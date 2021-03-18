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Рома - Шахтар онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 07 серпня 2022, 21:45
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
0 - 0
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0'
Шахтар
Донецк
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Рома
30%
Нічия
30%
Шахтар
40%
Особисті зустрічі
Рома
3
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Шахтар
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Шахтар 1 - 2 Завершено Рома
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Рома 3 - 0 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
13.03.2018 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
21.02.2018 - 21:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Ліга конференцій 2021/2022
25.05.2022 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Феєноорд В
Чемпіонат Італії 2021/2022
20.05.2022 - 21:45 Торіно 0 - 3 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2021/2022
14.05.2022 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Венеція Н
Чемпіонат Італії 2021/2022
09.05.2022 - 21:45 Фіорентина 2 - 0 Завершено Рома П
Ліга конференцій 2021/2022
05.05.2022 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Лестер Сіті В
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Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 17:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Утрехт Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 21:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Аякс П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
22.07.2022 - 19:30 Шахтар 3 - 3 Завершено Фортуна Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 3 Завершено Хайдук Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
25.04.2022 - 20:30 Шахтар 2 - 1 Завершено Антальяспор В
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Рома
30%
Нічия
30%
Шахтар
40%
Трансляція
Виходять команди на поле
Стадіо Олімпіко заповнений майже повністю
Інфо
Стартовий склад Роми: Руї Патрісіо, Манчіні, Камбулла, Віна, Целік, Пеллегріні, Матіч, Спінацолла, Дібала, Дзаньоло, Абрахам
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Трубін, Конопля, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Джурасек, Судаков, Вакула, Мудрик, Кулаков.
Інфо
Розпочнеться матч о 21:45 і пройде у Римі на Стадіо Олімпіко
Шахтар продовжує свою підготовку до сезону та проведе товариський матч проти Роми. Текстовий онлайн цього поєдинку UA-Футбол та пропонує до вашої уваги!
Доброго вечора, ми з України!
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Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Андерлехт Андерлехт 3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1 Завершено 19:15 - Сьогодні Гиресунспор Гиресунспор 1 Адана Демирспор Адана Демирспор 3 Завершено 19:00 - Сьогодні Еллас Верона Еллас Верона 1 Барі Барі 4 Завершено 18:45 - Сьогодні Венеція Венеція 2 Асколі Асколі 3 Завершено 18:45 - Сьогодні Академія Пушкаша Академія Пушкаша 2 Уйпешт Уйпешт 0

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Анонс матчу Рома - Шахтар 07.08.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Рома (Рим) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 07.08.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Рома (Рим) та командою Шахтар (Донецк):

між командами закінчився перемогою на користь команди Рома, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Рома у попередньому футбольному матчі 18.03.2021 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Шахтар можна подивитися 07.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Рома - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

команди Рома був зіграний проти Феєноорд - 25.05.2022, у рамках Ліга конференцій 2021/2022 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

команди Шахтар був зіграний проти Утрехт - 30.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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