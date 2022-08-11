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Університатя Крайова - Зоря онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 11 серпня 2022, 20:30 . Трансляція: MEGOGO
Рейтинг матчу:
Університатя Крайова
Крайова
1 - 0
Оновити
38'
Зоря
Луганск
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Хід матчу
Хто переможе?
75 Користувачів зробило свій вибір
Університатя Крайова
25%
Нічия
29%
Зоря
45%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Університатя Крайова
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Зоря
Ліга конференцій 2022/2023
04.08.2022 - 20:30 Зоря 1 - 0 Завершено Університатя Крайова
Останні матчі - Університатя Крайова
Ліга конференцій 2022/2023
04.08.2022 - 20:30 Зоря 1 - 0 Завершено Університатя Крайова П
Ліга конференцій 2022/2023
28.07.2022 - 20:30 Університатя Крайова 3 - 0 Завершено Влазнія В
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 22:00 Влазнія 1 - 1 Завершено Університатя Крайова Н
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Останні матчі - Зоря
Ліга конференцій 2022/2023
04.08.2022 - 20:30 Зоря 1 - 0 Завершено Університатя Крайова В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
17.07.2022 - 13:00 Зоря 4 - 1 Завершено Корона В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.07.2022 - 18:00 Зоря 4 - 1 Завершено Легионовия В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
08.07.2022 - 19:00 Зоря 1 - 2 Завершено Легія П
Показати більше
Хто переможе?
75 Користувачів зробило свій вибір
Університатя Крайова
25%
Нічия
29%
Зоря
45%
LIVE
Трансляція матчу Університатя Крайова - Зоря
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
37'
33'
Вдалі дії Арсенія Батагова дозволили Зорі нівелювати загрозу своїм воротам.
30'
Жовта картка
29'
Заміна
20'
Роман Вантух отримав серйозне пошкодження під час верхового єдиноборства.
16'
Олег Данченко виконав невдалу спробу вразити ворота суперника ударом з дальної дистанції.
16'
Удар В‘ячеслава Чурка з лінії карного майданчика був заблокований захисником.
13'
Простріл Андрея Івана не знаходить адресата у штрафному майданчику.
5'
Гоооол!!!
Університатя виходить уперед! Рауль Сілва головою вколочує м'яч у сітку воріт. Румуни просто зім‘яли наших хлопців на старті поєдинку!
3'
В‘ячеслав Чурко у ризикованому підкаті зупинив прохід Нікушора Банку.
1'
Небезпечний момент
Господарі ледь не відкрили рахунок на першій же хвилині матчу! Андрей Іван не влучив у ворота з кількох метрів.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Університаті: Лазар – Банку (к), Сілва, Папа, Скречу – Матею, Крету, Байарам – Іван, Кольїч, Ханка.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Мацапура – Вантух, Батагов, Імереков, Данченко – Чурко, Назарина (к), Булеца – Кабаєв, Нагнойний, Крістіан.
Вітаємо шанувальників українського футболу! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій Університатя – Зоря.
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Анонс матчу Університатя Крайова - Зоря 11.08.2022, Ліга конференцій

Противостояние між командою Університатя Крайова (Крайова) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 11.08.2022
Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Університатя Крайова (Крайова) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Університатя Крайова залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Університатя Крайова у попередньому футбольному матчі 04.08.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Університатя Крайова - Зоря можна подивитися 11.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Університатя Крайова - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Університатя Крайова (Крайова)
Рік заснування Університатя Крайова (Крайова): 2013
Країна: Румыния

Предыдущий матч команди Університатя Крайова був зіграний проти Зоря - 04.08.2022, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Університатя Крайова - 04.08.2022, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Університатя Крайова - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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