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Реал Сосьєдад - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 серпня 2022, 23:00 - Reale Arena
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
0 - 0
Оновити
2'
Барселона
Барселона
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
30%
Нічия
33%
Барселона
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Sociedad San Sebastian and FC Barcelona is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Real Sociedad San Sebastian playing at home, Real Sociedad San Sebastian have won 8 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 10 times. The goal difference is 47-33 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 57 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 8 times, there have been 12 draws while FC Barcelona have won 37 times. The goal difference is 123-51 in favour of FC Barcelona.
  • Real Sociedad San Sebastian's last home win against FC Barcelona was in 2016.
  • Last season FC Barcelona won both games against Real Sociedad San Sebastian (4-2 at home and 1-0 away).
  • FC Barcelona haven't lost in their last 8 games.
  • FC Barcelona have lost none of their last 16 away matches.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't won any of their last 6 games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 28% of their matches, FC Barcelona in 36% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 28% of halftimes, FC Barcelona wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 0, FC Barcelona won 5, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.8 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and FC Barcelona is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and FC Barcelona is 1.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 0.93 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.75 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
4
Перемог
27
Ігор
18
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
21.04.2022 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.08.2021 - 21:00 Барселона 4 - 2 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Реал Сосьєдад 1 - 6 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2020/2021
13.01.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Кадіс 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 2 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Вільярреал 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.05.2022 - 20:00 Реал Сосьєдад 3 - 0 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.05.2022 - 22:00 Леванте 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Барселона 0 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
10.05.2022 - 22:30 Барселона 3 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
07.05.2022 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона В
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
30%
Нічия
33%
Барселона
36%
Склади команд
1
Remiro, Alex
12
Munoz, Aihen
24
Le Normand, Robin
5
Zubeldia, Igor
6
Арiц Елустондо
6
Zubimendi, Martin
8
Мікель Меріно
23
Mendez, Brais
19
Александер Ісак
14
Take
21
Silva, David
1
ter Stegen, Marc-Andre
19
Araujo, Ronald
15
Андреас Крістенсен
24
Garcia, Eric
28
Balde, Alejandro
16
Pedri
21
De Jong, Frenkie
30
Gavi
7
Усман Дембеле
9
Роберт Левандовскі
11
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 14
    Take
    Півзахисник
  • 21
    Silva, David
    Півзахисник
  • 19
    Александер Ісак
    Форвард
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 23
    Mendez, Brais
  • 6
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 12
    Munoz, Aihen
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 6
    Арiц Елустондо
    Захисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 7
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 16
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 19
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 24
    Garcia, Eric
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 1
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Xavi
Трансляція
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Тенас, Пенья, Торре, Альба, Депай, Кессьє, Обамеянг, Піке, П'янич, Рафінья, Роберто, Фаті.
Стартовий склад Барселони: тер Штеген - Араухо, Крістенсен, Гарсія, Бальде - Педрі, де Йонг, Гаві - Дембеле, Левандовський, Торрес.
Запасні господарів: Субіарре, Каррікабуру, Оласагасті, Турріентес, Урко, Барренечеа Мугурусу, Гевара, Горосабель, Ільяраменді, Наварро, Пачеко, Чо.
Стартовий склад Реала Сосьєдад: Реміро - Елустондо, Субельдія, Ле Норман, Муньйос - Мендес, Зубіменді, Меріно - Сільва - Ісак, Кубо.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу іспанської Ла Ліги між Реал Сосьєдадом та Барселоною.
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Барселона" 21.08.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 21.08.2022
Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 21.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Барселона" можна подивитися 21.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Кадіс - 14.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Райо Вальєкано - 13.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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