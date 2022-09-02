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Евертон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 вересня 2022, 14:30 - Гудисон Парк
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
53'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
38' Onana, Amadou Mvom
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Liverpool FC when Everton FC is playing at home is 0-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Liverpool FC is 0-0. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 6 times, there have been 13 draws while Liverpool FC have won 11 times. The goal difference is 37-29 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 63 meetings, Everton FC have won 9 times, there have been 26 draws while Liverpool FC have won 28 times. The goal difference is 89-54 in favour of Liverpool FC.
  • Everton FC's last home win against Liverpool FC was in 2010.
  • Last season Liverpool FC won both games against Everton FC (2-0 at home and 4-1 away).
  • A year ago, Everton FC were number 6 in the table with 10 points. Now they are number 17 with 3 points.
  • A year ago, Liverpool FC were number 1 in the table with 13 points. Now they are number 6 with 8 points.
  • Everton FC wins 1st half in 26% of their matches, Liverpool FC in 43% of their matches.
  • Everton FC wins 26% of halftimes, Liverpool FC wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Everton FC.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Liverpool FC won 2, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Everton FC scores 1 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.6 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Liverpool FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Liverpool FC is 1.2.
  • Everton FC scores 1.48 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.19 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Liverpool FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't lost in their last 4 games.
  • Anthony Gordon is Everton FC's top scorer with 2 goals. Luis Diaz has scored 3 times for Liverpool FC.
  • Everton FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
1
Перемог
22
Ігор
10
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Евертон 1 - 4 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 Ліверпуль 0 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2019/2020
17.10.2020 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Евертон Н
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Флитвуд Таун 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Евертон П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 14:30 Фулгем 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
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Головні події
Onana, Amadou Mvom
38'
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
35%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
2
Tarkowski, James
30
Coady, Conor
3
Patterson, Nathan
17
Iwobi, Alex
8
Onana, Amadou Mvom
26
Davies, Tom
10
Gordon, Anthony
11
Gray, Demarai
20
Maupay, Neal
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
2
Gomez, Joe
4
Вірджил ван Дейк
21
Tsimikas, Kostas
19
Elliott, Harvey
3
Фабiньо
28
Carvalho, Fabio
11
Мохамед Салах
27
Nunez, Darwin
23
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 20
    Maupay, Neal
  • 17
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 8
    Onana, Amadou Mvom
    Півзахисник
    38
  • 26
    Davies, Tom
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 3
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 23
    Diaz, Luis
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 28
    Carvalho, Fabio
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
Блоковано ударів
3
1
Кутові
2
29%
Володіння м'ячем
71%
2
Удари повз
3
9
Штрафні
6
6
Фоли
7
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
1
ЖК
Офсайди
2
Трансляція
49'
Небезпечний момент
Цимікас не зміг із гострого кута завершити влучним ударом під поперечину добивання відскоку на лівому фланзі штрафного!
48'
Блокована спроба удару від Нуньєса з лівого флангу штрафного.
47'
Офсайд
Не було офсайд у Діаса під час передачі на лівий фланг, але арбітри його побачили.
46'
Заміна
Травмованого Карвалью замінив Фірміно.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Дербі видалось дуже якісним у першій половині гри. Команди зіграли у відкритий футбол, і обидві вже обстукали каркас чужих воріт своїми пострілами. Залишається лише влучити в площину, із чим є певні проблеми. Миколенко, пока що, тримається схвально.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Коуді перевів на кутовий простріл із лівого флангу штрафного від Діаса.
42'
Небезпечний момент
Поперечина! Стійка! Нуньєс отримав закидання на правий фланг штрафногоЮ після чого змусив Пікфорда переводити м'яч у верхній каркас воріт пострілом у дальню дев'ятку з гострого кута, а на завершення атаки Діас вистрілив із лівого флангу штрафного в протилежну стійку!
40'
Нуньєс завершив подачу зі штрафного на лівому фланзі ударом головою над воротами.
39'
Ледь підняли на ноги Карвалью після того зіткнення.
37'
Жовта картка
Онана на повному ходу на правому фланзі збив Карвалью.
35'
Ліверпуль наразі не може просунутись далі центральної лінії.
33'
Паттерсон виштовхнув за межі поля Нуньєса, але арбітри фолу не побачили.
31'
Небезпечний момент
Штанга! Передачу Паттерсона з правого флангу в центрі штрафного зупинив Девіс, після чого в падінні з-під Ван Дейка пробив у дальній каркас воріт!
29'
Засильне переведення від Гордона на лівий фланг атаки для Мопе.
27'
Діас завершував подачу зі стандарту на лівому фланзі ударом у падінні, проте поцілив до рук Пікфорду.
26'
І знову Цимікас, і знову Гордон, і знову фол від гравця Евертона.
25'
Гордон збив Цимікаса на правому фланзі захисту.
24'
Небезпечний момент
Дальній постріл від Гордона з правого флангу запустив м'яч до рук Аліссона.
22'
Фол біля центральної лінії від Цимікаса проти Грея під час невдалої спроби перехоплення.
20'
Падіння на правому фланзі штрафного від Грея арбітрів не дуже цікавило.
18'
Небезпечний момент
Трент із правого флангу виконав навіс на дальню, де Нуньєс головою пробив повз ворота.
16'
Евертон знову стає на ті самі граблі, і не може побудувати атаки.
14'
Діас прокинув м'яч на хід правим флангом, але в межах поля його не втримав.
12'
Паттерсон та Діас почали штовхатись після фолу захисника.
10'
Евертон короткостроково намагався пресингувати, проте з того нічого не вийшло.
8'
Небезпечний момент
Мопе отримав передачу до правого кута воротарського, проте потім віддав невдалий сліпий пас на дальню.
6'
Мопе зіграв на лівий фланг штрафного для Онана, а той із-під себе прострілив до рук Аліссона.
4'
Переведення на Мопе на лівий фланг було засильним.
2'
Кутовий на правому фланзі приніс Трент блокованим прострілом.
1'
Евертон одразу закрився в захисті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Евертон за п'ять попередніх матчів тричі зіграв унічию, тому з трьома очками розташовується на 17 місці. Ліверпуль виграв дві гри, дві зіграв унічию та ще одну програв — 8 очок та шоста сходинка.
Запасні: Адріан, Робертсон, Матіп, Байцетич, Філліпс, Мілнер, Артур, Фірміно, Жота.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Цимікас — Карвалью, Фабіньо, Елліотт — Салах, Нуньєс, Діас.
Запасні: Бегович, Кін, Коулмен, Вінагре, Міллс, Аллан, Макніл, Гуйє, Рондон.
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Коуді, Тарковські, Миколенко — Девіс, Онана, Івобі — Мопе, Грей, Гордон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Ліверпуль.
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Останні матчі
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Анонс матчу Евертон - "Ліверпуль" 03.09.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 03.09.2022
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Евертон у попередньому футбольному матчі 24.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Ліверпуль" можна подивитися 03.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 30.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ньюкасл - 31.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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