguel
14
Александер Ісак
7
Joelinton
Стартовий склад
  • 23
    Diaz, Luis
  • 9
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
    38
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 28
    Willock, Joseph
    Півзахисник
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 21
    Fraser, Ryan
    Півзахисник
  • 12
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 6
    Lascelles, Jamaal
    Захисник
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 13
    Мет Тарґет
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Эдди Хау
Статистика матчу
3
Удари повз
2
4
Блоковано ударів
64%
Володіння м'ячем
36%
2
Штрафні
6
5
Фоли
2
8
Кутові
1
Офсайди
Удари в отвір
2
1
Сейви
Трансляція
47'
Спробував Салах перекинути голкіпера суперників, але перекинув і ворота.
Свисток
Друга половина матчу стартувала!
У володінні м'яча перевагу має Ліверпуль, а ось у створенні моментів - Ньюкасл. Атакуючі спроби мерсісайдців були нівельовані сороками, але самі гості своїм моментом скористалися. Трохи розслаблено грають господарі, за що були покарані.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+3'
Трент отримав м‘яч у штрафному, після чого намагався пробити шведою, але влучив в Ласселса. М‘яко кажучи, не вийшло.
45+1'
Берн виніс на кутовий подачу Елліота з правого флангу.
45'
Інфо
Чотири хвилини додано до першого тайму.
41'
Кутовий
Погано подав кутовий Робертсон. Перший ж захисник відразу вибив м‘яч.
Інфо
Перший гол Ісака в АПЛ в дебютному матчі.
38'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Забиває Ньюкасл! Не зміг Ліверпуль відбитися від позиційної атаки. Лонгстафф отримав м‘яч після невдалого виносу Хендерсона, а потім прострілив на Ісака, котрий відкрив рахунок у матчі.
35'
Небезпечний момент
Ох який момент втратив Ліверпуль! Елліот віддав пас вперед на Фірміно, той вивів сам на сам Діаса, котрий обіграв Поупа, але уже з гострого кута пробив вище воріт!
34'
Ще один стандарт заробили гості, але цього разу Таргетт виконував подачу - вийшло невдало.
28'
Тріпп‘єр виконав стандарт з точки неподалік від штрафного, перекинувши стінку. Аліссон забрав цей удар по центру до рук.
23'
Ось і Фірміно з‘явився на радарах. Щоправда, потрапив він у офсайд.
22'
Кутовий
Дуже бурхливо Енфілд підтримав Ліверпуль під час кутового. Але це не допомогло Тренту - він його виконав невдало.
21'
Двічі Діас розігнав атаки Ліверпуля, але пробити мерсісайдці так і не змогли.
18'
Інфо
Ледь не проспали господарі гол у свої ворота. Фрейзер прийняв м‘яч у центрі поля і вирішив прямо звідти парашутом закинути за шию Аліссону (котрий сьогодні грає дуже високо). Круглий пролетів трохи вище поперечки.
17'
Поки багато пауз у грі, через що збивається темп. Явного лідера ще немає.
13'
Сороки розіграли стандарт, після чого Жоелінтон з лівого флангу навісив у руки Аліссону.
11'
Ньюкасл вибіг в контратаку 4:3, але все завершилося ударом Ісака на трибуни. Швед зібрав біля себе занадто багато опонентів
7'
Діас після пасу Роберстона намагався пробити з лівого кута штрафної, але Ласселс заблокував цю спробу.
5'
Поуп несподівано присів на газон, але після допомоги лікарів все-таки він зможе продовжити гру. Зіткнень з голкіпером Ньюкасла не було.
3'
Діас прострілив на Салаха, але той не дотягнувся до м‘яча, щоб завдати удару.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Дарлоу, Андерсон, Ботман, Вуд, Льюїс, Манкільйо, Мерфі, Рітчі, Шер.
Стартовий склад Ньюкасла: Поуп - Тріпп‘єр, Ласселс, Берн, Таргетт - Віллок, Лонгстофф, Фрейзер - Альмірон, Ісак, Жоелінтон.
Запасні господарів: Адріан, Девіс, Джонс, Карвалью, Матіп, Мілнер, Філліпс, Цімікас, Байчетич.
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон - Трент, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Елліот, Фабінью, Хендерсон - Салах, Фірміно, Діас.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу п‘ятого туру АПЛ, в якому Ліверпуль прийме Ньюкасл.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Ньюкасл 31.08.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ньюкасл (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 31.08.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ньюкасл (Ньюкасл):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Ньюкасл залишилася з поразкою . Зіткнення Ньюкасл та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 30.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Ньюкасл можна подивитися 31.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Ньюкасл, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Борнмут - 27.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший матч команди Ньюкасл був зіграний проти Вулверхемптон - 28.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Ньюкасл онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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