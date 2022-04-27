Аталанта - Торіно онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Аталанта" - Торіно 01.09.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Торіно (Турин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 01.09.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Аталанта" (Бергамо) та командою Торіно (Турин):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Аталанта" та Торіно у попередньому футбольному матчі 27.04.2022 закінчилось со счетом: 4:4 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший матч команди "Аталанта" був зіграний проти Еллас Верона - 28.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Торіно (Турин)

Рік заснування Торино (Турин): 1906

Країна: Италия

Тренер: Иван Юрич



Прошедший матч команди Торіно був зіграний проти Кремонезе - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Торіно.

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