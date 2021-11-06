  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рух - Чорноморець Дивитися онлайн
У тренді

Рух - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 06 серпня 2022, 18:05
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
1 - 0
Оновити
34'
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Рух
26%
Нічия
26%
Чорноморець
47%
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Чорноморець
Чемпионат Украины 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Чорноморець 4 - 3 Завершено Рух
Перша ліга України 2021
11.07.2020 - 19:30 Чорноморець 2 - 2 Завершено Рух
Первая лига Украины 2019/2020
08.09.2019 - 17:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Рух
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
31.07.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Львів П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.07.2022 - 13:00 Рух 2 - 1 Завершено Ягеллонія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 16:30 Металіст 1925 2 - 2 Завершено Рух Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 16:00 Рух 2 - 1 Завершено ФКІ Левадія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 10:30 Рух 1 - 1 Завершено Акжайик Н
Показати більше
Останні матчі - Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 16:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Чорноморець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 15:30 Чорноморець 3 - 1 Завершено Дордой В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Верес 2 - 3 Завершено Чорноморець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 19:00 Полісся 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 19:00 Чорноморець 3 - 4 Завершено Металіст П
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Рух
26%
Нічия
26%
Чорноморець
47%
Трансляція
34'
Мисик виграв підбір після кутового, але не влучив у площину ударом з лінії штрафного майданчика.
31'
Небезпечний момент
Небезпечний момент знову створює Климчук! Цього разу нападник Руха не зміг вразити ворота, адже завдавав удару з гострого кута.
29'
Кравченко пробив зі штрафного значно вище воріт.
23'
Офсайд
Гравці Чорноморця відправляють м'яч у сітку воріт суперника, але боковий арбітр сигналізував про офсайд. Гол зараховано не буде.
21'
Лях здорово зіграв в обороні, завадивши Шторгіну пробити з небезпечної позиції.
14'
Гоооол!!!
Рух відкриває рахунок! Климчук відібрав м'яч у Джеймса й упевнено реалізував вихід віч-на-віч з воротарем.
9'
Нєпогодов зіграв на виході та перевав прострільну передачу з флангу.
6'
Удар Шторгіна після подачі Кравченка став легкою здобиччю для Паньківа.
3'
Львів'яни невдало виконали стандартне положення.
2'
Кузик дальнім ударом перевірив на уважність Паньківа. Голкіпер Руха зіграв надійно.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Руха: Паньків – Лях, Слюсар, Білий (к), Руніч – Довгий, Карасюк, Таллес – Соломон, Климчук, Мисик.
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Нєпогодов – Селін, Єрмаков, Джеймс, Путря – Кравченко (к), Політило, Кузик – Брагару, Юсов, Шторгін.
Вітання шанувальникам українського футболу! UA-Football представляє Вам текстову онлайн-трансляцію товариського матчу між львівським Рухом та одеським Чорноморцем.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(1)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
06.08.2022 о 16:44
за ЧО сказать не чего --сегодня всё увидим --надо вернуть Авагимяна -Бугая --зачем их вообще отдали -2 ведущих игрока и свои а что с Коломойцем где он
Відповісти
0
0
Останні матчі
Завершено 16:30 - Сьогодні Вольфсбург Вольфсбург 2 Вердер Вердер 2 Завершено 16:30 - Сьогодні Уніон Уніон 3 Герта Герта 1 Завершено 16:30 - Сьогодні Аугсбург Аугсбург 0 Фрайбург Фрайбург 4 Завершено 16:30 - Сьогодні Бохум Бохум 1 Майнц Майнц 2 Завершено 16:30 - Сьогодні Боруссія Боруссія 3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 грн Грати
2 грн Грати
3 3000 грн Грати
4 4500 грн Грати
5 1500 грн Грати
6 4300 грн Грати
7 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Рух - Чорноморець 06.08.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 06.08.2022
Час початку матчу: 18:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса):

між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Рух у попередньому футбольному матчі 06.11.2021 закінчилось : 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Чорноморець можна подивитися 06.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Рух - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

команди Рух був зіграний проти ФК Львів - 31.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

команди Чорноморець був зіграний проти Металіст 1925 - 30.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден