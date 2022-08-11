Університатя Крайова - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Університатя Крайова - Зоря 11.08.2022, Ліга конференцій

Противостояние між командою Університатя Крайова (Крайова) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 11.08.2022

Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Університатя Крайова (Крайова) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Університатя Крайова залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Університатя Крайова у попередньому футбольному матчі 04.08.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Університатя Крайова (Крайова)

Рік заснування Університатя Крайова (Крайова): 2013

Країна: Румыния



Предыдущий матч команди Університатя Крайова був зіграний проти Зоря - 04.08.2022, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Університатя Крайова - 04.08.2022, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

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