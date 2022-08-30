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Монца - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 05 вересня 2022, 19:30 - Бриантео
Головний суддя: Юан Лука Сакки
Рейтинг матчу:
Монца
Монца
0 - 0
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перерыв
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Монца
35%
Нічия
29%
Аталанта
35%
Цікаві факти
  • AC Monza have a losing streak of 4 matches in Serie A.
  • AC Monza have lost 4 matches in a row.
  • When playing away, Atalanta BC have not conceded a goal so far this season.
  • A year ago, Atalanta BC were number 7 in the table with 7 points. Now they are number 1 with 10 points.
  • AC Monza have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • AC Monza wins 1st half in 40% of their matches, Atalanta BC in 33% of their matches.
  • AC Monza wins 40% of halftimes, Atalanta BC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 2 goals.
  • When AC Monza leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When AC Monza is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Serie A, Atalanta BC has better performance than AC Monza.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than AC Monza's.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 4 games against AC Monza (in all competitions).
  • In the last 4 meetings AC Monza won 1, Atalanta BC won 3, 0 draws.
  • AC Monza scores 0.75 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 1.75 goals against AC Monza (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Monza and Atalanta BC is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Monza and Atalanta BC is 2.
  • AC Monza scores 2.26 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Atalanta BC haven't lost in their last 4 games.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Останні матчі - Монца
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Рома 3 - 0 Завершено Монца П
Чемпіонат Італії 2022/2023
26.08.2022 - 19:30 Монца 1 - 2 Завершено Удінезе П
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.08.2022 - 19:30 Наполі 4 - 0 Завершено Монца П
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.08.2022 - 21:45 Монца 1 - 2 Завершено Торіно П
Кубок Італії 2022/2023
07.08.2022 - 22:15 Монца 3 - 2 Завершено Фрозіноне В
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.09.2022 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.08.2022 - 19:30 Еллас Верона 0 - 1 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.08.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Сампдорія 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.05.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 1 Завершено Емполі П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Монца
35%
Нічия
29%
Аталанта
35%
Склади команд
16
Di Gregorio, Michele
3
Пабло Марi
5
Caldirola, Luca
4
Marlon
30
Augusto, Carlos
10
Rovella, Nicolo
12
Sensi, Stefano
32
Pessina, Matteo
19
Birindelli, Samuele
47
Mota, Dany
17
Джанлука Капрарі
23
Musso, Juan
33
Ханс Хатебур
2
Toloi, Rafael
28
Demiral, Merih
77
Zappacosta, Davide
15
De Roon, Marten
20
Koopmeiners, Teun
18
Руслан Малиновський
13
Ederson
11
Адемола Лукман
17
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 47
    Mota, Dany
    Форвард
  • 17
    Джанлука Капрарі
    Форвард
  • 30
    Augusto, Carlos
    Півзахисник
  • 10
    Rovella, Nicolo
  • 12
    Sensi, Stefano
    Півзахисник
  • 32
    Pessina, Matteo
    Півзахисник
  • 19
    Birindelli, Samuele
    Захисник
  • 3
    Пабло Марi
    Півзахисник
  • 5
    Caldirola, Luca
    Захисник
  • 4
    Marlon
    Захисник
  • 16
    Di Gregorio, Michele
  • 17
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 15
    De Roon, Marten
  • 20
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 2
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 28
    Demiral, Merih
    Захисник
  • 77
    Zappacosta, Davide
    Захисник
  • 23
    Musso, Juan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джованни Строппа
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
1
1
Сейви
2
2
Кутові
4
60%
Володіння м'ячем
40%
3
Удари повз
1
5
Штрафні
1
Офсайди
1
1
Фоли
4
Трансляція
Монца на початку тайму добряче показала зуби суперникам, проте свого голу так і не забила, після чого кудись поділась уся активність від футболістів господарів поля. Аталанта завершувала тайм за повної переваги на м'ячі, але також недостатньо створювала біля чужих воріт. Маліновський намагається вигадати передачі на партнерів, але ті тим неохоче користуються.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
45'
Небезпечний момент
На подачу Маліновського з кутового на правому фланзі вискакувала пара партнерів, але в підсумку Кальдірола підрізав повз дальню стійку.
45'
Кальдірола не встиг вибити м'яч із лицьової лінії, привізши кутовий на правому фланзі.
44'
Навіс від Дзаппакости з лівого флангу не пустили на дальню стійку до Лукмана.
42'
Рукою підіграв собі Лукман на правому фланзі атаки, отримавши передачу другим поверхом від де Роона.
40'
Маліновський у підсумку невдало подав на дальню стійку.
39'
Штрафний у глибині лівого флангу атаки для Маліновського заробив Дзаппакоста.
37'
Небезпечний момент
Удар із центральної зони перед штрафним у виконанні Едерсона забрав до рук Ді Грегоріо з другої спроби.
35'
Маліновський опинився на газоні перед чужим штрафним за підсумком зіткнення з суперником. Також улучили в кадик йому.
33'
Невдала подача з правого флангу на Капрарі від Бірінделлі.
31'
Повільний розвиток атак від Монци. А де ті швидкості зразка початку тайму?
29'
Фол від Демірала на лівому фланзі захисту в боротьбі проти Аугусто.
27'
Подача з правого флангу від Лукмана для Копмейнерса в центрі штрафного була занадто швидкою.
25'
Офсайд
До Гейлунна з власної половини закинув до офсайду м'яч Толой довжелезною передачею.
23'
Багато м'ячів другим поверхом у центрі поля цими хвилинами.
21'
Кутовий
Кальдірола замикав подачу з кутового на правому фланзі в центрі штрафного, але головою пробив повз дальню стійку.
19'
Маліновський у центрі штрафного отримав відскок від блокованого прострілу Лукмана з лівого флангу, проте бити було жахливо незручно, тож Руслан і промахнувся.
17'
Подачу з лівого флангу від Маліновського зняли з голови Лукмана в центрі штрафного.
15'
Вантажив м'яч на Капрарі в зону перед чужим штрафним партнер, а той вирішив одразу ж неточно пробити здалеку.
13'
Аталанта поступово перехопили ініціативу і намагається зараз війти до гри.
12'
Подача від Маліновського з розіграшу кутового на лівому фланзі пішла в захисника.
11'
Простріл із лівого флангу від Гейлунна пішов на ногу супернику.
9'
Монца закрила суперників на чужій половині поля.
7'
Капрарі вирішив закинути м'яч на правий фланг чужого штрафного, проте Пессіна до цього не був готовим.
5'
Нікому було замикати подачу від Капрарі з лівого флангу на дальню стійку.
4'
Небезпечний момент
Потужний постріл від Сенсі зі входу до лівого флангу штрафного на завершення передачі партнера Муссо перевів на кутовий із-під поперечини.
2'
Копмейнерсу влучив Аугусто в кадик пострілом із відскоку до центру штрафного.
1'
Небезпечний момент
Муссо вже вимушений рятувати команду від пострілу Моти від лівого кута воротарського, куди затягнув м'яч із флангу Аугусто.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Аталанта тричі перемогла та один раз зіграла внічию в цьому сезоні, тому йде третьою, а Монца програла всі чотири зустрічі, тому — остання.
Запасні: Россі, Спорт'єлло, Мехле, Околі, Бога, Дзортеа, Руджері, Скальвіні, Пашалич, Соппі.
Аталанта: Муссо — Гатебур, Толой, Демірал, Дзаппакоста — де Роон, Копмейнерс — Маліновський, Едерсон, Лукман — Гейлунн.
Запасні: Краньо, Мачін, Барберіс, Гітк'єр, Валоті, Ранокк'я, Антов, Колпані, Марроне, Петанья, Бондо, Іццо, Моліна, Віньято, Чіур'я.
Монца: Ді Грегоріо — Марлон, Марі, Кальдірола — Бірінделлі, Пессіна, Ровелла, Сенсі, Карлос Аугусто — Капрарі, Дані Мота.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хуан Лука Саккі (Трея, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Бріантео (Монца, Італія) зіграють Монца та бергамаська Аталанта.
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Анонс матчу "Монца" - "Аталанта" 05.09.2022, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Монца" (Монца) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Бриантео.

Дата проведення матчу: 05.09.2022
Час початку матчу: 19:30

Для здобуття перемоги тренери команд Джованни Строппа и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Монца" - "Аталанта" можна подивитися 05.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Монца" - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Монца" (Монца)
Рік заснування "Монца" (Монца): 1912
Країна: Италия

Предыдущий матч команди "Монца" був зіграний проти Рома - 30.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команди "Аталанта" був зіграний проти Торіно - 01.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Слідкуйте за результатами матчу "Монца" - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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