Реал Сосьєдад - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Барселона" 21.08.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 21.08.2022

Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 21.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Кадіс - 14.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Райо Вальєкано - 13.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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