Рома - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Шахтар 07.08.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Рома (Рим) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 07.08.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Рома (Рим) та командою Шахтар (Донецк):

між командами закінчився перемогою на користь команди Рома, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Рома у попередньому футбольному матчі 18.03.2021 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



команди Рома був зіграний проти Феєноорд - 25.05.2022, у рамках Ліга конференцій 2021/2022 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



команди Шахтар був зіграний проти Утрехт - 30.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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