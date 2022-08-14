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Альмерія - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 14 серпня 2022, 23:00 - Эстадио Медитерранно
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Альмерія
Алмерия
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Альмерія
29%
Нічия
33%
Реал
38%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with UD Almeria playing at home, UD Almeria have won 1 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 3 times. The goal difference is 13-6 in favour of Real Madrid.
  • During the last 12 meetings, UD Almeria have won 1 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 9 times. The goal difference is 38-10 in favour of Real Madrid.
  • UD Almeria's last home win against Real Madrid was in 2008.
  • UD Almeria haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • UD Almeria haven't won any of their last 5 games against Real Madrid.
  • UD Almeria have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • UD Almeria wins 1st half in 31% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • UD Almeria wins 31% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When UD Almeria leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When UD Almeria is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against UD Almeria (in all competitions).
  • In the last 5 meetings UD Almeria won 0, Real Madrid won 5, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Almeria.
  • UD Almeria have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • UD Almeria scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 4.8 goals against UD Almeria (on average).
  • Average number of goals in meetings between UD Almeria and Real Madrid is 5.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between UD Almeria and Real Madrid is 1.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • UD Almeria scores 1.71 goals when playing at home and Real Madrid scores 2 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Альмерія
0
Перемог
4
Ігор
4
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
29.04.2015 - 21:00 Реал 3 - 0 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
12.12.2014 - 21:45 Альмерія 1 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2013/2014
12.04.2014 - 23:00 Реал 4 - 0 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2013/2014
23.11.2013 - 21:00 Альмерія 0 - 5 Завершено Реал
Останні матчі - Альмерія
Кубок Іспанії 2021/2022
06.01.2022 - 21:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Elche П
Кубок Іспанії 2020/2021
03.02.2021 - 17:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Севілья Н
Кубок Іспанії 2020/2021
02.02.2021 - 22:00 Альмерія 0 - 1 Завершено Севілья П
Кубок Іспанії 2020/2021
27.01.2021 - 22:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Osasuna Н
Кубок Іспанії 2020/2021
16.01.2021 - 13:00 Альмерія 5 - 0 Завершено Алавес В
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Останні матчі - Реал
Суперкубок УЕФА 2022/2023
10.08.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Айнтрахт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.05.2022 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Кадіс 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.05.2022 - 22:30 Реал 6 - 0 Завершено Леванте В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Альмерія
29%
Нічия
33%
Реал
38%
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Останні матчі
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Анонс матчу Альмерія - Реал 14.08.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Альмерія (Алмерия) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эстадио Медитерранно.

Дата проведення матчу: 14.08.2022
Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Альмерія (Алмерия) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Альмерія у попередньому футбольному матчі 29.04.2015 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Альмерія - Реал можна подивитися 14.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Альмерія - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Альмерія (Алмерия)
Країна: Испания
Тренер: Серхи Бархуан

Предыдущий поединок команди Альмерія був зіграний проти - 06.01.2022, у рамках турнира Кубок Іспанії 2021/2022 та закінчився перемогою команди .

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Айнтрахт - 10.08.2022, у рамках турнира Суперкубок УЕФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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