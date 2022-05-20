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Реал - Бетіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 вересня 2022, 17:15 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
11'
Бетіс
Севилья
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
34%
Нічия
31%
Бетіс
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Real Betis Seville when Real Madrid is playing at home is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Real Betis Seville is 0-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 14 times, there have been 8 draws while Real Betis Seville have won 5 times. The goal difference is 45-22 in favour of Real Madrid.
  • During the last 53 meetings, Real Madrid have won 26 times, there have been 16 draws while Real Betis Seville have won 11 times. The goal difference is 90-51 in favour of Real Madrid.
  • Real Madrid's last home win against Real Betis Seville was in 2017.
  • Last season's matches: 0-0 (Real Madrid at home) and 0-1 (Real Betis Seville at home).
  • Real Betis Seville have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 6 games.
  • Real Betis Seville have a winning streak of 4 matches.
  • Real Betis Seville haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Real Betis Seville in their last 3 encounters.
  • A year ago, Real Betis Seville were number 14 in the table with 2 points. Now they are number 2 with 9 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Real Betis Seville have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Real Betis Seville in 38% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Real Betis Seville wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Real Betis Seville leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In LaLiga, Real Betis Seville has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid wins 75% of OT, Real Betis Seville wins 33%.
  • Real Madrid scores 1.25 goals in overtime and Real Betis Seville scores 0.67 goals (on average).
  • In OT Real Madrid scores 1.25 goals and Real Betis Seville scores 0.67 goals (on average).
  • Real Madrid has better goal statistics for OT. They score 1.25 goals on average.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Real Betis Seville won 1, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1 goals in a match against Real Betis Seville and Real Betis Seville scores 0.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Real Betis Seville is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Real Betis Seville is 1.
  • Real Madrid scores 2.17 goals when playing at home and Real Betis Seville scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Karim Benzema is Real Madrid's top scorer with 3 goals. Borja Iglesias has scored 4 times for Real Betis Seville.
Особисті зустрічі
Реал
11
Перемог
20
Ігор
4
Перемог
Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.05.2022 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
28.08.2021 - 23:00 Бетіс 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
24.04.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
26.09.2020 - 22:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 23:00 Еспаньол 1 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 23:00 Сельта 1 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 23:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Реал В
Суперкубок УЕФА 2022/2023
10.08.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Айнтрахт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Реал В
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Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.08.2022 - 23:00 Бетіс 1 - 0 Завершено Osasuna В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 20:30 Мальорка 1 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.08.2022 - 22:30 Бетіс 3 - 0 Завершено Elche В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.05.2022 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Бетіс 2 - 0 Завершено Гранада В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
34%
Нічия
31%
Бетіс
34%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
8
Давід Алаба
3
Militao, Eder
20
Данiель Карвахаль
10
Лука Модрiч
18
Tchouameni, Aurelien
17
Camavinga, Eduardo
20
Junior, Vinicius
19
Карім Бензема
23
Rodrygo
13
Руї Сілва
23
Юссуф Сабалі
19
Felipe, Luiz
3
Gonzalez, Edgar
15
Moreno, Alex
18
Rodriguez, Guido
18
Андрес Гуардадо
10
Серхiо Каналес
8
Набіль Фекір
7
Хуанмi
9
Борха Iглесiас
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 19
    Карім Бензема
    Форвард
  • 23
    Rodrygo
    Форвард
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 17
    Camavinga, Eduardo
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 9
    Борха Iглесiас
    Форвард
  • 10
    Серхiо Каналес
    Півзахисник
  • 8
    Набіль Фекір
    Півзахисник
  • 7
    Хуанмi
    Форвард
  • 18
    Rodriguez, Guido
    Півзахисник
  • 18
    Андрес Гуардадо
    Півзахисник
  • 23
    Юссуф Сабалі
    Захисник
  • 19
    Felipe, Luiz
    Воротар
  • 3
    Gonzalez, Edgar
    Захисник
  • 15
    Moreno, Alex
  • 13
    Руї Сілва
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Мануэль Пеллегрини
Статистика матчу
52%
Володіння м'ячем
48%
Штрафні
1
1
Фоли
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа – Менді, Алаба, Мілітан, Карвахаль – Камавінга, Чуамені, Модрич – Вінісіус, Бензема (к), Родріго.
Інфо
Стартовий склад Бетіса: Сілва – Морено, Гонсалес, Луїс Феліпе, Сабалі – Гвардадо (к), Родрігес, Фекір – Хуанмі, Іглесіас, Каналес.
Зустріч лідерів турнірної таблиці. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 4-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Бетіс.
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Анонс матчу Реал - Бетіс 03.09.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 03.09.2022
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Бетіс у попередньому футбольному матчі 20.05.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Бетіс можна подивитися 03.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Бетіс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Еспаньол - 28.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший матч команди Бетіс був зіграний проти - 26.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Бетіс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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