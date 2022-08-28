Барселона - Вальядолід онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - Вальядолід 28.08.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою Вальядолід (Вальядолид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 28.08.2022

Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою Вальядолід (Вальядолид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 05.04.2021 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Хосе Рохо Мартин розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 21.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Вальядолід (Вальядолид)

Рік заснування Вальядолид (Вальядолид): 1928

Країна: Испания

Тренер: Серхио



Прошедший матч команди Вальядолід був зіграний проти "Севілья" - 19.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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