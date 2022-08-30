Монца - Аталанта онлайн трансляція матчу

Монца на початку тайму добряче показала зуби суперникам, проте свого голу так і не забила, після чого кудись поділась уся активність від футболістів господарів поля. Аталанта завершувала тайм за повної переваги на м'ячі, але також недостатньо створювала біля чужих воріт. Маліновський намагається вигадати передачі на партнерів, але ті тим неохоче користуються.