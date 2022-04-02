Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Досить рівна гра у володінні м'ячем та ініціативою, проте Манчестер попереду за кількістю створених моментів. Власне, через це гості і ведуть в рахунку. Манкуніанці більш дисципліновано грають біля свох воріт, в той час як лиси залишаєть зони для вбігань - цим на 23-й хвилині і скористався Санчо.