Реал - Бетіс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Бетіс 03.09.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 03.09.2022

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Бетіс у попередньому футбольному матчі 20.05.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Мануэль Пеллегрини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Еспаньол - 28.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)

Рік заснування Бетис (Севилья): 1907

Країна: Испания

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Прошедший матч команди Бетіс був зіграний проти - 26.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.

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