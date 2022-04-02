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Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 вересня 2022, 22:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Лестер Сіті
Лестер
0 - 1
Оновити
62'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
23' Sancho, Jadon 28' Dalot, Diogo 43' Malacia, Tyrell
49' Martinez, Lisandro
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
28%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leicester City and Manchester United when Leicester City is playing at home is 2-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Leicester City and Manchester United is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Leicester City playing at home, Leicester City have won 3 times, there have been 5 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 39-22 in favour of Manchester United.
  • During the last 35 meetings, Leicester City have won 5 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 21 times. The goal difference is 71-35 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 4-2 (Leicester City at home) and 1-1 (Manchester United at home).
  • When playing at home, Leicester City have not lost to Manchester United in their last 3 encounters.
  • A year ago, Leicester City were number 9 in the table with 6 points. Now they are number 20 with 1 points.
  • A year ago, Manchester United were number 1 in the table with 10 points. Now they are number 8 with 6 points.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Leicester City wins 1st half in 27% of their matches, Manchester United in 33% of their matches.
  • Leicester City wins 27% of halftimes, Manchester United wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Leicester City leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Leicester City is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Leicester City has better performance than Manchester United.
  • Leicester City's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Leicester City have lost just 0 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leicester City won 3, Manchester United won 0, 2 draws.
  • Leicester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City scores 2.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.4 goals against Leicester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leicester City and Manchester United is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leicester City and Manchester United is 1.6.
  • Leicester City scores 1.84 goals when playing at home and Manchester United scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Leicester City.
  • Leicester City have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
Особисті зустрічі
Лестер Сіті
4
Перемог
17
Ігор
8
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Лестер Сіті 4 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Лестер Сіті
Кубок Англії 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Лестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Стокпорт Каунти 0 - 0 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 16:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Бредфорд Сіті Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Брентфорд 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Новини команд
Головні події
49'
Martinez, Lisandro
43'
Malacia, Tyrell
28'
Dalot, Diogo
23'
Sancho, Jadon ГООЛ!
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
28%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
41%
Склади команд
1
Ward, Danny
33
Thomas, Luke
6
Джонні Еванс
42
Бубакарі Сумаре
3
Justin, James Michael
25
Ndidi, Wilfred
7
Barnes, Harvey
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
8
Юрі Тілеманс
10
Maddison, James
9
Джеймі Варді
1
De Gea, David
20
Dalot, Diogo
19
Рафаель Варан
16
Martinez, Lisandro
12
Malacia, Tyrell
39
Mctominay, Scott
14
Крістіан Еріксен
36
Elanga, Anthony
8
Fernandes, Bruno
25
Sancho, Jadon
10
Rashford, Marcus
Стартовий склад
  • 9
    Джеймі Варді
    Форвард
  • 7
    Barnes, Harvey
    Півзахисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 25
    Ndidi, Wilfred
    Півзахисник
  • 33
    Thomas, Luke
    Захисник
  • 6
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 42
    Бубакарі Сумаре
    Півзахисник
  • 3
    Justin, James Michael
    Захисник
  • 1
    Ward, Danny
    Воротар
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 36
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
    23
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
    28
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 16
    Martinez, Lisandro
    Захисник
    49
  • 12
    Malacia, Tyrell
    Захисник
    43
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Брендан Роджерс
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
9
Штрафні
5
Офсайди
2
47%
Володіння м'ячем
53%
1
Удари повз
1
Кутові
2
5
Фоли
7
1
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
ЖК
3
Блоковано ударів
3
Трансляція
58'
В першу атаку після перерви вибігли гості. Фернандеш віддав на Рафшорда, але він не зміг обробити м'яч поблизу штрафного майданчика.
55'
Невдало лиси подали стандарт. Навіс Дьюсбері-Холла на кутовий вибив Фернандеш.
54'
Лестер все тисне і тисне. Поки гості в другому таймі в атаки не вибігали.
52'
Дюсбері-Холл буквально влучив в голову Барнсу, котрий пробив вище воріт.
51'
Небезпечний момент
Де Хеа врятував манкуніанців. Меддісон вирішив пробити зі стардарту з 27-ми метрів, але іспанський голкіпер потягнув м'яч із лівої від себе дев'ятки.
49'
Жовта картка
Дьюсбері-Холл біг в контрнаступ один проти п'яти суперників, але Мартінес все одно сфолив. За зрив атаки аргентинець отримав жовту карточку. Тепер вже троє з чотирьох захисників МЮ з попередженням.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Досить рівна гра у володінні м'ячем та ініціативою, проте Манчестер попереду за кількістю створених моментів. Власне, через це гості і ведуть в рахунку. Манкуніанці більш дисципліновано грають біля свох воріт, в той час як лиси залишаєть зони для вбігань - цим на 23-й хвилині і скористався Санчо.
Свисток
Перший тайм завершено!
45'
Інфо
Хвилину додав арбітр.
45'
Барнс пролетів лівим флангом повз кількох суперників, але лівою подав за ворота.
43'
Жовта картка
Жовта для Маласії за зрив атаки на своєму фланзі. Обоє крайніх захисників МЮ вже на попередженні.
42'
В останні хвилини був тиск саме від Лестера. Але поки це все без небезпеки.
37'
Небезпечний момент
Ох і красиво міг влучити Барнс. Півзахисник Лестера з-за меж штрафного намагався закрутити у дальній правий верхній кут, але м'яч пролетів трохи вбік від дев'ятки.
37'
Рашфорд прострілив з правої частини майданчника у центр прямо на Санчо, але Джейдон трохи затягнув з ударом: м'яч після рикошету від захисника полетів у руки Ворду.
34'
Мартінес взяв на себе гру і пішов в наступ зі своєї половини поля. Центрбек обійшов двох опонентів, після чого втратив м'яч, що призвело до контратаки лисів. Все заверщилося добре для манкуніанців: Варан перехопив круглого.
29'
Ворд вчасно вийшов з воріт і виніс хорошу розрізну вертикальну передачу Фернандеша на Рашфорда. Трохи занадто сильно віддав португалець.
28'
Жовта картка
Далот відверто затримав Барнса на фланзі, за що отримав заслужену жовту. Ще й сперечається...
27'
Еріксен з метрів 20-ти приклався до м'яча: удар низом у лівий від себе кут забрав до рук голкіпер господарів.
Інфо
Другий гол Санчо у цьому сезоні.
23'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Манчестер відкриває рахунок! Швидку контратаку провели манкуніанці, в кінці якої Решфорд покотив розрізну передачу на Санчо, той обіграв голкіпера і вразив порожні ворота.
21'
Лиси заробили стандарт в метрах 25-ти від воріт: Меддісон скотив під удар Дьюсбері-Холлу, той відразу пробив. Де Хеа намертво зловив м'яч до рук.
18'
Багато боротьбі на полі. Поки без просувань вперед від якоїсь з команд.
13'
Меддісон намагався запустити Барнса лівим флангом, але Далот в останню мить виставив ногу і перехопив цю передачу.
11'
Небезпечний момент
Еріксен намагався зловити на протиході голкіпера і пробив з метрів 12-ти у лівий кут - м'яч пролетів в сантиметрах від лівої стійки. Ворд був уже не при справах.
9'
Кутовий
Двічі поспіль Ндіді виніс подачу Еріксена від кутового.
4'
Фернандеш пішки намагався пройти Сумаре на лівому фланзі, але втратив м'яч. Занадто сильно повірив у себе.
2'
Офсайд
Еланга на лівому фланзі заліз в офсайд. Ман Юнайтед на старті матчу намагається вибігти в атаку через довгий пас.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Хітон, Коварж, Гарначо, ван де Бек, Каземіро, Лінделеф, Магвайр, Роналду, Фред.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Варан, Мартінес, Маласія - Мактоміней, Еріксен - Еланга, Фернандеш, Санчо - Рашфорд.
Запасні господарів: Іверсен, Брант, Дака, Іхеаначо, Кастань, Олбрайтон, Перес, Прат, Союнчу.
Лестер: Ворд - Джастін, Сумаре, Еванс, Томас - Ндіді - Меддісон, Тілеманс, Дьюсбері-Холл, Барнс - Варді.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу п'ятого туру АПЛ, в якому Лестер зіграє з Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Лестер Сіті - "Манчестер Юнайтед" 01.09.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Лестер Сіті (Лестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 01.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Лестер Сіті (Лестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Лестер Сіті у попередньому футбольному матчі 02.04.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Брендан Роджерс и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лестер Сіті - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 01.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Лестер Сіті - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лестер Сіті (Лестер)
Рік заснування Лестер Сіті (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команди Лестер Сіті був зіграний проти Челсі - 27.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Саутгемптон" - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Лестер Сіті - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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