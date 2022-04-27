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Аталанта - Торіно онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 01 вересня 2022, 21:45 - Gewiss Stadium
Головний суддя: Марко Ди Белло
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
До початку
00 : 00 : 00
Торіно
Турин
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
38%
Нічия
34%
Торіно
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atalanta BC and Torino FC when Atalanta BC is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Atalanta BC and Torino FC is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Atalanta BC playing at home, Atalanta BC have won 8 times, there have been 8 draws while Torino FC have won 4 times. The goal difference is 32-29 in favour of Atalanta BC.
  • During the last 42 meetings, Atalanta BC have won 16 times, there have been 13 draws while Torino FC have won 13 times. The goal difference is 65-57 in favour of Atalanta BC.
  • Torino FC's last away win against Atalanta BC was in 2015.
  • Last season's matches: 4-4 (Atalanta BC at home) and 1-2 (Torino FC at home).
  • Atalanta BC have played 8 home matches in a row without winning.
  • When playing at home, Atalanta BC have not lost to Torino FC in their last 5 encounters.
  • Atalanta BC wins 1st half in 32% of their matches, Torino FC in 39% of their matches.
  • Atalanta BC wins 32% of halftimes, Torino FC wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (4-4)
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 55% of their matches.
  • When Torino FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Torino FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Torino FC's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 games against Torino FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atalanta BC won 3, Torino FC won 0, 2 draws.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Torino FC.
  • Torino FC have won just 0 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • Atalanta BC scores 4 goals in a match against Torino FC and Torino FC scores 2 goals against Atalanta BC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atalanta BC and Torino FC is 6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atalanta BC and Torino FC is 3.6.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Atalanta BC scores 1.7 goals when playing at home and Torino FC scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Torino FC haven't lost in their last 4 games.
  • In Serie A, Torino FC has better performance than Atalanta BC.
  • A year ago, Torino FC were number 11 in the table with 3 points. Now they are number 5 with 7 points.
  • A year ago, Atalanta BC were number 10 in the table with 4 points. Now they are number 4 with 7 points.
Особисті зустрічі
Аталанта
6
Перемог
21
Ігор
8
Перемог
Торіно
Чемпіонат Італії 2021/2022
27.04.2022 - 21:15 Аталанта 4 - 4 Завершено Торіно
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.08.2021 - 21:45 Торіно 1 - 2 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2020/2021
06.02.2021 - 16:00 Аталанта 3 - 3 Завершено Торіно
Чемпіонат Італії 2019/2020
26.09.2020 - 17:15 Торіно 2 - 4 Завершено Аталанта
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.08.2022 - 19:30 Еллас Верона 0 - 1 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.08.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Сампдорія 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.05.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 1 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Аталанта П
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Останні матчі - Торіно
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Кремонезе 1 - 2 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Торіно 0 - 0 Завершено Лаціо Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.08.2022 - 21:45 Монца 1 - 2 Завершено Торіно В
Кубок Італії 2022/2023
06.08.2022 - 22:15 Торіно 3 - 0 Завершено Палермо В
Чемпіонат Італії 2021/2022
20.05.2022 - 21:45 Торіно 0 - 3 Завершено Рома П
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
38%
Нічия
34%
Торіно
28%
Трансляція
Запасні: Фіоренца, Гемелло, Баеє, Схюрс, Зіма, Адопо, Вайвода, Ілкхан, Гарбетт, Пеллегрі, Сек, Радонич.
Торіно: Мілінкович-Савич — Джиджи, Бонджорно, Родрігес — Лазаро, Лукич, Річчі, Айна — Влашич, Лінетті — Санабрія.
Запасні: Спорт'єлло, Россі, Мехле, Муріель, Лукман, Маліновський, Гейлунн, Дзортеа, Руджері, Гатебур, Скальвіні.
Аталанта: Муссо — Толой, Демірал, Околі — Дзаппакоста, де Роон, Копмейнерс, Соппі — Едерсон, Пашалич — Сапата.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Марко Ді Белло (Бріндізі, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Атлеті Адзуррі д'Італія (Бергамо, Італія) зіграють бергамаська Аталанта та туринський Торіно.
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Анонс матчу "Аталанта" - Торіно 01.09.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Торіно (Турин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 01.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Аталанта" (Бергамо) та командою Торіно (Турин):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Аталанта" та Торіно у попередньому футбольному матчі 27.04.2022 закінчилось со счетом: 4:4 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - Торіно можна подивитися 01.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - Торіно, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команди "Аталанта" був зіграний проти Еллас Верона - 28.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Торіно (Турин)
Рік заснування Торино (Турин): 1906
Країна: Италия
Тренер: Иван Юрич

Прошедший матч команди Торіно був зіграний проти Кремонезе - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Торіно.

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - Торіно онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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