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Барселона - Вальядолід онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 28 серпня 2022, 20:30 - Камп Ноу
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
24'
Вальядолід
Вальядолид
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
38%
Нічия
31%
Вальядолід
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Valladolid is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 15 times, there have been 3 draws while Real Valladolid have won 1 times. The goal difference is 55-11 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 38 meetings, FC Barcelona have won 29 times, there have been 5 draws while Real Valladolid have won 4 times. The goal difference is 90-26 in favour of FC Barcelona.
  • Real Valladolid's last away win against FC Barcelona was in 1997.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 10 games.
  • Real Valladolid have lost none of their last 11 away matches.
  • Real Valladolid haven't won any of their last 6 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Real Valladolid in their last 14 encounters.
  • FC Barcelona have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Barcelona wins 1st half in 35% of their matches, Real Valladolid in 39% of their matches.
  • FC Barcelona wins 35% of halftimes, Real Valladolid wins 39%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Real Valladolid leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Real Valladolid is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Valladolid's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Real Valladolid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 5, Real Valladolid won 0, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Valladolid.
  • Real Valladolid have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.2 goals in a match against Real Valladolid and Real Valladolid scores 0.2 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Valladolid is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Valladolid is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • FC Barcelona scores 1.7 goals when playing at home and Real Valladolid scores 1.41 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
9
Перемог
10
Ігор
1
Перемог
Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
05.04.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
22.12.2020 - 23:00 Вальядолід 0 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
11.07.2020 - 20:15 Вальядолід 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
29.10.2019 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Вальядолід
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.08.2022 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 23:00 Барселона 0 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
10.05.2022 - 22:30 Барселона 3 - 1 Завершено Сельта В
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Останні матчі - Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.08.2022 - 23:00 Севілья 1 - 1 Завершено Вальядолід Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 20:00 Вальядолід 0 - 3 Завершено Вільярреал П
Кубок Іспанії 2021/2022
05.01.2022 - 21:00 Вальядолід 0 - 3 Завершено Бетіс П
Кубок Іспанії 2021/2022
15.12.2021 - 21:00 Вальядолід 3 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2022
22.05.2021 - 19:00 Вальядолід 1 - 2 Завершено Атлетіко П
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Новини команд
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
38%
Нічия
31%
Вальядолід
31%
Склади команд
1
ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
24
Garcia, Eric
23
Kounde, Jules
19
Araujo, Ronald
16
Pedri
5
Серхiо Бускетс
30
Gavi
22
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
7
Усман Дембеле
1
Masip, Jordi
2
Perez, Luis
24
Fernandez, Joaquin
5
Sanchez, Javi
18
Серхiо Ескудеро
6
Aguado, Alvaro
8
Monchu
4
Кiке
21
Sanchez, Ivan
16
Guardiola, Sergi
23
Anuar
Стартовий склад
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 16
    Pedri
    Форвард
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 19
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 1
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 21
    Sanchez, Ivan
    Півзахисник
  • 16
    Guardiola, Sergi
    Форвард
  • 23
    Anuar
  • 6
    Aguado, Alvaro
  • 8
    Monchu
  • 4
    Кiке
    Форвард
  • 2
    Perez, Luis
  • 24
    Fernandez, Joaquin
    Захисник
  • 5
    Sanchez, Javi
    Захисник
  • 18
    Серхiо Ескудеро
    Захисник
  • 1
    Masip, Jordi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Хосе Рохо Мартин
Статистика матчу
2
Удари повз
6
Кутові
1
65%
Володіння м'ячем
35%
2
Блоковано ударів
2
Штрафні
2
2
Фоли
1
Офсайди
1
Трансляція
12'
Небезпечний момент
Левандовський! Як зараз не забив Роберт?? Поляк замикав подачу з правого флангу, але влучив у стійку. Від неї - рикошет в голкіпера, а вже від нього - далі в поле.
8'
Барселона класно подавала кутовий, але Рафінья трохи не дотягнувся до м'яча головою.
5'
Педрі намагався пробити в дотик після відскоку від захисника в центрі поля. М'яч іде значно вище воріт Вальядоліда.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався!
Вже відомі склади команд. Барселона: Тер Штеген, Бальде, Гарсія, Кунде, Араухо, Педрі, Бускетс, Гаві, Рафінья, Левандовський, Дембеле. Вальядолід: Мачін, Ескудеро, Санчес, Фернандес, Перес, Кіке, Мончу, Агуадо, Ануар, Гвардіола, Санчес.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Ла Ліги Барселона - Реал Вальядолід.
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Останні матчі
Завершено 18:30 - Сьогодні Хетафе Хетафе 0 Вільярреал Вільярреал 0 Завершено 18:30 - Сьогодні Вердер Вердер 2 Айнтрахт Айнтрахт 4 Завершено 18:30 - Сьогодні Nottingham Forest Nottingham Forest 0 Тоттенхем Тоттенхем 2 Завершено 18:30 - Сьогодні Лех Лех 1 Piast Gliwice Piast Gliwice 0 Завершено 18:30 - Сьогодні Ференцварош Ференцварош 3 Honved Honved 0

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Анонс матчу "Барселона" - Вальядолід 28.08.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою Вальядолід (Вальядолид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 28.08.2022
Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою Вальядолід (Вальядолид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 05.04.2021 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Хосе Рохо Мартин розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Вальядолід можна подивитися 28.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Вальядолід, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 21.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолид (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Серхио

Прошедший матч команди Вальядолід був зіграний проти "Севілья" - 19.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Вальядолід онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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