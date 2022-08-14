Альмерія - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Альмерія - Реал 14.08.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Альмерія (Алмерия) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эстадио Медитерранно.

Дата проведення матчу: 14.08.2022

Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Альмерія (Алмерия) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Альмерія у попередньому футбольному матчі 29.04.2015 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Альмерія (Алмерия)

Країна: Испания

Тренер: Серхи Бархуан



Предыдущий поединок команди Альмерія був зіграний проти - 06.01.2022, у рамках турнира Кубок Іспанії 2021/2022 та закінчився перемогою команди .

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Айнтрахт - 10.08.2022, у рамках турнира Суперкубок УЕФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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