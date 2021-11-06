Рух - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Чорноморець 06.08.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 06.08.2022

Час початку матчу: 18:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса):

між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Рух у попередньому футбольному матчі 06.11.2021 закінчилось : 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Леонид Кучук



команди Рух був зіграний проти ФК Львів - 31.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Юрий Мороз



команди Чорноморець був зіграний проти Металіст 1925 - 30.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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